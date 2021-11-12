La direction de la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé que la banque de l’UE renforce son engagement en faveur de l’adaptation aux changements climatiques.

Le Comité de direction de la Banque a approuvé les recommandations formulées dans le cadre d’une évaluation indépendante et indiqué qu’elles avaient été prises en compte dans le nouveau plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques, publié en octobre 2021, juste avant la COP 26.

« Nous reconnaissons l’importance de renforcer la contribution de la BEI à l’appui des investissements dans l’adaptation aux changements climatiques », a déclaré le Comité de direction.

Le rapport de la division Évaluation de la BEI sur le soutien apporté par la Banque à l’adaptation aux effets des changements climatiques couvre la période allant de 2015 à 2020. L’évaluation examine les défis et les possibilités que la Banque rencontre et formule une série de recommandations pour que la BEI renforce son soutien dans ce domaine.

L’évaluation indépendante a indiqué que la relative faiblesse du soutien de la BEI à l’adaptation aux changements climatiques ne reflète pas l’ambition exposée en qualité de banque européenne du climat. Elle conclut que, pour accroître ce soutien, des changements sont nécessaires au niveau de son modèle économique, notamment des investissements dans le personnel, des interactions avec les clients en vue d’élaborer des projets d’adaptation, ainsi que l’accès à des financements concessionnels ou à des subventions.

L’action de la BEI en faveur du climat a majoritairement contribué à l’atténuation des changements climatiques. L’atténuation s’attaque aux causes des changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les parcs éoliens, les panneaux solaires et les modes de transport à faibles émissions de carbone constituent des exemples d’investissements en matière d’atténuation.

L’adaptation prend en charge les conséquences des changements climatiques en réduisant la vulnérabilité et l’exposition aux risques liés aux changements climatiques, y compris les phénomènes climatiques variables et extrêmes, tels que les crues, les tempêtes, les sécheresses et les vagues de chaleur. Les infrastructures de protection contre les inondations et la recherche sur le climat sont des exemples d’investissements dans l’adaptation.

Entre 2015 et 2020, environ 10 % des opérations de la BEI ont inclus un élément de soutien à l’adaptation aux changements climatiques. Ces composantes d’adaptation se sont élevées à 6,9 milliards d’euros. Le soutien consacré à l’adaptation aux changements climatiques représentait en moyenne 20 % du financement de la BEI pour ces opérations.

Selon les recommandations de l’évaluation, la BEI devrait :

décider de son niveau d’ambition pour soutenir l’adaptation aux changements climatiques ;

fournir davantage de services de conseil et d’assistance technique aux clients pour mettre au point des projets d’adaptation aux changements climatiques ;

accroître le nombre de personnes qualifiées travaillant sur l’adaptation aux changements climatiques ;

enrichir la façon dont elle mesure ses contributions aux résultats en matière d’adaptation.

L’évaluation des changements climatiques examine les défis et les possibilités

Le premier plan de la BEI pour l’adaptation aux effets des changements climatiques renforcera les investissements et l’assistance technique afin de protéger les projets contre les effets des conditions météorologiques extrêmes et d’accroître la résilience climatique des infrastructures existantes et nouvelles.

Il définit des objectifs ambitieux et de nouveaux domaines d’intervention pour garantir que la Banque européenne d’investissement respecte ses engagements au titre de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour la période 2021-2025 et que les investissements aient un impact important.

Le plan pour l’adaptation répond à toutes les recommandations de l’évaluation :

il fixe comme objectif de porter à 15 % la part de l’adaptation dans le financement de l’action en faveur du climat de la BEI d’ici à 2025 ;

il décrit la manière dont la Banque entend développer son savoir-faire en matière d’adaptation aux changements climatiques, y compris une proposition de renforcement des services de conseil ; et

il mesurera les résultats du financement de l’adaptation au moyen d’un jeu de nouveaux indicateurs.

La Banque européenne d’investissement est l’un des premiers bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat. Entre 2012 et 2020, la BEI a mis à disposition 197 milliards d’euros de financements à l’appui de plus de 670 milliards d’euros d’investissements en faveur de projets qui protègent l’environnement, réduisent les émissions et aident les pays à s’adapter aux effets des changements climatiques.