©Science in HD/ Unsplash

La BEI, conjointement avec la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, va accorder 396,4 millions d’USD pour financer la construction et l’exploitation de trois centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 897 MWac, qui assureront la production la plus importante de la région.

Ce projet permettra d’accroître l’approvisionnement en électricité et de réduire le besoin de production d’énergie à partir de combustibles fossiles en Ouzbékistan.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) : « Ce projet contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE et des objectifs nationaux de l’Ouzbékistan dans le domaine de la production d’énergie. Il est conforme aux priorités de la BEI en matière d’énergies renouvelables, d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Il contribuera à atteindre l’objectif de l’Ouzbékistan d’utiliser 25 % de sources renouvelables pour la production d’électricité d’ici 2030. Dans le même temps, il améliorera la qualité de vie de la population ouzbèke en réduisant les émissions de carbone et la pollution de l’air. »

Le prêt est destiné à financer trois projets distincts, tous entièrement détenus par Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC). Il financera la construction et l’exploitation de trois centrales solaires photovoltaïques, à savoir deux centrales d’une puissance de 220 MWac chacune, situées à Samarkand et Jizzakh, et une centrale d’une puissance de 457 MWac, à Sherabad. Les fonds serviront également à financer le raccordement des centrales au réseau public d’électricité, détenu et exploité par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité ouzbek. La réalisation de ce projet viendra appuyer les plans de l’Ouzbékistan visant à doter le pays d’une puissance solaire de 7 GW et d’une puissance éolienne de 5 GW d’ici 2030. Une fois mis en œuvre, le projet aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de plus d’un million de tonnes de CO 2 par an.

Le projet permettra d’accroître la production électrique de l’Ouzbékistan et aidera ainsi le pays à faire face à l’augmentation de la demande d’énergie et à diversifier son bouquet énergétique en délaissant les combustibles fossiles. La construction débutera immédiatement et les nouvelles centrales photovoltaïques entreront en service en 2024.

Le projet contribuera également à la réalisation des priorités définies dans les objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, à savoir : énergie propre et d’un coût abordable ; travail décent et croissance économique ; industrie, innovation et infrastructure ; mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de l’élaboration et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur le cycle de vie des projets ciblés. En outre, grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à amplifier l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde

Le Groupe BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

En Ouzbékistan, la BEI a signé des prêts d’un montant de 326 millions d’EUR à ce jour, en faveur de multiples secteurs liés aux infrastructures et à l’économie tels que l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et l’amélioration de l’accès des PME aux financements à la suite de la pandémie de coronavirus.