Description

Le mandat « Rehaussement de crédit » du Groupe BEI (EREM) a été mis en place en réponse aux conclusions du Conseil européen de juin 2013 appelant à la mobilisation urgente de ressources de l’UE pour soutenir les PME et stimuler le financement de l’économie. Certains des produits élaborés au titre du mandat EREM sont actuellement mis en œuvre dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Une évaluation récente examine le fonctionnement global du mandat EREM en tant que tel : ce qu’il a permis d’accomplir et la pertinence des choix de conception faits dans le cadre du mandat compte tenu de ses objectifs. Elle tire également un certain nombre d’enseignements et formule des recommandations susceptibles d’éclairer la conception de futurs mandats intra-Groupe ou de produits comparables à ceux mis en œuvre.