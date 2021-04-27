La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque asiatique de développement (BAsD) ont signé un cadre de procédure pour la passation des marchés dans le but d’améliorer la mise en œuvre et le suivi des projets du secteur public que les deux institutions financières financent conjointement en Asie.

Le nouveau cadre, signé par Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et son homologue de la BAsD, Ingrid Van Wess, améliore l’efficacité des projets d’aide et de développement en introduisant un cadre fondé sur la confiance et la délégation réciproque pour l’application de procédures de passation de marchés convenues d’un commun accord aux projets qui font l’objet d’un cofinancement.

Des cadres de procédure similaires signés avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque africaine de développement (BAfD) et la Banque de développement des Caraïbes (BDC) ont permis à la BEI et à ses partenaires de mettre en œuvre et de suivre avec succès quelque 24 projets pour un coût d’investissement d’environ 4,5 milliards d’EUR.

La BEI et la BAsD réduiront également le temps nécessaire à la mise en œuvre des projets qu’elles cofinancent, car le cadre rend plus efficace la gestion des tâches entre la BEI et la BAsD, élimine l’application parallèle de règles distinctes et améliore la répartition du travail, tout en renforçant la cohérence et l’impact sur le développement.

La rationalisation de la passation des marchés permise par le cadre profitera aux promoteurs et aux bénéficiaires de l’aide grâce à un suivi plus efficace de la passation des marchés qui permettra aux citoyens de toute l’Asie de bénéficier plus rapidement des projets menés conjointement par la BEI et la BAsD. Dans le même temps, le cadre permet une utilisation plus transparente et efficace des fonds publics.

Amélioration de l’efficacité des projets d'aide et de développement dans le monde

Il s’agit du quatrième accord de procédure relatif à la passation des marchés signé par la BEI avec des banques multilatérales de développement en vue de cofinancer des projets dans le monde entier. Les travaux concernant l’amélioration de la passation des marchés dans le cadre d’accords de cofinancement sont conduits sous l’égide des responsables de la passation des marchés du groupe des banques multilatérales de développement.