Quel est le degré d’intérêt suscité par le guichet unique depuis sa création ?

Nous avons réalisé des progrès substantiels dans la mise en œuvre de notre plan d’action. Notre bureau Sécurité et défense est devenu opérationnel en un temps record. L’équipe examine les propositions et interagit avec des responsables politiques, des entreprises et des institutions financières depuis le début du mois de mai. Un site web spécifique a été lancé simultanément et a attiré plus de 10 000 visites uniques au cours des six premiers mois. Nous avons traité près de 400 demandes de précisions concernant les définitions, les critères d’admissibilité et les conditions de financement.

Conformément à notre engagement de renforcer les partenariats avec les principales parties prenantes, nous avons signé des accords de coopération avec le Fonds OTAN pour l’innovation en juillet et avec l’Agence européenne de défense en octobre 2024. Des échanges réguliers ont également lieu avec la Commission européenne.

Le plan d’action du Groupe BEI a été présenté à l’industrie de la défense lors de plusieurs événements officiels, et nous menons actuellement une tournée de présentation dans les capitales de l’UE pour faire connaître et promouvoir nos nouvelles initiatives en faveur du secteur.

La dynamique du marché évolue rapidement, notamment pour faire face à la situation géopolitique. Nous continuons de suivre les développements du marché et nous mettrons au point des solutions de financement pour répondre à l’évolution des besoins. Au cours des prochains mois, nous resterons attachés à constituer une solide réserve de projets phares à double usage dans toute l’Europe et à mettre nos lignes de crédit pour les PME à la disposition des entreprises du secteur de la défense, par l’intermédiaire de banques locales.