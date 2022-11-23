Dans le cadre des efforts déployés à l’initiative de l’Union européenne pour aider l’Asie centrale à atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie de coronavirus et de l’agression russe en Ukraine, la Banque européenne d’investissement (BEI) a participé à la conférence ministérielle UE‑Asie centrale sur la connectivité organisée à Samarcande, en Ouzbékistan. Teresa Czerwińska, vice‑présidente de la BEI, a prononcé le discours d’ouverture de la conférence.

Elle a présenté les plans ambitieux de la Banque visant à renforcer ses activités dans la région, à financer des projets liés aux énergies renouvelables, aux transports et à la connectivité numérique et à mobiliser une assistance technique et des services de conseil précieux pour la préparation des projets.

La conférence a été organisée par Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, et Shavkat Mirziyoyev, président de la République d’Ouzbékistan.

S’exprimant lors de la conférence, Teresa Czerwińska a déclaré : « La Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, est prête à contribuer à soutenir cette vision de la coopération entre l’Europe et l’Asie centrale. La stratégie européenne pour l’Asie centrale est un bon point de départ. Elle propose un schéma de coopération en matière de développement durable et respectueux de l’environnement entre l’Asie centrale, les États membres de l’Union européenne, différents bailleurs de fonds et les institutions financières internationales. Pour favoriser ce développement, la BEI, en tant que première banque multilatérale au monde et plus grand bailleur de fonds multilatéral pour l’action climatique, peut apporter son soutien financier et partager son savoir-faire technique. »

Signe de sa volonté d’intensifier ses activités en Asie centrale, la Banque prévoit également d’ouvrir un bureau de représentation dans la région. Cette représentation régionale de la BEI permettra une meilleure coordination des projets et des activités d’assistance technique entre l’équipe Europe, les autorités nationales d’Asie centrale et la communauté internationale du développement, notamment les partenaires de longue date de la BEI que sont la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.

Importantes initiatives de l’UE annoncées lors de l’événement

Cette conférence d’une journée a réuni des dirigeants des cinq pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) et des représentants de l’Union européenne et de l’équipe Europe (dont fait partie la BEI) pour discuter des moyens de stimuler les investissements, de favoriser la transformation numérique de l’économie, de faciliter les échanges au sein et au-delà de la région et de diversifier les axes de transport. La priorité sera accordée aux projets liés aux transports, à l’énergie et à la connectivité numérique dans la région.

L’Union européenne et la BEI soutiennent activement la transition de l’Asie centrale vers une croissance durable, climatiquement neutre et inclusive, fondée sur la démocratie et l’État de droit. Compte tenu de l’histoire commune de la région et des défis auxquels sont confrontées ses économies, ainsi que des liens qui se développent entre elles, des réponses régionales étroitement coordonnées apporteront une valeur ajoutée supplémentaire.