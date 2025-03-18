Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
L’Équipe Europe fournit près de 60 millions d’euros pour la connectivité numérique dans des zones rurales d’Asie centrale

18 mars 2025
EIB
  • Une subvention de l’UE d’un montant de 34,4 millions d’euros et un prêt de BEI Monde de 25,45 millions d’euros soutiendront l’accès aux services à haut débit grâce à la connectivité par satellite dans environ 1 600 villages d’Asie centrale.
  • Cette enveloppe permettra le déploiement d’antennes connectées à la constellation de satellites en orbite terrestre moyenne de SES.
  • Cette initiative de l’Équipe Europe vise à donner des moyens d’action à environ trois millions de personnes vivant dans des zones reculées en leur permettant d’accéder à un internet fiable et rapide.

BEI Monde – la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne – et la Commission européenne ont signé une enveloppe financière de près de 60 millions d’euros avec SES, un fournisseur européen de solutions de contenu et de connectivité par satellite. Cette initiative vise à fournir une connectivité par satellite à des zones rurales reculées du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan et du Tadjikistan.

Près de la moitié de la population d’Asie centrale n’a pas accès à l’internet. Le projet vise à réduire ce chiffre en fournissant des services internet à haut débit à environ 1 600 villages mal desservis dans des zones rurales de la région. Ces localités n’ont actuellement pas accès à des services de ce type, laissant des millions de personnes en marge du monde numérique. Grâce à la technologie par satellite, l’internet à haut débit peut être déployé dans ces régions isolées, ce qui transformera la vie d’environ trois millions de personnes. Cette initiative contribuera à combler la fracture numérique tout en appuyant la transition plus large de l’Asie centrale vers une économie numérique.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI qui supervise les opérations de la Banque en Asie centrale : « Au-delà du simple raccordement des personnes, les infrastructures de connectivité sont des voies d’accès à l’éducation, à la santé et aux possibilités économiques. Cette initiative contribue à réduire la fracture numérique et à promouvoir la connectivité mondiale, une priorité de BEI Monde. Il s’agit d’un excellent exemple de coopération dans le cadre de l’Équipe Europe en faveur de l’inclusion numérique et de l’autonomisation humaine, qui fournira également aux partenaires de l’Union européenne en Asie centrale un savoir-faire et une expertise en matière de connexions numériques sécurisées et fiables. » 

Ce projet cadre pleinement avec l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui encourage les investissements dans des infrastructures sûres et durables visant à connecter les personnes et à améliorer les conditions de vie partout sur la planète. Il constitue un élément clé de l’initiative de l’Équipe Europe pour la connectivité numérique en Asie centrale.

Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux : « L’Union européenne et l’Asie centrale collaborent pour améliorer l’accès à l’internet dans l’ensemble de la région. En combinant la technologie européenne et l’expertise de nos partenaires d’Asie centrale, nous pouvons faire en sorte que davantage de personnes aient accès à un internet rapide et sécurisé, ce qui permettra de soutenir la croissance des entreprises, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des populations locales. En investissant dans la connectivité numérique, nous comblons des lacunes, ouvrons des perspectives et veillons à ce que l’Asie centrale dispose des ressources nécessaires pour tirer pleinement parti de l’économie numérique. » 

Le projet mettra à profit l’expansion par SES de sa flotte de satellites O3b mPOWER en orbite terrestre moyenne, qui est partiellement financée par la BEI au moyen d’un prêt de 125 millions d’euros accordé en début d’année. Cette expansion facilitera la fourniture de services à haut débit dans ces régions isolées, garantissant ainsi une infrastructure numérique fiable et évolutive.

Nadine Allen, responsable mondiale Entreprises et informatique en nuage chez SES : « L’obtention de cette subvention de l’UE combinée au prêt de BEI Monde démontre que l’assise financière de SES est solide et que les institutions européennes lui font confiance pour fournir des services satellitaires fiables. SES a déjà fait un excellent travail sur des projets d’inclusion numérique à grande échelle en investissant dans des systèmes satellitaires offrant une connectivité sans discontinuité dans les régions les plus reculées du monde. Nous sommes impatients de récolter les bénéfices de notre flotte O3b mPOWER en Asie centrale, ce qui interviendra plus rapidement grâce au financement partiel par la Banque européenne d’investissement de l’expansion de nos satellites en orbite terrestre moyenne. » 

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos du siège de la BEI.

À propos de SES

SES défend une vision audacieuse pour proposer des expériences incomparables de n’importe quel point du globe ; elle distribue des contenus vidéo de la plus haute qualité et offre des services de connectivité de données sans discontinuité dans le monde entier. En tant que fournisseur de solutions mondiales de contenu et de connectivité, SES possède et exploite une flotte de satellites en orbite géosynchrone (GEO) et une constellation de satellites en orbite terrestre moyenne (MEO), offrant à la fois une couverture mondiale et des services à haute performance. Grâce à son réseau intelligent basé sur l’informatique en nuage, SES fournit des solutions de connectivité de haute qualité de n’importe quel point sur terre, en mer ou dans les airs. Elle est un partenaire de confiance pour les entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les États, les fournisseurs de services de connectivité et de services en nuage, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu du monde entier. Implantée au Luxembourg, la société est cotée sur les Bourses de Paris et du Luxembourg (code : SESG). 

