France : la BEI et Crédit Agricole CIB s’engagent à hauteur d’un milliard d’euros dans l’éolien d’ici 2027

L’initiative conjointe vise à stimuler le financement du secteur éolien dans l’Union européenne, en mobilisant jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe de 6,5 milliards d’euros de la BEI en faveur de l’énergie éolienne, pour accélérer la transition vers une énergie verte.

L’opération est soutenue par InvestEU, le programme de l’UE pour l’innovation et une économie durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Crédit Agricole CIB ont signé un accord stratégique en faveur de l’énergie éolienne européenne, illustrant leur fort engagement mutuel pour soutenir la transition vers une énergie verte.

Dans le cadre de cette initiative, la BEI apportera une contre-garantie de 500 millions d’euros, permettant ainsi à Crédit Agricole CIB de constituer un portefeuille de garanties bancaires (pour le compte de ses clients) pouvant atteindre 1 milliard d’euros et destiné à soutenir de nouveaux investissements dans des parcs éoliens dans l’Union européenne. L’effet de levier généré par cette contre-garantie devrait stimuler jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Cet accord relève d’une initiative de 6,5 milliards d’euros[1] engagée par la BEI afin d’appuyer le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne présenté par la Commission européenne en octobre 2023. L’objectif en est d’accélérer le déploiement de l’énergie éolienne et de renforcer la compétitivité du secteur en Europe. Le programme vise à augmenter la capacité de production éolienne de 32 GW sur les 117 GW qui seraient nécessaires pour atteindre l’objectif de l’Union européenne de produire au moins 45 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2030. L’engagement de la BEI bénéficie ainsi du soutien d’InvestEU, le programme de la Commission européenne pour l’innovation.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Les énergies renouvelables, dont l’éolien, sont un élément essentiel pour permettre à l’Europe de disposer d’une énergie décarbonée et produite localement. La BEI, banque du climat de l’Union européenne, a consacré une enveloppe de 6,5 milliards d’euros à la filière éolienne. Cet accord avec CACIB, portant sur des instruments de partage de risques, contribuera à accélérer la transition vers la neutralité carbone tout en consolidant une base industrielle européenne, plus robuste et rentable, au service de notre autonomie stratégique ».

Jean-François Balaÿ, Directeur général de Crédit Agricole CIB, a déclaré : « La signature de cet accord cadre avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) marque une étape stratégique pour Crédit Agricole CIB en consolidant notre rôle d’accompagnateur des transitions énergétiques majeures en Europe. Cette collaboration renforce notre capacité à soutenir des projets structurants dans le secteur de l’éolien et à générer un impact concret en faveur du développement des infrastructures durables. Grâce à l’expertise de BEI et à notre engagement commun, nous pouvons offrir à nos clients européens de nouveaux leviers pour accélérer leurs ambitions environnementales, et cet accord nous positionne en tant que partenaire clé d’une croissance européenne responsable. »

Ce nouvel accord stimule la mobilisation de capitaux privés auprès d’autres institutionnels et partenaires bancaires, favorisant le développement de l’éolien européen, et offrant aux clients de Crédit Agricole CIB une gamme de solutions innovantes pour les accompagner dans cette voie. Il offre ainsi une mécanique de croissance en faveur des acteurs de l’industrie éolienne allant de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au réseau électrique.

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

[1] Le programme initial “Wind Power Package”, approuvé en décembre 2023, prévoyait une enveloppe de 5 milliards d’euros, qui a été relevée à 6,5 milliards d’euros en 2025.