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ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 75 000 000 €
Eau, assainissement : 75 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2019 : 37 500 000 €
24/06/2021 : 37 500 000 €
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Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II

Fiche récapitulative

Date de publication
6 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20180180
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet concerne un prêt-cadre visant la modernisation et la réhabilitation des réseaux et infrastructures existants pour la production et la distribution d'eau potable à travers le Maroc.

Le projet soutiendra les infrastructures environnementales et sociales hautement prioritaires - eau potable - au Maroc à travers la modernisation et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux existants, soutenant ainsi l'ONEE dans son défi et son obligation de fournir à ses clients des services d'approvisionnement en eau potable et fiables et de haute qualité. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités, avec un impact important sur les PME et la création d'emplois locaux en raison de la taille réduite des investissements prévus.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet doit respecter le cadre juridique environnemental et social en vigueur au Maroc, en conformité avec les principes de la directive 2014/52/UE modifiant la directive d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/UE. Le projet aura un impact environnemental et social élevé à travers l'amélioration de la fourniture de services d'eau potable (en termes de quantité, qualité et fiabilité), améliorant à terme la qualité de vie d'une partie importante de la population locale dans diverses régions du pays.

Tous les éléments du programme devant être financés par la BEI seront acquis conformément aux directives de la Banque en matière de passation des marchés.

Garantie au titre du MPE

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Documents liés
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91736903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180180
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II
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Fiche récapitulative
ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II
Fiche technique
ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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