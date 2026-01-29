Pour une Europe plus forte – Le Groupe BEI investit un montant record de 100 milliards d’euros pour soutenir la prospérité partagée, la sécurité et les valeurs européennes

©Liam McEvoy/ EIB

Les financements à l’appui de la sécurité énergétique ont atteint un niveau record en 2025, avec 11,6 milliards d’euros mis à disposition pour les réseaux européens et la mobilisation d’environ un tiers du total des investissements dans la transition énergétique.

Le plus grand programme de financement jamais mis en place pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les infrastructures technologiques consolide la position du Groupe BEI en tant qu’acteur incontournable de l’écosystème du capital-risque de l’UE.

Le périmètre des investissements dans la sécurité et la défense s’est élargi et le volume de financement a quadruplé pour atteindre près de 5 % de l’activité annuelle du Groupe BEI dans l’UE, au cours d’une année charnière marquée par des décisions historiques.

Les financements à l’appui de l’innovation, de la rénovation et de la construction neuve dans le secteur du logement ont augmenté de 50 %, et plus de la moitié des concours du Groupe BEI dans l’UE ont été consacrés à des projets mis en œuvre dans des régions relevant de la politique de cohésion.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) déploie toute sa force d’intervention pour soutenir la compétitivité, la sécurité et l’autonomie stratégique de l’Europe, avec un volume annuel de financement record de 100 milliards d’euros. Les résultats générés par l’activité du Groupe BEI en 2025 traduisent des niveaux inédits s’agissant des nouveaux investissements pour les transitions écologique et numérique, pour la sécurité et la défense européennes, pour les priorités communes, dont le logement, et pour le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques et des alliances en Ukraine, dans les pays en phase d’adhésion et dans le monde entier.

« L’Europe est une superpuissance, et nous devons peser de tout notre poids et croire en nos capacités », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « Le Groupe BEI fait la différence, en investissant dans la prospérité partagée, la sécurité, l’autonomie stratégique et les valeurs européennes, pour que l’Europe tienne ses promesses envers les citoyennes et citoyens et ses partenaires. »

Transition vers l’avenir

En 2025, près de 60 % du total des financements du Groupe BEI sont allés à des projets verts – des grands réseaux et interconnexions énergétiques au déploiement du stockage et des énergies renouvelables, aux technologies propres pour la décarbonation de l’industrie lourde, ainsi qu’aux investissements dans l’adaptation, notamment en faveur des infrastructures liées à l’eau, ou le renforcement de la résilience des économies et des sociétés face aux changements climatiques et à leurs effets.

Une somme record de 11,6 milliards d’euros a été consacrée aux réseaux et aux projets de stockage pour soutenir la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Les financements signés l’année dernière devraient aider à construire ou moderniser 56 000 kilomètres de lignes électriques, de l’interconnexion stratégique du golfe de Gascogne entre la péninsule ibérique et la France aux réseaux locaux et aux infrastructures électriques municipales en Allemagne, en passant par un câble sous-marin reliant deux régions du centre de l’Italie.

En 2025, les ressources mises à disposition par le Groupe BEI ont appuyé un cinquième de toute la capacité solaire nouvellement installée, un tiers des nouveaux projets éoliens terrestres, ainsi que la grande majorité de l’ensemble des projets éoliens marins. Des produits de financement sur mesure ont soutenu les fabricants de composants d’éoliennes et d’équipements de réseau de l’UE, tandis que des volumes d’investissement record dans l’efficacité énergétique devraient permettre de réduire les factures des petites et moyennes entreprises et des ménages. Les financements accordés par le Groupe BEI ont soutenu environ un tiers du total des investissements dans la transition énergétique dans l’UE l’année dernière.

Outre les technologies propres, le Groupe BEI appuie l’innovation européenne dans la santé et les biotechnologies, l’intelligence artificielle et d’autres technologies de rupture, les infrastructures numériques et les matières premières critiques. Avec le déploiement, l’année dernière, de TechEU, le plus grand programme de financement jamais mis en place pour l’innovation, le Groupe BEI entend mobiliser au moins 250 milliards d’euros d’investissements à l’horizon 2027, et contribuer ainsi à ce que les idées, les technologies et les entreprises innovantes nées dans l’UE puissent y rester, s’y développer et y prospérer. Les financements déployés rien que l’année dernière devraient mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements, notamment pour les réseaux 6G s’appuyant sur l’intelligence artificielle ou la fabrication de semi-conducteurs.

En tant que bailleur de fonds de référence pour l’innovation, le Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale de la BEI spécialisée dans les financements à risque – a fourni près de 16 milliards d’euros de garanties et de fonds propres en faveur des petites entreprises et des jeunes pousses dans l’ensemble de l’UE. Selon les estimations, le FEI a apporté près d’un quart du capital-risque levé par les fonds européens l’an dernier. Dans les mois à venir, il élargira son initiative « Champions technologiques européens », en s’appuyant sur l’immense succès de la première phase, qui lui a déjà permis d’intervenir comme investisseur de référence pour la création de 12 mégafonds de capital-risque en Europe et l’expansion de 35 jeunes pousses, dont neuf licornes.

Sécurité et défense

Face au nouveau paysage géopolitique, le Groupe BEI a considérablement élargi le périmètre de ses activités dans le domaine de la sécurité et de la défense, notamment en étendant ses interventions à des projets à usage militaire. Les investissements dans la sécurité et la défense ont quadruplé pour atteindre plus de 4 milliards d’euros, soit près de 5 % du volume des financements du Groupe dans l’UE.

Parce qu’il a opéré ce tournant majeur, le Groupe BEI joue un rôle de premier plan dans la préservation de la paix et de la sécurité pour les citoyens et citoyennes de l’UE, avec des projets phares couvrant notamment les camps militaires et les installations de maintenance, les travaux de recherche-développement concernant les systèmes radars et avioniques de pointe, les capteurs essentiels à la protection des fonds marins et des équipements sous-marins européens, ainsi que les infrastructures de cybersécurité et les capacités spatiales.

Par ailleurs, le Groupe BEI fait œuvre de pionnier dans le secteur financier de l’UE, en catalysant l’appui aux entreprises soutenant les capacités de dissuasion de l’Europe. Au moyen d’accords de prêts intermédiés signés avec des banques commerciales en Allemagne, en France, en Espagne, en Grèce ou encore en Autriche, le Groupe BEI facilite l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises de la chaîne d’approvisionnement des grandes entreprises de défense européennes, tandis que le FEI accompagne, en tant qu’investisseur de référence, le développement d’un écosystème du capital-risque investissant dans les entreprises de défense selon une approche paneuropéenne.

Soutien au modèle économique et aux valeurs de l’Europe

Le Groupe BEI met l’accent sur les investissements qui étayent le modèle économique et les valeurs de l’Europe. Les investissements en faveur de la cohésion ont atteint un niveau record : plus de 50 % des investissements du Groupe dans l’UE ont été consacrés à des projets situés dans les régions moins développées d’Europe.

Le plan pour un logement abordable et durable (disponible en EN, FR et DE) lancé par le Groupe BEI en 2025 aux côtés de la Commission européenne a porté les financements du Groupe BEI en faveur de l’innovation, de la rénovation et de la construction neuve à plus de 5 milliards d’euros, soit un volume en hausse de près de 50 % sur une base annuelle, et une nouvelle augmentation est prévue pour 2026. Qu’il s’agisse de résidences étudiantes en Grèce, de logements sociaux en Belgique, d’hôpitaux et d’établissements de santé en Espagne ou d’écoles primaires en France, le financement d’infrastructures sociales dont l’impact est ressenti au quotidien par les populations de l’UE est une priorité essentielle pour le Groupe BEI.

Les financements à l’appui de l’agriculture et de la bioéconomie ont également atteint un niveau sans précédent de près de 8 milliards d’euros, renforçant un secteur vital pour l’économie et la sécurité alimentaire de l’Europe, soutenant les territoires ruraux et créant un avenir viable pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs et agricultrices, qui sont confrontés à des obstacles financiers.

Des ponts et des partenariats mutuellement bénéfiques bâtis dans le monde entier

Le Groupe BEI a également déployé plus de 9 milliards d’euros pour les opérations de BEI Monde, établissant des partenariats mondiaux mutuellement bénéfiques qui ancrent l’Europe en tant que partenaire de confiance dans un monde en mutation et améliorent les conditions de vie dans de nombreuses régions de la planète. Par exemple, en 2025, les financements du Groupe BEI à l’appui de projets liés à l’eau ont été portés à un niveau inédit de 5 milliards d’euros à l’échelle mondiale.

Les financements consacrés à l’Ukraine ont atteint un nouveau record : plus de 4 milliards d’euros ont été mis à disposition depuis le début de l’invasion du pays par la Russie, et un nouveau projet est signé ou inauguré toutes les deux semaines, dans des domaines allant des écoles, des hôpitaux et des équipements collectifs au chauffage urbain et à l’alimentation électrique.

Une orientation stratégique a été adoptée pour BEI Monde en 2025, alignant pleinement nos opérations sur les priorités stratégiques de l’UE. La BEI est le plus grand bailleur de fonds public au monde dans le domaine de l’eau et elle joue un rôle de chef de file mondial en matière d’investissement dans la santé, l’énergie propre et les transports. Les investissements dans le soutien au secteur privé et l’entrepreneuriat créent des possibilités pour les jeunes et les femmes dans les économies émergentes.

Une action renforcée et améliorée

Parallèlement à l’augmentation du volume de ses activités, le Groupe BEI a rationalisé ses processus internes, dans le but d’accélérer les décisions d’investissement et de réduire les délais de conclusion des opérations de financement. Des guichets uniques ont été mis en place pour les clients, avec le recours à des mécanismes de vérification de l’admissibilité aux financements et à des cadres réglementaires établis, conçus pour aider les entreprises européennes à obtenir le bon financement, au bon moment et à la bonne échelle, pour faire la différence.

Le rapport d’activité complet, s’accompagnant d’une liste d’exemples de projets phares, est disponible ici.

Une synthèse des chiffres clés pour 2025 est disponible ici : [EN] [FR] [DE] [IT] [ES]

La présentation des résultats annuels des opérations du Groupe BEI[1], accompagnés d’exemples de projets, sera disponible ici après la conférence de presse.

[1] Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées sont non auditées et provisoires, renvoient aux signatures et concernent le Groupe BEI.