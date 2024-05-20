© Shutterstock

Un montant de 300 millions d’euros mis à disposition par la BEI permettra de financer deux satellites d’observation terrestre pour la Pologne.

Le projet est soutenu dans le cadre de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI et s’inscrit dans la droite ligne du nouveau Plan d’action du Groupe BEI pour l’industrie européenne de sécurité et de défense.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour son soutien à la mise au point et au lancement de deux satellites d’observation terrestre qui fourniront des images en haute résolution pour des applications civiles et de défense en Pologne. La BEI a accordé un prêt de 300 millions d’euros à Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pour le projet qui soutiendra l’industrie spatiale européenne grâce au déploiement des dernières technologies du domaine des satellites en orbite terrestre basse. Cette opération intervient après l’approbation, par le Conseil d’administration de la BEI, du nouveau Plan d’action du Groupe BEI pour l’industrie de sécurité et de défense, qui vise à accroître les investissements dans le secteur.

S’exprimant depuis Varsovie, à l’occasion de sa première visite en Pologne depuis son entrée en fonction à la tête du Groupe BEI, la présidente Nadia Calviño a déclaré : « Je viens d’avoir une excellente réunion avec le Premier ministre Tusk, au cours de laquelle nous avons confirmé que nos priorités étaient pleinement alignées. Nous célébrons le vingtième anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’UE et je tiens à vous féliciter, et le Premier ministre Tusk en particulier, pour ce parcours exceptionnel. Je suis impressionnée par la façon dont la Pologne a changé et s’est développée au cours de ces deux décennies. La Pologne incarne une grande réussite. Un bel exemple des avantages de l’appartenance à l’UE. Et je suis fière que le Groupe Banque européenne d’investissement ait été un acteur clé ayant contribué à ce grand succès. L’UE a financé des routes et des chemins de fer, des villes polonaises modernes et la transition énergétique. Le Groupe Banque européenne d’investissement a mis près de 100 milliards d’euros à disposition en Pologne. »

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous annonçons également un autre projet d’investissement emblématique en Pologne. Je suis très heureuse d’annoncer, avec le Premier ministre Tusk et nos partenaires de la banque BGK, que le Groupe BEI va investir 300 millions d’euros dans le premier programme polonais de satellites d’observation terrestre, qui soutiendra plusieurs initiatives à double usage, civil et de sécurité. Cette opération fait suite au lancement du nouveau Plan d’action du Groupe BEI visant à renforcer notre soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense. Je me félicite que la première opération depuis le lancement de ce Plan d’action soit signée ici, en Pologne. »

Lors de sa visite, la présidente Calviño a rencontré le Premier ministre Tusk, mais également Radosław Sikorski, le ministre des affaires étrangères, et Andrzej Domański, le ministre des finances.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI :« Investir dans des innovations contribue à la sécurité et à la prospérité de notre société et stimule la croissance économique, des objectifs essentiels pour la BEI. Ce nouveau projet de satellites permettra à la Pologne de rejoindre l’industrie spatiale et de s’engager pour l’autonomie spatiale de l’UE, et nous sommes heureux de pouvoir renforcer notre partenariat à long terme avec BGK. »

« Il s’agit d’un projet inédit d’importance stratégique pour l’État polonais, que nous pouvons réaliser grâce à notre coopération avec la BEI. C’est ainsi que nous comprenons la mission de notre banque, qui est de soutenir le développement socio-économique de la Pologne. Nous investissons dans des projets clés, pour notre propre génération et aussi pour les générations futures. Les satellites nous donneront un accès considérable et nécessaire à la connaissance, dont l’utilisation nous permettra de renforcer la sécurité, tant militaire que civile. C’est là une avancée majeure dans notre progression numérique. Ces investissements nous permettent d’accroître l’importance de l’industrie spatiale en tant que branche vitale de l’économie polonaise », a affirmé Marta Postuła, première vice-présidente du conseil d’administration de la banque de développement polonaise BGK.

Le projet présenté ce jour comprend la conception, l’assemblage, les essais et le lancement de deux satellites capables de fournir des images en haute résolution. Il comprend également deux stations au sol où seront assurés le contrôle des satellites et le téléchargement des images, qui seront utilisées par les ministères polonais de la défense ainsi que de l’intérieur et de l’administration, dont fait partie l’Agence spatiale polonaise. Les deux satellites devraient être opérationnels d’ici 2028.

Le soutien accru du Groupe BEI à la préservation de la paix et de la sécurité de l’Europe fait partie des huit grandes priorités stratégiques que la présidente Calviño a présentées, et qui sont énoncées dans la Feuille de route stratégique du Groupe et ont été approuvées par les ministres des finances de l’UE. À la suite de consultations approfondies avec les actionnaires de la Banque, les marchés financiers et les principales parties prenantes, et dans le droit fil du mandat du Conseil européen visant à améliorer encore l’accès au financement pour les entreprises européennes de sécurité et de défense, le Plan d’action du Groupe BEI pour l’industrie européenne de sécurité et de défense a été officiellement approuvé par le Conseil d’administration de la BEI la semaine dernière.

Dans le cadre de ce Plan d’action, le Groupe BEI a créé un bureau Sécurité et défense spécifique, qui sert de guichet unique pour les projets d’investissement en matière de sécurité et de défense. Il offre des services rationalisés de soutien financier et d’assistance spécialisée qui visent à renforcer les capacités de l’Europe en matière de sécurité et de défense.

Ces changements devraient permettre d’accélérer les investissements et d’améliorer l’accès aux financements du Groupe BEI pour le secteur européen de la sécurité et de la défense, notamment par le déploiement de l’enveloppe de 6 milliards d’euros disponibles au titre de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) et du Mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense (Defence Equity Facility) du Fonds européen d’investissement (FEI).

Informations générales

L’activité du Groupe BEI en Pologne : faits et chiffres

La Pologne figure de longue date parmi les principaux bénéficiaires des financements du Groupe BEI. L’année dernière, les concours apportés par le Groupe BEI, qui se sont élevés à près de 5,1 milliards d’euros, ont permis de fournir des financements ciblés à l’appui des principales priorités polonaises. Contribution de la BEI en 2023 : la Pologne a reçu 5,1 milliards d’euros du Groupe BEI en 2023 à l’appui de son économie.

Au total, la BEI a investi près de 100 milliards d’euros dans le financement de projets qui améliorent la vie des citoyens et soutiennent l’économie du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets.

Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. Cette priorité majeure met en évidence la détermination de la Banque à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

BGK est la banque de développement polonaise. Elle soutient une croissance sociale et économique durable dans le pays. Elle initie et facilite la coopération entre les entreprises, le secteur public et les institutions financières. Elle finance également des projets d’investissement dans les infrastructures, offre à la population polonaise un meilleur accès au marché du logement et soutient l’activité des entreprises du pays, tant au niveau national qu’international. Elle coopère en outre avec d’autres institutions financières sur la base de partenariats, tout en complétant leur offre.