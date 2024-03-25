Le Groupe BEI a mis à la disposition du pays près de 5,1 milliards d’euros l’an dernier.

Les investissements ont ciblé le développement régional, l’énergie propre et la croissance des entreprises.

Le soutien à la transition énergétique au titre de REPowerEU a bondi de 80 % par rapport à 2022.

Les financements verts et climatiques ont représenté 52 % des opérations du Groupe BEI en Pologne.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a maintenu une solide activité de prêt en Pologne en y accordant au total près de 5,1 milliards d’euros, soit un montant globalement conforme à celui de 2022, qui s’élevait à 5,45 milliards d’euros. L’année dernière, la BEI a prêté dans ce pays 4,67 milliards d’euros, tandis que le Fonds européen d’investissement (FEI) y est intervenu à hauteur de 632 millions d’EUR, dont 255 millions d’euros à l’appui de projets soutenus conjointement.



Le financement de la transition énergétique en Pologne a grimpé de 80 % pour atteindre 1,78 milliard d’euros. Les autres principaux bénéficiaires étaient des entités publiques polonaises, notamment des régions et des villes, qui ont bénéficié de 2,33 milliards d’euros, ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont obtenu 633 millions d’euros. En outre, 360 millions d’euros ont été consacrés au soutien à l’innovation et au capital humain. Sur le volume total, la part des financements en faveur de l’environnement et du climat est passée de 49 % en 2022 à 52 % en 2023.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI contribue activement à la transition durable du secteur de l’énergie. Elle joue également un rôle déterminant dans la promotion de l’innovation et du développement des PME. Par ces investissements, la Banque vise à préserver l’emploi, à stimuler la croissance économique et à renforcer la position de la Pologne dans le paysage économique de l’UE. »

Andrzej Domański, ministre polonais des finances : « Les défis actuels auxquels nous sommes toutes et tous confrontés – de la transition énergétique à la lutte contre les effets des changements climatiques, en passant par l’amélioration de la compétitivité des économies européennes, sans oublier la nécessité d’accroître radicalement la préparation de l’Europe en matière de défense – imposent aux États membres de l’UE d’agir rapidement et dans un esprit de solidarité. La Banque européenne d’investissement est active dans bon nombre de ces domaines depuis de nombreuses années et je suis certain qu’elle le restera. Nous comptons particulièrement sur la coopération avec la BEI pour le financement des besoins en matière de défense et de sécurité. Ce sujet fait l’objet de discussions entre les dirigeants de l’UE et lors des réunions du Conseil Ecofin. »

Les initiatives REPowerEU et InvestEU ont contribué à l’appui financier apporté à la Pologne l’année dernière.

Sur le total de 1,78 milliard d’euros consacré à la transition énergétique, 610 millions d’euros provenant en partie d’InvestEU ont permis de soutenir la mise en place de l’un des plus grands parcs éoliens au monde (et le premier en mer Baltique), dirigé par Baltic Power. En outre, PGE et Enea ont reçu respectivement 1,4 milliard et 1 milliard de zlotys pour l’expansion du réseau de distribution d’énergie. Tous les projets revêtent une importance stratégique, s’inscrivant dans le cadre du plan REPowerEU qui vise à renforcer les capacités de production d’énergie propre, à accroître l’indépendance énergétique de l’Union européenne et à améliorer l’efficacité énergétique.

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique en Pologne, la BEI a mis à disposition une série de financements, dont un montant de 1,5 milliard de zlotys destiné à la chaîne de supermarchés Biedronka. Ce soutien permettra de rendre les magasins plus respectueux de l’environnement grâce à la modernisation des bâtiments et à d’autres avancées techniques. La BEI a également octroyé un financement de 104 millions d’euros au fabricant de denrées alimentaires Maspex pour la modernisation de ses usines.

En vue de soutenir les organismes publics et privés dans ce domaine, la BEI a lancé le mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), qui fournit un appui technique pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les bâtiments et les transports urbains. Parmi les activités menées dans le cadre d’ELENA en 2023 figurait l’opération d’assistance à Mazovian Energy Agency, une société polonaise d’équipements énergétiques, dans le contexte de la préparation d’une centaine de bâtiments publics afin d’améliorer considérablement leur efficacité énergétique et d’installer des systèmes d’énergie renouvelable pour la production de chaleur et d’électricité.

Durant la période 2019-2023, le Groupe BEI a investi au total 4,75 milliards d’euros dans la transformation du secteur énergétique polonais.

Par ailleurs, au titre d’InvestEU, la BEI a soutenu l’année dernière les activités d’innovation d’entreprises polonaises en concluant notamment des accords de prêt avec SDS Optic, une société spécialisée dans les dispositifs médicaux à l’origine d’une technologie de pointe pour le dépistage du cancer, ainsi qu’avec le concepteur de mobilier Tylko afin de renforcer son pôle de recherche-développement.

Au cours des cinq dernières années, les financements du Groupe BEI à l’appui de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain en Pologne se sont élevés à 4,3 milliards d’euros.

Les régions et les villes polonaises sont devenues plus écologiques et plus inclusives grâce au soutien du Groupe BEI.

En 2023, la BEI a favorisé le développement durable de plusieurs villes et régions polonaises, en leur prêtant 2,33 milliards d’euros. Ces fonds ont bénéficié à des projets mis en œuvre notamment à Tychy, Dąbrowa Górnicza, Szczecin, Cracovie, Wrocław et Gdańsk.

L’accord de financement de 33 millions d’euros visant à moderniser les tramways de Cracovie en est un exemple emblématique. Une autre opération signée à Cracovie a permis à l’Université Jagellonne de disposer de 244 millions de zlotys pour la construction et l’aménagement de locaux d’enseignement et de recherche au sein de sa faculté de médecine.

S’agissant des transports terrestres en Pologne, la BEI a intensifié l’année dernière sa collaboration avec Bank Gospodarstwa Krajowego pour la modernisation des routes polonaises qui font partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

La BEI a octroyé 450 millions d’euros pour la construction de la voie rapide S6 reliant la ville de Koszalin à l’agglomération de Bożepole afin de faciliter la mobilité dans cette région. Parallèlement, la BEI a alloué 450 millions d’euros supplémentaires pour appuyer la construction du tronçon de l’autoroute A2 entre les villes de Mińsk Mazowiecki et Biała Podlaska. Ces investissements contribuent non seulement à la mise en place d’infrastructures, mais ils répondent également à la mission générale de la BEI qui vise à soutenir des projets clés favorisant les progrès économiques et la connectivité en Pologne.

En 2023, dans le cadre du programme d’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers), la BEI a soutenu en Pologne des initiatives régionales relatives à la gestion de l’eau, à l’atténuation des inondations et à la réduction des émissions des transports.

Entre 2019 et 2023, le Groupe BEI a investi dans le développement durable des régions polonaises à hauteur de 11,91 milliards d’euros.

L’année dernière, il a également soutenu les PME et les ETI du pays, renforçant ainsi leur rôle de moteurs du développement économique à l’échelle nationale.

Au total, il a prêté 633 millions d’euros à plus de 47 700 PME et ETI polonaises et a permis le maintien de près d’un demi-million d’emplois. Des opérations signées avec Pekao Leasing, Europejski Fundusz Leasingowy et Crédit Agricole ont facilité le financement d’investissements verts, de l’innovation et de l’entrepreneuriat féminin. En outre, les investissements du FEI sur le marché polonais du capital-risque visant à soutenir les entreprises les plus innovantes du pays ont atteint 153 millions d’euros en 2023.

Sur la période 2019-2023, l’appui du Groupe BEI aux PME et ETI a représenté 6,62 milliards d’euros.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.