BEI Monde prête 125 millions d’euros à SES pour financer ses satellites en orbite terrestre moyenne

SES

Le prêt de BEI Monde permettra à SES de financer une partie du coût de la poursuite de l’expansion de sa flotte de satellites O3b mPOWER en orbite terrestre moyenne et ainsi d’accroître ses capacités dans le monde entier.

La constellation de satellites O3b mPOWER, qui vise à combler la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, soutient la réalisation des objectifs de l’initiative Global Gateway de l’UE et du programme spatial de l’UE pour la période 2021-2027.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement international, a signé un accord de prêt de 125 millions d’euros avec SES, un fournisseur de solutions de contenu et de connectivité par satellite. Les fonds serviront à financer trois de ses satellites de deuxième génération en orbite terrestre moyenne de la constellation O3b mPOWER. SES a déjà lancé huit des treize satellites O3b mPOWER, qu’elle exploite à 8 000 km de la Terre, offrant ainsi une connectivité de haut capacité et flexibilité.

Le prêt permettra à SES de fournir une connectivité de haut débit supérieure en orbite terrestre moyenne pour les zones mal desservies et isolées en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il contribuera également à réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales et à améliorer l’accès à des services essentiels tels que l’éducation, les soins de santé et l’administration en ligne.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « La connectivité numérique est essentielle au développement économique et social, en particulier dans les régions où l’accès au haut débit est limité. En favorisant une meilleure connectivité, cette collaboration avec SES contribuera non seulement à aider à combler la fracture numérique, mais va aussi ouvrir de nouvelles perspectives car elle améliorera la qualité de vie de millions de personnes. Le projet contribuera en outre à renforcer l’indépendance de l’Europe s’agissant de l’accès au trafic spatial de données, reflétant ainsi l’engagement de la BEI à soutenir l’autonomie stratégique du continent dans les domaines de l’espace et de la connectivité mondiale. »

Sandeep Jalan, directeur financier de SES : « Nous sommes heureux d’avoir obtenu ce prêt à terme auprès de la BEI. Il reflète en effet la confiance qu’accorde cette institution à nos activités et à notre réseau et souligne notre capacité à obtenir des financements auprès de sources diverses tout en consolidant l’assise financière de SES. Cet accord nous permet en outre de fournir des services de connectivité multi-orbites à haute performance, de manière sûre et fiable, à nos clients dans le monde entier. »

Le prêt cadre avec l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui encourage les investissements dans des infrastructures sûres et durables visant à connecter les personnes et à améliorer les conditions de vie partout sur la planète. Il contribue également aux activités de la BEI liées au programme spatial de l’UE pour la période 2021-2027. Ce faisant, il renforce la position de l’Europe dans le domaine des technologies et de l’innovation spatiales.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de SES

SES défend une vision audacieuse pour proposer des expériences incomparables de n’importe quel point du globe ; elle distribue des contenus vidéo de la plus haute qualité et offre des services de connectivité de données sans discontinuité dans le monde entier. En tant que fournisseur de solutions mondiales de contenu et de connectivité, SES possède et exploite une flotte de satellites en orbite géosynchrone (GEO) et une constellation de satellites en orbite terrestre moyenne (MEO), offrant à la fois une couverture mondiale et des services à haute performance. Grâce à son réseau intelligent basé sur l’informatique en nuage, SES fournit des solutions de connectivité de haute qualité de n’importe quel point sur terre, en mer ou dans les airs. Elle est un partenaire de confiance pour les entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les États, les fournisseurs de services de connectivité et de services en nuage, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu du monde entier. Implantée au Luxembourg, la société est cotée sur les Bourses de Paris et du Luxembourg (code : SESG).