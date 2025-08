Le dioxyde de carbone a toujours mauvaise presse, mais il est possible d’en faire de bons produits. Il pourrait même nous aider à vivre sur Mars.

« Tout le monde considère le CO 2 comme un simple déchet, mais nos chercheurs se sont intéressés à ses utilisations potentielles », explique Sebastian Pohlmann, directeur de la technologie chez UP Catalyst, une jeune pousse estonienne qui transforme le CO 2 résiduaire en matériaux de grande valeur pour les secteurs de la défense, de la construction et des batteries de voitures électriques. « Ce que nous avons constaté, c’est que ces soi-disant "déchets" pouvaient en fait être transformés en quelque chose de très utile. »