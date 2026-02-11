Passation des marchés liée aux projets

Dernières évolutions
Invitation - webinar on transport procurement opportunities
The European Commission, the World Bank Group, European Investment Bank and European Bank for Reconstruction and Development have deepened their strategic partnership in the context of the Global Gateway initiative, to drive a new generation of connectivity projects.
Join this event to hear from the European Commission and MDBs about procurement opportunities including in the context of the Global Gateway initiative.
La BEI explore des pratiques innovantes en matière de passation des marchés : implication précoce des entrepreneurs
La BEI a organisé une séance de partage des connaissances le vendredi 28 novembre 2025 avec Rijkswaterstaat, l’agence exécutive du ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau, afin d’examiner comment la passation des marchés peut devenir un moteur stratégique de l’innovation et de la résilience dans la mise en œuvre d’infrastructures en Europe.
« Le monde qui nous entoure évolue rapidement. Les pressions climatiques, l’incertitude géopolitique, les avancées technologiques et les mutations économiques exigent de l’Europe davantage d’agilité et de créativité. L’innovation est nécessaire non seulement dans ce que nous construisons, mais aussi dans la manière dont nous le mettons en œuvre. La passation de marchés n’est plus seulement un processus administratif dans lequel les parties impliquées ont un rôle figé : la manière dont nous acquérons les infrastructures et les services détermine non seulement le coût et la conformité, mais aussi la résilience, la qualité et la valeur à long terme pour les citoyens et les citoyennes. Elle peut devenir un outil stratégique pour façonner les marchés, stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité de l’Europe.
Une approche prometteuse est l’implication précoce des entrepreneurs, qui permet de mobiliser leur expertise plus tôt, renforce la collaboration et, in fine, améliore les résultats pour la société. Autrement dit, l’implication précoce des entrepreneurs correspond à une approche plus récente de la passation des marchés, dans laquelle les entrepreneurs sont associés dès les premières étapes d’un projet – généralement lors de la phase de conception ou de développement –, avant que la conception finale ou le périmètre du projet ne soient entièrement définis. L’objectif est de tirer parti de leur expertise pour améliorer la constructibilité, optimiser les coûts, recenser les risques et accroître l’efficacité de la livraison des projets.
Les intervenants ont partagé leur vaste expérience acquise aux Pays-Bas dans l’implication précoce des entrepreneurs dans le cadre de projets d’infrastructure publics de grande envergure, apportant des éclairages précieux sur son évolution et sa mise en œuvre concrète. La BEI et Rijkswaterstaat ont approfondi l’examen de ces pratiques tout au long de la session afin de mieux comprendre si l’implication précoce des entrepreneurs pourrait aider la BEI à soutenir la réalisation d’infrastructures plus intelligentes et de meilleure qualité à l’avenir. Il a été souligné que les exemples présentés pouvaient servir d’inspiration et de point de départ pour une réflexion plus large, tandis que toute considération future de cette approche devrait tenir compte de la complexité des projets, des exigences juridiques ainsi que de la maturité des promoteurs, des pays et des marchés.
La BEI sensibilise les entreprises néerlandaises à l’importance des marchés stratégiques
Le 31 octobre 2025, le bureau de la passation des marchés de la BEI a été invité par VNO-NCW et l’association des entreprises des Pays-Bas (RVO) à tenir une séance d’information à l’intention des entreprises néerlandaises. Cet événement visait à mieux faire connaître les instruments financiers et les pratiques de la BEI en matière de passation des marchés stratégiques qui soutiennent des projets durables de grande qualité.
La session s’est ouverte sur les allocutions de Robert de Groot, vice-président de la BEI, et de Robin Uyterlinde, membre du Conseil d’administration de la Banque pour les Pays-Bas.
Résultats de l’enquête de la BEI sur la participation à la passation de marchés pour des projets en dehors de l’UE
Notre politique de passation des marchés
Principales caractéristiques de la politique de la BEI en matière de passation des marchés
La politique de la BEI en matière de passation des marchés est fondée sur des principes découlant des traités de l’UE et des statuts de la BEI : économie, efficacité, concurrence internationale ouverte, égalité de traitement, non-discrimination, reconnaissance mutuelle, proportionnalité et transparence.
En raison de sa nature, à la fois d’institution de l’UE et de banque multilatérale de développement (BMD), la BEI adopte une double approche pour la passation des marchés. Au sein de l’UE, comme le stipule le Guide de passation des marchés, la législation de l’UE en vigueur en la matière doit être appliquée. En dehors de l’UE, le Guide de passation des marchés définit une approche hybride, qui repose sur le respect des principaux mécanismes définis dans les directives de l’UE sur la passation des marchés et des meilleures pratiques internationales des banques multilatérales de développement.
La BEI a conclu des accords de délégation réciproque avec plusieurs institutions financières internationales qui leur permettent de s’appuyer mutuellement sur les politiques, les procédures et le suivi en matière de passation des marchés du principal bailleur de fonds désigné dans le cadre d’opérations cofinancées en dehors de l’UE.
La Banque impose que tous les projets soient conformes à ses exigences environnementales et sociales. Les promoteurs sont encouragés à contribuer à la protection de l’environnement, du bien-être humain, des droits humains et de l’égalité hommes-femmes, ainsi qu’à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion du développement durable. Pour les opérations en dehors de l’UE, les soumissionnaires et les sous-traitants sont tenus de compléter et signer la déclaration environnementale et sociale.
Les promoteurs sont tenus d’examiner tout recours portant sur la passation de marchés liée à un projet, de prendre les mesures nécessaires et d’y répondre en temps opportun. En outre, toute personne peut saisir la BEI d’une plainte en matière de passation des marchés.
La Banque est résolue à s’assurer que ses opérations sont exemptes de manœuvres interdites. Dans le cadre de ses opérations en dehors de l’UE, elle exige de tout soumissionnaire, comme condition d’éligibilité, qu’il fournisse la déclaration d’intégrité et s’engage à la respecter.
Dans le cadre de sa politique d’exclusion, la Banque peut déclarer une personne ou une entreprise inéligible à l’attribution d’un marché dans le cadre d’un projet qu’elle finance, s’il est établi que ladite personne ou entreprise s’est livrée à une manœuvre interdite pendant la passation d’un marché ou son exécution.
Ouvrir des perspectives en matière de passation des marchés
Informations pour les entreprises intéressées
Découvrez les dernières possibilités commerciales en date et les ressources favorisant le partage des connaissances sur les procédures de passation des marchés liées aux projets financés par la BEI
Actualités sur la passation de marchés liée aux projets
La BEI signe un accord avec la BERD pour renforcer l’impact des projets dans le monde entier
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont renforcé leur partenariat de longue date en signant un accord de délégation réciproque portant sur les considérations environnementales et sociales. Cet accord facilitera le cofinancement de projets par les deux institutions dans leurs pays d’intervention communs et en accélérera la concrétisation. Il allégera en outre la charge administrative pour leurs clients.
Les banques multilatérales de développement renforcent leur coopération pour agir conjointement
Les dirigeantes et dirigeants de dix banques multilatérales de développement (BMD) ont annoncé ce jour des mesures communes pour travailler plus efficacement de concert et accroître l’impact et l’ampleur de leur action afin de relever les défis urgents du développement.
La BEI et le FIDA intensifient leur collaboration pour renforcer la sécurité alimentaire et l’adaptation aux changements climatiques et accélérer la mise en œuvre des projets
La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations unies ont conclu ce jour deux accords visant à renforcer leur coopération dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier, en mettant particulièrement l’accent sur l’Afrique. Ces accords ont été signés aujourd’hui à Rome par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Alvario Lario, président du FIDA.
Amérique latine et Caraïbes : la BEI et la BID signent un accord pour accélérer le financement de projets
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque interaméricaine de développement (BID) ont signé un nouvel accord leur permettant de mieux soutenir des projets résilients face aux changements climatiques dans l’ensemble de l’Amérique latine et des Caraïbes. Cet accord de délégation réciproque facilitera la mise en œuvre et le suivi des projets, en donnant les moyens à la BEI et à la BID de financer plus efficacement des investissements axés sur le climat.
La BEI et la BAsD améliorent la gestion des projets du secteur public en Asie grâce à un nouvel accord relatif à la passation des marchés
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque asiatique de développement (BAsD) ont signé un cadre de procédure pour la passation des marchés dans le but d’améliorer la mise en œuvre et le suivi des projets du secteur public que les deux institutions financières financent conjointement en Asie.
Conclusion d’un nouvel accord destiné à élargir l’accès aux financements des projets dans les Caraïbes soutenus par la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement des Caraïbes
La BEI et la Banque de développement des Caraïbes ont signé un nouvel accord visant à fournir un meilleur appui aux projets à l'épreuve des changements climatiques dans la région. Le nouveau cadre de procédure pour la passation des marchés aidera la BEI et la BDC à améliorer la mise en œuvre et le suivi des projets, ce qui se traduira par un financement plus efficace de toute une série d’investissements climatiques dans les Caraïbes.