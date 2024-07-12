La plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI soutient le fonds de capital-investissement pour l’assurance climat de BlueOrchard, avec l’appui de l’État luxembourgeois

La plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL), une initiative soutenue par l’État luxembourgeois, fournira 5 millions d’euros au fonds innovant pour l’assurance des risques climatiques du spécialiste de l’investissement d’impact BlueOrchard. Le fonds vise une taille de 100 millions de dollars américains.

La PFCL entend mobiliser des investissements privés et publics dans des entreprises à fort impact des marchés émergents actives dans le domaine de l’assurance. Elle cible des projets qui contribuent à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, qui remédient en particulier aux pertes et aux dommages causés par le dérèglement climatique.

Gilles Roth, ministre des Finances : « Il est crucial de protéger les communautés des répercussions sociales et économiques des changements climatiques et cette protection peut être améliorée grâce à une assurance couvrant les risques climatiques et à une meilleure compréhension des incidences locales des conditions météorologiques extrêmes et incertaines. Le Luxembourg est heureux de soutenir le nouveau fonds pour l’assurance résilience de BlueOrchard dans le cadre de sa coopération en faveur du climat axée sur l’impact avec la BEI. Cette coopération montre comment les financements privés et publics, l’expertise en matière de climat et l’assurance contre les aléas climatiques peuvent atténuer les effets des changements climatiques dans les régions vulnérables. »

Serge Wilmes, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité : « Le gouvernement luxembourgeois se dédie à l’action climatique et se félicite de soutenir l’amélioration de l’accès à l’assurance climat afin de protéger efficacement les communautés vulnérables des pays en développement contre les pertes et les dommages causés par le dérèglement climatique, y compris les événements météorologiques extrêmes et à évolution lente. Il est essentiel de mobiliser des investissements privés et publics pour lutter contre la crise climatique dans les pays en développement. Le nouveau soutien de la plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI en faveur du deuxième fonds InsuResilience de BlueOrchard aidera les communautés vulnérables à mieux se préparer face aux risques climatiques et à se relever plus rapidement des catastrophes climatiques. »

Le fonds, InsuResilience Investment Fund Private Equity II, géré par BlueOrchard, contribuera à améliorer l’accès à une assurance abordable et à élargir l’offre d’assurance climat en investissant dans des entreprises à croissance rapide qui proposent et soutiennent des produits d’assurance climat, y compris des fournisseurs de technologies d’assurance et des courtiers et compagnies d’assurance spécialisés.

Les nouveaux investissements soutenus par le InsuResilience Investment Fund Private Equity II géré par Blue Orchard contribueront à renforcer la résilience face aux changements climatiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine, car ils permettront une couverture des pertes et dommages inévitables liés aux aléas climatiques dans les pays en développement, y compris les événements météorologiques extrêmes et à évolution lente. Le fonds contribuera ainsi efficacement à réduire les risques financiers et à favoriser un relèvement rapide après un événement météorologique extrême.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement est déterminée à œuvrer pour la résilience climatique dans le monde entier et notre nouvelle collaboration avec BlueOrchard contribuera à lever les obstacles qui entravent l’accès à l’assurance climat dans les pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Investir dans l’adaptation et la résilience n’est pas seulement une nécessité, c’est aussi un impératif stratégique pour le secteur de l’assurance à l’heure du bouleversement climatique. Le deuxième fonds InsuResilience soutiendra des investissements en fonds propres dans la technologie d’assurance climat, afin de permettre aux assureurs de mieux gérer les risques climatiques et protéger les communautés vulnérables d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine contre les événements météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique. »

Philipp Mueller, directeur général de BlueOrchard : « Notre dernier partenariat en date avec la BEI témoigne de notre engagement commun à renforcer la résilience face aux conséquences des changements climatiques et à soutenir les régions et les foyers les plus vulnérables. Ce deuxième fonds InsuResilience mobilisera des investissements en fonds propres à fort impact pour permettre aux entreprises d’exploiter l’innovation technologique et d’améliorer l’accès à des solutions d’assurance climat abordables. »

Lever les obstacles à l’assurance des risques climatiques dans les pays en développement

L’investissement spécialisé est essentiel pour que les assureurs disposent des données climatiques et de l’expertise nécessaires à la promotion des activités de réduction des risques. Le deuxième fonds de capital-investissement InsuResilience a vocation à rendre les communautés plus résilientes en investissant directement dans le renforcement de l’assurance résilience, couvrant les risques de catastrophes agricoles et naturelles.

À l’heure actuelle, de nombreuses communautés vulnérables et activités économiques dans les pays touchés par les changements climatiques ne sont pas assurées, ce qui souligne la nécessité d’un plus grand engagement du secteur. Le secteur de l’assurance est particulièrement bien placé pour soutenir et rétribuer l’investissement dans l’adaptation et la résilience face aux changements climatiques. Aussi joue-t-il un rôle central dans le transfert des risques et la mise à disposition de financements à l’appui d’un relèvement rapide pour les ménages, les entreprises et les collectivités après une catastrophe.

Pour aider les compagnies d’assurance à mieux comprendre les menaces avant qu’une catastrophe ne se produise, il convient de mobiliser des investissements visant à améliorer la technologie de surveillance du climat, en plus de l’expertise reposant sur les meilleures pratiques du secteur, de l’analyse et de la modélisation des risques. Le fonds contribuera également à favoriser le développement durable en accélérant le redressement, en encourageant l’inclusion financière et en libérant des capitaux pour investir dans des domaines cruciaux, allant de la sécurité financière familiale aux soins de santé essentiels et à l’éducation. Il permettra en outre de ne plus faire peser les risques sur les familles, les entreprises et les pays par le recours à un large éventail d’outils et de produits d’assurance.

À défaut d’assurance, des centaines de milliers de personnes peuvent basculer dans la pauvreté après avoir été touchées par une catastrophe, puisque dans les pays en développement, elles sont nombreuses à n’avoir que peu ou pas de moyens de se relever et de reconstruire.

Les fonds propres supplémentaires apportés par le deuxième fonds InsuResilience renforceront les capacités de couverture des pertes liées aux conditions météorologiques dans toute la chaîne de valeur de l’assurance. Les parties prenantes disposeront d’un meilleur accès aux données climatiques, à l’expertise et à la distribution, de sorte à gérer le risque climatique avec efficacité et sur une base commerciale. Cela permettra d’améliorer la couverture des pertes et d’étendre l’assurance climat aux agriculteurs et aux communautés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

La coopération entre la BEI, BlueOrchard et l’État luxembourgeois s’inscrit dans le prolongement du succès du premier fonds InsuResilience.

À ce jour, ce premier fonds totalise neuf investissements dans les marchés émergents à l’appui de l’atténuation des effets des changements climatiques, touchant près de 58 millions de bénéficiaires dans des communautés insuffisamment desservies et économiquement vulnérables (selon les données disponibles au troisième trimestre de 2023), l’objectif étant d’atteindre 70 à 110 millions de bénéficiaires d’ici 2025.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BlueOrchard

BlueOrchard, qui fait partie du groupe Schroders, est l’un des principaux gestionnaires spécialisés dans l’investissement d’impact dans le monde. Cette entreprise pionnière dans son domaine s’emploie à générer un impact positif durable pour les communautés et l’environnement, tout offrant des rendements attrayants aux investisseurs. BlueOrchard a été fondée en 2001 à l’initiative des Nations unies. Elle a été le premier gestionnaire commercial d’investissements en microfinance au monde. Aujourd’hui, la société propose des solutions d’investissement d’impact dans différentes classes d’actifs et met en relation des millions d’entrepreneurs et entrepreneuses des marchés émergents et pré-émergents avec les investisseurs. L’objectif est de rendre ces solutions accessibles à tous et toutes et de promouvoir une utilisation réfléchie du capital. Spécialiste de la gestion d’investissements ainsi que des mandats innovants de financement mixte, BlueOrchard s’appuie sur une base internationale d’investisseurs avertis et est un partenaire de confiance des principales institutions internationales de financement du développement. À ce jour, BlueOrchard a investi plus de 10 milliards de dollars américains dans plus de 100 pays. À fin décembre 2022, BlueOrchard avait facilité l’accès à des services financiers et connexes pour plus de 280 millions de personnes sur les marchés émergents et pré-émergents.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.blueorchard.com.

Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL)

La PFCL a été créée à l’initiative de l’État luxembourgeois en collaboration avec la BEI afin d’atténuer les risques associés aux investissements dans le domaine climatique. Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières privées à l’appui de projets à fort impact ayant trait au climat dans les pays en développement.

