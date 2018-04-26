« La boulangerie disposait d’un simple four à bois et, au début, nous ne pouvions cuire que 500 miches de pain par jour environ », affirme-t-il. Aujourd’hui, Ilija est à la tête d’une chaîne de plus de 20 grandes et 200 petites boulangeries dans tout le pays. Bakery Dime est devenue une marque connue à l’échelle nationale.

Des prêts financés par la Banque européenne d’investissement ont permis à Bakery Dime de se développer et de se diversifier, passant de 82 à 202 employés en moins de 10 ans. Ilija et sa boulangerie ont reçu par l’intermédiaire de la Banque macédonienne de promotion du développement (MBDP) trois prêts appuyés par la BEI d’une valeur de 1,45 million d’EUR.

Jusqu’à présent, la BEI et la MBDP ont collaboré sur quatre opérations visant à soutenir des PME et des investissements industriels dans les domaines de l’économie de la connaissance, de l’énergie, de la protection de l’environnement et des services. Ces prêts s’élèvent au total à 350 millions d’EUR. Cette somme pourra avoir des retombées considérables étant donné que près de 280 000 personnes travaillent dans plus de 54 000 PME dans le pays.

Ces prêts appuient également les objectifs de l’initiative Résilience économique de la Banque car ils permettent d’investir de façon à développer le secteur privé et à stimuler la croissance et la création d’emplois. L’initiative Résilience économique vise à accroître la résistance aux chocs des pays des Balkans occidentaux et du Moyen-Orient. La BEI apporte 6 milliards d'EUR de financements supplémentaires, ce qui, selon ses estimations, permettra de mobiliser 15 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2020.

Pourquoi acheter du blé