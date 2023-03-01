Description

Le Groupe BEI propose un large éventail d’instruments d’apport (direct et indirect) de fonds propres et de quasi-fonds propres. Chacun de ces instruments cible des entreprises innovantes en expansion rapide, à différents stades de leur cycle de vie. Cette évaluation a permis de dresser un bilan complet de cette activité.

Dans l’ensemble, l’intervention du Groupe BEI dans le domaine des financements en fonds propres et quasi-fonds propres vient combler les lacunes du marché à cet égard et apporte une contribution importante au volume d’activité, au développement et aux bonnes pratiques du marché. Toutefois, les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres du Groupe BEI sont hétérogènes : ils présentent des différences significatives dans leur pertinence, leur additionnalité et leur impact stratégique selon les phases dans lesquelles se trouvent les entreprises bénéficiaires, et leur contribution à la viabilité financière du Groupe varie.

Les recommandations adressées au Groupe BEI l’invitent a) à tenir compte de l’hétérogénéité de l’impact stratégique et de la performance financière entre les différents types de financement ciblant les divers types d’entreprise, b) à intégrer les opérations d’apport de quasi-fonds propres dans le modèle opérationnel de la BEI de manière plus souple, et c) à mettre en œuvre des changements ad hoc dans sa procédure d’établissement de rapports sur les opérations à l’appui des petites et moyennes entreprises.

Veuillez consulter notre article connexe: Évaluation de l’activité d’apport de fonds propres et quasi-fonds propres du Groupe BEI en faveur des PME et des ETI