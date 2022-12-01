À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre, le Groupe BEI a organisé une semaine complète d’événements destinés à promouvoir les échanges sur l’inclusion des personnes handicapées avec les membres du personnel et des spécialistes invités pour l’occasion.

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe BEI, par l’intermédiaire d’enAble, son groupe de ressources pour les employés en situation de handicap, a rejoint le mouvement mondial #PurpleLightUp. Ce mouvement célèbre les 386 millions d’employés en situation de handicap dans le monde et attire l’attention sur leur importante contribution économique.

Un large éventail de membres d’enAble ont rencontré leurs responsables de service et de direction pour discuter du manque de confiance en soi que peuvent ressentir les collègues handicapés et neuroatypiques. Ils ont exprimé leur opinion quant à l’importance d’intégrer les considérations liées à l’inclusion du handicap dans tout ce que nous faisons au sein du Groupe BEI.

Ils ont tous souligné le besoin d’offrir à l’ensemble du personnel un environnement de travail adéquat, de sensibiliser davantage à l’importance de l’inclusion et d’exprimer nos besoins individuels pour nous assurer que nous pouvons tous et toutes nous sentir bien sur le lieu de travail.

Certains membres d’enAble ont également souligné l’importance de la mise en lumière d’exemples d’ouverture au handicap, d’une représentation authentique du handicap et de la mise en place de parrains au niveau de la direction pour renforcer la confiance en soi.

Marjut Falkstedt, secrétaire générale sortante de la BEI : « Tous et toutes, nous sommes parfois confrontés à des problèmes d’estime personnelle, de confiance en soi. Mais certains de nos collègues doivent y faire face tous les jours, par exemple, en raison d’un handicap. En tant que responsable, le plus important pour moi est de comprendre ce que traversent ces collègues pour m’assurer que nous répondons à leurs besoins. Je les invite à venir me parler, car c’est seulement ainsi que je peux contribuer à insuffler un esprit d’équipe, qui nous permet de nous aider mutuellement. »

Grâce aux conversations « de leader à leader », les effectifs du Groupe BEI ont pu en apprendre davantage sur l’inclusion des personnes handicapées, notamment le fait que plus de 80 % des handicaps sont invisibles. Ils ont également pu réfléchir et prendre des mesures pour faire du Groupe BEI un lieu de travail plus accessible et propice au rayonnement d’un sentiment d’appartenance.

L’inclusion des personnes en situation de handicap est devenue une priorité évidente à la BEI. Elle se reflète dans sa stratégie en matière de diversité et d’inclusion et dans les travaux réalisés ces dernières années pour apporter des améliorations pragmatiques à ses systèmes, politiques et pratiques. En 2021, la BEI a fièrement rejoint l’initiative « The Valuable 500 », devenant ainsi l’une des 500 organisations de renommée internationale qui placent l’inclusion des personnes handicapées au cœur des priorités de la direction. Elle est aussi devenue membre de l’organisation PurpleSpace, figure de proue du soutien aux réseaux de personnes en situation de handicap qui permet aux responsables de réseaux de contribuer au programme d’inclusion des personnes handicapées dans leurs entreprises respectives.

En 2021, Werner Hoyer, président de la BEI, a participé à une conversation « de leader à leader » (Leader-to-leader conversation) organisée par #PurpleLightUp avec les responsables d’enAble, afin de discuter de notre avenir inclusif.