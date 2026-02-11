Passation des marchés liée aux projets

Les emprunteurs et les promoteurs ont l’entière responsabilité de la mise en œuvre des projets financés par la Banque, eu égard, notamment, à toutes les activités relevant de la passation des marchés, depuis la rédaction du dossier d’appel d’offres jusqu’à l’exécution des contrats en passant par l’attribution des marchés.

L’intervention de la Banque se limite uniquement à vérifier si les conditions liées à son financement sont remplies. La Banque peut donner des conseils et prêter assistance aux promoteurs dans le processus de passation des marchés, mais n’est pas partie aux marchés qui en résultent.

Le Guide de passation des marchés décrit la politique suivie par la BEI en matière de marchés publics dans le cadre des projets. Il a pour objet d’informer les emprunteurs et les promoteurs de projets dont les contrats sont financés par la BEI sur les dispositions relatives à la passation des marchés de travaux, de biens et de services nécessaires à leurs projets.