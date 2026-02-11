Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Passation des marchés liée aux projets

Marchés de travaux, de biens et de services nécessaires pour des projets financés en tout ou en partie par la BEI ou au moyen de prêts qu’elle garantit.

Les emprunteurs et les promoteurs ont l’entière responsabilité de la mise en œuvre des projets financés par la Banque, eu égard, notamment, à toutes les activités relevant de la passation des marchés, depuis la rédaction du dossier d’appel d’offres jusqu’à l’exécution des contrats en passant par l’attribution des marchés.

L’intervention de la Banque se limite uniquement à vérifier si les conditions liées à son financement sont remplies. La Banque peut donner des conseils et prêter assistance aux promoteurs dans le processus de passation des marchés, mais n’est pas partie aux marchés qui en résultent.

Le Guide de passation des marchés décrit la politique suivie par la BEI en matière de marchés publics dans le cadre des projets. Il a pour objet d’informer les emprunteurs et les promoteurs de projets dont les contrats sont financés par la BEI sur les dispositions relatives à la passation des marchés de travaux, de biens et de services nécessaires à leurs projets.

publication thumbnail

Dernières évolutions

Invitation - webinar on transport procurement opportunities

 

The European Commission, the World Bank Group, European Investment Bank and European Bank for Reconstruction and Development have deepened their strategic partnership in the context of the Global Gateway initiative, to drive a new generation of connectivity projects.

Join this event to hear from the European Commission and MDBs about procurement opportunities including in the context of the Global Gateway initiative.

Agenda and invitation  

La BEI explore des pratiques innovantes en matière de passation des marchés : implication précoce des entrepreneurs

 

La BEI a organisé une séance de partage des connaissances le vendredi 28 novembre 2025 avec Rijkswaterstaat, l’agence exécutive du ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau, afin d’examiner comment la passation des marchés peut devenir un moteur stratégique de l’innovation et de la résilience dans la mise en œuvre d’infrastructures en Europe.

« Le monde qui nous entoure évolue rapidement. Les pressions climatiques, l’incertitude géopolitique, les avancées technologiques et les mutations économiques exigent de l’Europe davantage d’agilité et de créativité. L’innovation est nécessaire non seulement dans ce que nous construisons, mais aussi dans la manière dont nous le mettons en œuvre. La passation de marchés n’est plus seulement un processus administratif dans lequel les parties impliquées ont un rôle figé : la manière dont nous acquérons les infrastructures et les services détermine non seulement le coût et la conformité, mais aussi la résilience, la qualité et la valeur à long terme pour les citoyens et les citoyennes. Elle peut devenir un outil stratégique pour façonner les marchés, stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité de l’Europe.

Une approche prometteuse est l’implication précoce des entrepreneurs, qui permet de mobiliser leur expertise plus tôt, renforce la collaboration et, in fine, améliore les résultats pour la société. Autrement dit, l’implication précoce des entrepreneurs correspond à une approche plus récente de la passation des marchés, dans laquelle les entrepreneurs sont associés dès les premières étapes d’un projet – généralement lors de la phase de conception ou de développement –, avant que la conception finale ou le périmètre du projet ne soient entièrement définis. L’objectif est de tirer parti de leur expertise pour améliorer la constructibilité, optimiser les coûts, recenser les risques et accroître l’efficacité de la livraison des projets.

Les intervenants ont partagé leur vaste expérience acquise aux Pays-Bas dans l’implication précoce des entrepreneurs dans le cadre de projets d’infrastructure publics de grande envergure, apportant des éclairages précieux sur son évolution et sa mise en œuvre concrète. La BEI et Rijkswaterstaat ont approfondi l’examen de ces pratiques tout au long de la session afin de mieux comprendre si l’implication précoce des entrepreneurs pourrait aider la BEI à soutenir la réalisation d’infrastructures plus intelligentes et de meilleure qualité à l’avenir. Il a été souligné que les exemples présentés pouvaient servir d’inspiration et de point de départ pour une réflexion plus large, tandis que toute considération future de cette approche devrait tenir compte de la complexité des projets, des exigences juridiques ainsi que de la maturité des promoteurs, des pays et des marchés.

La BEI sensibilise les entreprises néerlandaises à l’importance des marchés stratégiques

 

Le 31 octobre 2025, le bureau de la passation des marchés de la BEI a été invité par VNO-NCW et l’association des entreprises des Pays-Bas (RVO) à tenir une séance d’information à l’intention des entreprises néerlandaises. Cet événement visait à mieux faire connaître les instruments financiers et les pratiques de la BEI en matière de passation des marchés stratégiques qui soutiennent des projets durables de grande qualité.

La session s’est ouverte sur les allocutions de Robert de Groot, vice-président de la BEI, et de Robin Uyterlinde, membre du Conseil d’administration de la Banque pour les Pays-Bas.

L’ordre du jour était axé sur deux domaines clés :

  • les possibilités de financement pour les entreprises néerlandaises ;
  • l’initiative de la BEI en matière de passation de marchés stratégiques, qui promeut la réalisation de projets fondés sur l’innovation, la durabilité et la valeur ajoutée.

Avec le soutien de son équipe, Alaleh Motamedi, cheffe du bureau de la passation des marchés de la BEI, a animé la discussion sur les marchés stratégiques. Les discussions en petits groupes ont permis aux participantes et participants d’aborder des thèmes tels que l’économie circulaire, l’innovation dans les procédures de soumission, l’implication précoce des entrepreneurs et les défis liés à la passation des marchés en Ukraine.

Les participantes et participants ont souligné l’importance d’un dialogue précoce avec la BEI et d’un soutien technique durant la préparation des projets. Ils ont également manifesté un vif intérêt pour les futurs webinaires et événements de mise en relation organisés par la BEI, en particulier ceux destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) dans l’ensemble de l’UE.

Télécharger la présentation  

Résultats de l’enquête de la BEI sur la participation à la passation de marchés pour des projets en dehors de l’UE

Dans le cadre des efforts constants déployés pour promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui soumissionnent pour des projets hors UE, le bureau de la passation des marchés de la BEI a mené une enquête ouverte durant le premier semestre de 2025.

Si la BEI travaille déjà activement à éliminer les obstacles et à améliorer la qualité et la viabilité des projets qu’elle finance dans le processus de passation des marchés, les résultats de l’enquête constitueront une base pour orienter plus avant ses efforts, en mettant l’accent sur les principales préoccupations soulevées par les entreprises interrogées, en concertation avec ses partenaires, tout en prenant en considération des aspects tels que son soutien à l’action en faveur du climat, la durabilité, la cybersécurité et le multilatéralisme.

D’une manière générale, les résultats de l’enquête ont apporté un éclairage sur une partie essentielle des actions à mener pour renforcer la compétitivité de l’UE et la coopération internationale.

Télécharger les résultats  

Notre politique de passation des marchés

Principales caractéristiques de la politique de la BEI en matière de passation des marchés

Une politique fondée sur des principes

La politique de la BEI en matière de passation des marchés est fondée sur des principes découlant des traités de l’UE et des statuts de la BEI : économie, efficacité, concurrence internationale ouverte, égalité de traitement, non-discrimination, reconnaissance mutuelle, proportionnalité et transparence.

Une double approche

En raison de sa nature, à la fois d’institution de l’UE et de banque multilatérale de développement (BMD), la BEI adopte une double approche pour la passation des marchés. Au sein de l’UE, comme le stipule le Guide de passation des marchés, la législation de l’UE en vigueur en la matière doit être appliquée. En dehors de l’UE, le Guide de passation des marchés définit une approche hybride, qui repose sur le respect des principaux mécanismes définis dans les directives de l’UE sur la passation des marchés et des meilleures pratiques internationales des banques multilatérales de développement.

Un partenariat pour l’impact

La BEI a conclu des accords de délégation réciproque avec plusieurs institutions financières internationales qui leur permettent de s’appuyer mutuellement sur les politiques, les procédures et le suivi en matière de passation des marchés du principal bailleur de fonds désigné dans le cadre d’opérations cofinancées en dehors de l’UE.

Politique environnementale et sociale

La Banque impose que tous les projets soient conformes à ses exigences environnementales et sociales. Les promoteurs sont encouragés à contribuer à la protection de l’environnement, du bien-être humain, des droits humains et de l’égalité hommes-femmes, ainsi qu’à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion du développement durable. Pour les opérations en dehors de l’UE, les soumissionnaires et les sous-traitants sont tenus de compléter et signer la déclaration environnementale et sociale.

En savoir plus
Plaintes relatives à la passation des marchés liés aux projets

Les promoteurs sont tenus d’examiner tout recours portant sur la passation de marchés liée à un projet, de prendre les mesures nécessaires et d’y répondre en temps opportun. En outre, toute personne peut saisir la BEI d’une plainte en matière de passation des marchés.

En savoir plus
Manœuvres interdites

La Banque est résolue à s’assurer que ses opérations sont exemptes de manœuvres interdites. Dans le cadre de ses opérations en dehors de l’UE, elle exige de tout soumissionnaire, comme condition d’éligibilité, qu’il fournisse la déclaration d’intégrité et s’engage à la respecter.

En savoir plus
Entités exclues

Dans le cadre de sa politique d’exclusion, la Banque peut déclarer une personne ou une entreprise inéligible à l’attribution d’un marché dans le cadre d’un projet qu’elle finance, s’il est établi que ladite personne ou entreprise s’est livrée à une manœuvre interdite pendant la passation d’un marché ou son exécution.

En savoir plus

Ouvrir des perspectives en matière de passation des marchés

Informations pour les entreprises intéressées

Découvrez les dernières possibilités commerciales en date et les ressources favorisant le partage des connaissances sur les procédures de passation des marchés liées aux projets financés par la BEI

Possibilités de participation

Vous trouverez de plus amples informations sur les avis de marché relatifs à des projets financés par la BEI en dehors de l’UE.

Rechercher dans l’ensemble des avis  

Tous les projets

En savoir plus sur les projets que la BEI envisage de financer ou finance déjà.

Rechercher dans l’ensemble des projets  

Soutenir la passation des marchés lancés par les promoteurs

Informations pour les promoteurs

Téléchargez tous les documents de marché pertinents pour vous aider à gérer la mise en œuvre des projets financés par la BEI.

Documents types :

Note d’orientation
  • Passation des marchés pour les projets financés par la BEI à l’extérieur de l’UE en réponse à la pandémie de COVID-19 (EN, FR)
Documents de formation

Actualités sur la passation de marchés liée aux projets