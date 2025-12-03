Allemagne : Vulcan Energy obtient un financement de 250 millions d’euros de la BEI pour un projet phare de production de lithium

EIB

Le projet Lionheart de Vulcan, d’un montant de 2 milliards d’euros, vise à mettre en place en Europe une chaîne intégrée de production de lithium de qualité batterie, contribuant ainsi à renforcer l’approvisionnement durable en matières premières au sein de l’UE.

Il s’agit du premier projet d’extraction directe de lithium en Europe à associer la production de lithium et d’énergie renouvelable et abordable, sous forme de chaleur et d’électricité.

Lionheart sera parmi les principaux facilitateurs pour la filière européenne des batteries et des véhicules électriques.

La Banque européenne d’investissement et douze institutions financières de premier plan soutiennent cet investissement stratégique en faveur de la sécurité de l’approvisionnement en matières premières en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé l’octroi d’un financement de 250 millions d’euros pour la phase 1 du projet Lionheart de Vulcan Energy, qui sera mis en œuvre dans la vallée du Rhin supérieur, en Allemagne. Ce projet, représentant une enveloppe de 2 milliards d’euros, permettra de mettre en place une chaîne d’approvisionnement intégrée en lithium de qualité batterie produit à partir de saumures géothermales. Il contribuera ainsi à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des matières premières importées et à soutenir la décarbonation des transports et de l’industrie.

Le procédé de Vulcan consiste à extraire du lithium de saumures naturellement chauffées tout en produisant de la chaleur et de l’électricité d’origine renouvelable. Cela permet de réduire les émissions de carbone et l’impact en surface par rapport aux méthodes conventionnelles d’extraction du lithium et aux bassins d’évaporation.

« Lionheart est le premier projet européen à combiner l’extraction directe du lithium avec la production d’énergie renouvelable. Il établit donc une nouvelle norme pour un lithium durable. En garantissant un approvisionnement stratégique en lithium pour l’industrie européenne, nous renforçons la souveraineté de l’Europe et soutenons la transition énergétique. Grâce à une technologie géothermique innovante, à une production locale et à une forte coopération public-privé, le projet concrétise le règlement européen sur les matières premières critiques et renforce la résilience de la chaîne d’approvisionnement en Europe », a déclaré Nicola Beer, vice-présidente de la BEI.

Cris Moreno, PDG de Vulcan Energy : « La participation de la BEI souligne l’importance de développer une chaîne d’approvisionnement en lithium européenne et durable, tout en soutenant l’innovation locale, l’emploi et un avenir neutre en carbone. »

Le lithium est considéré comme une matière première à la fois critique et stratégique dans le règlement européen sur les matières premières critiques, et la BEI soutient de plus en plus des projets qui diversifient l’approvisionnement tout en respectant des normes environnementales et sociales élevées.

Le soutien de la BEI au projet Lionheart s’inscrit dans le cadre de son Initiative stratégique pour les matières premières critiques, qui cible des projets capables d’apporter un approvisionnement sûr et responsable en matériaux clés pour les secteurs européens de l’énergie, du numérique et de la défense. Il bénéficie de l’appui de l’initiative TechEU de la BEI, qui soutient les technologies de pointe renforçant l’autonomie stratégique et la compétitivité industrielle de l’Europe.

Garantir l’approvisionnement en lithium pour la production de batteries pour véhicules électriques et l’autonomie stratégique de l’Europe

La phase 1 du projet Lionheart, située à Landau et à Francfort‑Höchst, en Allemagne, est conçue pour produire 24 000 tonnes d’hydroxyde de lithium monohydraté par an, soit suffisamment pour fabriquer 500 000 véhicules électriques. Les travaux de construction des installations devraient durer environ deux ans et demi, avec un démarrage de la production prévu en 2028.

Le projet devrait couvrir environ 12 % des besoins en hydroxyde de lithium anticipés en Europe à l’horizon 2030. Il permettra ainsi de réduire significativement la dépendance de l’industrie européenne aux importations et de soutenir directement les objectifs du règlement européen sur les matières premières critiques.

Vulcan a déjà démontré l’efficacité de son approche à l’échelle d’une usine pilote d’optimisation. Depuis avril 2024, son usine d’optimisation de l’électrolyse du lithium produit du chlorure de lithium de haute pureté à partir de saumures géothermales. Celui-ci est ensuite transformé en hydroxyde de lithium monohydraté de qualité batterie à l’usine centrale d’optimisation de l’électrolyse du lithium de Francfort. La phase 1 permettra de faire passer ces installations à une capacité commerciale et de créer un approvisionnement en lithium local et à faible empreinte carbone pour l’industrie européenne des batteries.

Première pour l’Europe, la technologie de Vulcan positionne également la région comme un chef de file de la production durable de lithium. Le modèle intégré retenu pour le projet – combinant l’extraction du lithium à la production d’énergie renouvelable – présente un fort potentiel d’exportation et pourra servir d'exemple à des initiatives similaires dans le monde entier. En étant pionnière dans cette approche, l’Europe démontre sa capacité à proposer des solutions innovantes pour des chaînes d’approvisionnement en matières premières durables dans d’autres régions du monde.

Fourniture de chaleur à Landau

Grâce à des puits géothermiques profonds, Vulcan fournit de la chaleur renouvelable à EnergieSüdwest AG (ESW), le fournisseur municipal d’énergie de Landau. Cette chaleur alimente les réseaux de chauffage urbain de la ville, avec à la clé une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments et de l’eau, ainsi qu’un soutien à une transition durable vers la chaleur renouvelable pour les foyers et les entreprises.

Un soutien financier combiné de la part de la BEI, de banques commerciales et de l’État allemand

Outre l’appui de la BEI, le projet bénéficie de celui de bailleurs de fonds commerciaux (ABN AMRO, BNP Paribas, ING, KommunalKredit Austria, Natixis, OCBC et Unicredit), ainsi que d’agences de crédit à l’exportation (Bpifrance, Export Development Canada, Export Finance Australia, Export and Investment Fund of Denmark - EIFO et SACE - Italie). Cette large participation témoigne d’une forte confiance dans le modèle géothermique de Vulcan et dans la croissance de la chaîne de valeur des technologies propres en Europe.

Plus tôt cette année, Vulcan Energy a reçu deux subventions de l’État allemand pour un montant total de 204 millions d’euros.

Le projet a également obtenu un soutien en fonds propres supplémentaire du fonds pour les matières premières de l’État fédéral allemand, géré par la KfW. Siemens, Hochtief et le Fonds pour les infrastructures climatiques de Demeter ont aussi apporté des fonds propres au projet.

Cette utilisation combinée d’un financement de la BEI, de prêts commerciaux, de fonds propres et de subventions publiques souligne l’importance stratégique du projet pour la politique climatique et industrielle de l’Europe.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

De plus amples informations sur le soutien de la BEI en faveur des matières premières critiques et sur l’Initiative stratégique de la BEI pour les matières premières critiques sont disponibles ici.

Vulcan Energy

Vulcan Energy (ASX : VUL, FSE : VUL) construit la première entreprise au monde de production intégrée et neutre en carbone de lithium et d’énergies renouvelables dans le but de décarboner la production de batteries. Le projet Lionheart de Vulcan, implanté dans le gisement de saumures de la vallée du Rhin supérieur à la frontière entre l’Allemagne et la France, constitue la plus grande réserve de lithium d’Europe[1] et un projet de premier plan à l’échelle mondiale dans ce domaine. En exploitant la chaleur naturelle pour produire du lithium à partir de saumures souterraines et fournir l’énergie nécessaire à sa conversion en lithium de qualité batterie, et grâce à sa technologie interne de pointe VULSORB®, Vulcan crée une source locale, économique et durable de lithium pour les batteries des véhicules électriques européens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le sitehttps://v-er.eu/.

[1] Sur la base de l’équivalent en carbonate de lithium, selon les informations publiques, telles qu’estimées et publiées conformément au Code JORC 2012. Voir l’annexe 4 de la présentation sur l’augmentation de capital de Vulcan datant 11 décembre 2024 pour consulter des informations permettant d’établir des comparaisons.