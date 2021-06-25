Description

Cette troisième évaluation indépendante du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a été réalisée par l’entité assurant la fonction d’évaluation au sein du Groupe BEI. Cette analyse souligne qu’au fil du temps, le FEIS s’est transformé en un mécanisme dont l’efficacité et l’utilité sont largement reconnues. Le FEIS a démontré comment les fonds publics peuvent être combinés avec le savoir-faire et la capacité de prise de risques du Groupe BEI pour débloquer des investissements à grande échelle – principalement privés – en Europe, dans la droite ligne des objectifs stratégiques de l’Union européenne.

Selon l’évaluation, le succès des mandats avec partage des risques, tels que le FEIS, est étroitement lié à la souplesse dont ils disposent pour réagir à l’évolution des conditions de marché. L’expérience acquise dans le cadre du FEIS montre également que, pour que la coopération avec les banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) soit efficace, il faut prendre en compte l’hétérogénéité de ce groupe d’acteurs. Enfin, le FEIS s’est fait largement accepter par les parties prenantes externes grâce aux mesures de transparence introduites à la fin de 2017.

Le présent rapport d’évaluation indépendante fait partie du rapport complet 2021 sur le fonctionnement du FEIS que le Groupe BEI a présenté au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement FEIS. Le rapport complet 2021 comprend également un compte rendu sur l’impact macroéconomique du Fonds européen pour les investissements stratégiques, rédigé par les équipes d’analyse économique du Groupe BEI.