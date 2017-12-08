Pensiez-vous que le changement climatique était un problème trop important pour que les petites et moyennes entreprises (PME) puissent avoir un quelconque impact ? Le financement de l’action en faveur du climat et le financement des PME sont des priorités pour le groupe BEI et, parfois, les deux vont de pair.

Comme lorsque Patrick Schreven a fondé aux Pays-Bas ORGA bouw, une société spécialisée dans la bioconstruction. Qu’il construise une garderie bien intégrée à son environnement naturel, un cabinet dentaire, une ferme ou un pavillon résidentiel, il est inspiré par la nature.

Il utilise également des matériaux naturels durables et veille à réduire au maximum son empreinte écologique pour ne pas risquer d’assécher cette source d’inspiration !

Cette jeune pousse, classée parmi les 100 entreprises les plus innovantes du pays, fait très certainement sa part (pas si petite, ni moyenne) de l’action en faveur du climat. Pour se lancer, elle s’est tournée vers Qredits, un organisme de microfinancement offrant des microcrédits garantis par le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, au titre d’une initiative conjointe avec la Commission européenne.

Tout naturellement, le climat occupe aussi une place pour le moins importante pour les personnages de « La couvée », la vignette humoristique de la Banque européenne d’investissement. Dans cette série, le hérisson, l’ours, le lapin et le loup illustrent les différents problèmes auxquels les jeunes pousses sont confrontées. La BEI a lancé cette vignette humoristique en novembre à l’occasion de la Semaine européenne des PME et, en particulier, de son événement principal, l’assemblée des PME, qui s’est tenue en Estonie. « La couvée » est l'œuvre de Madis Ots, une PME estonienne à lui tout seul. Pour en savoir plus sur la genèse de cette vignette humoristique, cliquez ici. En suivant ce lien, vous découvrirez aussi les premières vignettes que nous avons publiées.

La BEI soutient ces PME via différents intermédiaires, habituellement des banques ou d’autres établissements financiers qui disposent de bureaux et d’équipes implantés à proximité de ces PME et qui ont une compréhension fine de leur besoins au niveau local. Les intermédiaires transmettent aux PME les avantages financiers qu’ils reçoivent de la part de la BEI. À l’échelle européenne, ce sont près de 300 000 PME, employant collectivement près de 4,4 millions de personnes, qui en ont bénéficié l’année dernière. En Europe, 99 % des entreprises sont en fait des PME et 2 actifs sur 3 sont employés par une PME. Cela ne représente donc pas une petite partie (ni même moyenne) de l’économie européenne.

Si vous voulez mieux comprendre leurs problématiques financières ou aimez tout simplement nos vignettes humoristiques, revenez nous voir au cours des prochaines semaines !