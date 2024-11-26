La sécurité et la défense constituent l’une des grandes priorités stratégiques du Groupe Banque européenne d’investissement. Dans le cadre de son plan d’action pour l’industrie de sécurité et de défense lancé en mai 2024, le Groupe a mis en place un guichet unique pour la sécurité et la défense, comprenant un bureau Sécurité et défense spécifique qui travaille aux côtés d’un réseau de champions de la défense issus de l’ensemble du Groupe BEI. Hristo Stoykov, chef du bureau Sécurité et défense, en présente les avantages.
Qu’est-ce que le guichet unique pour la sécurité et la défense ?
Le guichet unique est un élément clé du nouveau plan d’action du Groupe BEI pour l’industrie de sécurité et de défense. Il comprend un bureau Sécurité et défense centralisé qui travaille aux côtés d’un réseau de champions de la défense issus de l’ensemble du Groupe BEI. Cette structure d’équipe polyvalente vise à mettre fin au cloisonnement et à fournir un service complet dans le cadre d’un objectif commun.
Le bureau Sécurité et défense, que je dirige, se compose de professionnels hautement qualifiés dotés d’une expertise diversifiée leur permettant de coordonner efficacement les activités de prêt et de conseil du Groupe BEI dans ce secteur.
Pourquoi mettre en place un guichet unique pour la sécurité et la défense ?
Le guichet unique a vocation à offrir un soutien financier rationalisé et une assistance spécialisée afin de faciliter l’accès des entreprises européennes de sécurité et de défense au soutien du Groupe BEI. Notre objectif est d’accélérer les investissements et le déploiement de l’enveloppe de 6 milliards d’euros encore disponible au titre de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne et de renforcer davantage notre soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense.
Quels sont les avantages pour la clientèle ?
Le bureau Sécurité et défense constitue un point d’entrée unique pour les clients et les parties prenantes externes et assure une coordination efficace des équipes du Groupe BEI de manière à trouver la solution adaptée à leurs besoins de financement. Notre objectif est de faciliter et de simplifier l’accès aux financements de la BEI.
À qui s’adresse ce service ?
Toute entreprise ou tout innovateur européen intervenant dans le secteur de la sécurité et de la défense peut nous contacter. Les financements du Groupe BEI à l’appui de l’industrie de sécurité et de défense s’adressent uniquement aux entreprises domiciliées dans l’Union européenne.
Comment contacter le guichet unique ?
Nous recommandons à nos clients potentiels de nous contacter en renseignant le questionnaire spécifique disponible sur le site web de la BEI. Ce questionnaire vous indique les informations nécessaires qu’il convient de fournir pour que nous puissions mener efficacement une évaluation préliminaire de votre demande. La création d’un compte est nécessaire, mais le processus est rapide.
Quel est le degré d’intérêt suscité par le guichet unique depuis sa création ?
Nous avons réalisé des progrès substantiels dans la mise en œuvre de notre plan d’action. Notre bureau Sécurité et défense est devenu opérationnel en un temps record. L’équipe examine les propositions et interagit avec des responsables politiques, des entreprises et des institutions financières depuis le début du mois de mai. Un site web spécifique a été lancé simultanément et a attiré plus de 10 000 visites uniques au cours des six premiers mois. Nous avons traité près de 400 demandes de précisions concernant les définitions, les critères d’admissibilité et les conditions de financement.
Conformément à notre engagement de renforcer les partenariats avec les principales parties prenantes, nous avons signé des accords de coopération avec le Fonds OTAN pour l’innovation en juillet et avec l’Agence européenne de défense en octobre 2024. Des échanges réguliers ont également lieu avec la Commission européenne.
Le plan d’action du Groupe BEI a été présenté à l’industrie de la défense lors de plusieurs événements officiels, et nous menons actuellement une tournée de présentation dans les capitales de l’UE pour faire connaître et promouvoir nos nouvelles initiatives en faveur du secteur.
La dynamique du marché évolue rapidement, notamment pour faire face à la situation géopolitique. Nous continuons de suivre les développements du marché et nous mettrons au point des solutions de financement pour répondre à l’évolution des besoins. Au cours des prochains mois, nous resterons attachés à constituer une solide réserve de projets phares à double usage dans toute l’Europe et à mettre nos lignes de crédit pour les PME à la disposition des entreprises du secteur de la défense, par l’intermédiaire de banques locales.