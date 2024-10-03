Le Groupe BEI et l’Agence européenne de défense consolident leur partenariat pour renforcer les capacités européennes de sécurité et de défense

La BEI et l’AED s’engagent à recenser conjointement les projets de sécurité et de défense à financer dans l’ensemble de l’UE.

Les deux institutions vont également améliorer le partage des connaissances et l’échange de savoir-faire.

Ce jour, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence européenne de défense (AED) ont renforcé leur partenariat afin de stimuler le financement des capacités de sécurité et de défense de l’Europe.

Actualisant le protocole d’accord conclu en 2018, la version modifiée de l’accord a été signée le 3 octobre 2024 lors d’une réunion informelle des directeurs nationaux de l’armement à l’AED à Bruxelles. Ce protocole d’accord renforcé permettra aux deux organisations de recenser les besoins de financement pour des projets collaboratifs de défense associant les États membres de l’UE et leurs industries de défense afin de soutenir le développement des capacités, la recherche-développement et l’innovation (RDI), les technologies et les infrastructures dans le domaine de la sécurité et de la défense au sein de l’UE. Il permettra également de mieux répondre aux besoins de financement des projets collaboratifs de défense dans des secteurs tels que la RDI, associant les États membres de l’UE et leurs industries de défense.

L’une des principales caractéristiques de l’accord révisé est le renforcement de dispositifs tels que le mécanisme de financement coopératif, conçu pour soutenir les initiatives paneuropéennes de défense au moyen d’un ensemble complet d’interventions comprenant la facilitation, la passation de marchés et le financement. Le protocole d’accord encourage également un meilleur partage des connaissances entre la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI) et l’AED, qui permettra des évaluations plus solides de la demande du marché et des capacités industrielles dans les États membres. Dans ce nouveau cadre, l’AED fournira des conseils en matière de capacités industrielles de défense au Groupe BEI, tandis que la BEI partagera son expertise des marchés financiers pour soutenir les objectifs de l’AED.

Cette collaboration renforcée intervient à un moment critique, où l’Europe est de plus en plus appelée à investir davantage dans la sécurité et la défense. Le partenariat entre le Groupe BEI et l’AED vise à accroître les investissements destinés à consolider les capacités de défense collective de l’UE.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Le protocole d’accord actualisé est un élément important de notre plan d’action en matière de défense, qui prévoit le renforcement de l’industrie européenne au moyen d’initiatives collaboratives. Grâce au partenariat avec l’AED, nous tirons parti du savoir-faire unique de chaque institution pour investir dans la paix et la sécurité dans toute l’Europe. Le Groupe BEI met en œuvre les objectifs qu’il s’est fixés dans le plan d’action en matière de défense et est déterminé à contribuer au développement de ce secteur. »

Jiří Šedivý, directeur exécutif de l’AED : « Les dépenses européennes en matière de défense augmentent depuis huit années consécutives et les États membres de l’UE sont en bonne voie d’atteindre leurs objectifs collectifs de dépenses. Pourtant, nous devons encore conjuguer nos ressources pour financer des efforts conjoints et dynamiser nos capacités de défense. Le protocole d’accord actualisé avec la BEI nous dotera des outils nécessaires pour aider les États membres à atteindre leurs objectifs, notamment pour garantir l’accès à des financements en faveur de l’industrie européenne de la défense. »

Le Groupe BEI comprend également le FEI.

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Nous sommes déterminés à adapter en permanence notre approche pour relever les défis évolutifs du secteur de la défense. Notre collaboration avec l’AED garantira que le FEI dispose du savoir-faire nécessaire pour mener des initiatives ayant de l’impact à l’appui de notre objectif commun de renforcer la sécurité européenne. »

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le financement de l’industrie européenne de sécurité et de défense figure parmi les priorités stratégiques du Groupe BEI. Nous proposons une gamme complète de solutions et de financements conçus pour répondre aux demandes des entreprises et des organismes publics du secteur de la sécurité et de la défense, toutes tailles confondues. Qu’il s’agisse de reconnaissance ou de surveillance, de protection et de contrôle des radiofréquences, de solutions de cybersécurité, d’infrastructures ou de mobilité militaire, nos solutions de financement visent à soutenir des projets qui assurent la sécurité, la résilience et l’innovation de l’Europe.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’emploi.

L’Agence européenne de défense (AED) aide ses 27 États membres à améliorer leurs capacités de défense grâce à la coopération européenne. Elle joue un rôle de catalyseur et de facilitateur pour les ministères de la défense disposés à travailler sur des projets de collaboration dans le domaine des capacités de défense. Elle est un centre de coopération en matière de défense européenne. Son savoir-faire et ses réseaux lui permettent de couvrir un large spectre d’activités dans ce domaine. Les États membres ont recours à l’AED en tant que plateforme intergouvernementale d’expertise qui soutient, facilite et met en œuvre leurs projets collaboratifs.