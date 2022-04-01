Qu’est-ce qu’un examen systématique ?

Un examen systématique est une synthèse des travaux disponibles sur un sujet particulier ; il s’apparente à une analyse documentaire. Il a vocation à recenser, évaluer et synthétiser les résultats de plusieurs études pour répondre à des questions spécifiques. La principale différence avec une analyse documentaire tient à son approche systématique de la collecte des données factuelles, évitant ainsi d’éventuels biais dans les résultats.

Comment avons-nous procédé pour notre examen systématique ?

L’année dernière, la division Évaluation du Groupe BEI a effectué un examen systématique de l’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation. C’était la première fois que nous recourions à un examen systématique. Afin de tirer le meilleur parti de ce projet pilote, nous avons collaboré avec l’Initiative internationale pour l’évaluation d’impact, connue sous le nom de 3ie, un chef de file mondial dans la production et la synthèse de données factuelles rigoureuses. De ce processus, nous avons tiré certains enseignements utiles à d’autres évaluateurs que nous souhaitons partager :

De l’intérêt de recourir à un examen systématique

De l’utilité de commencer par un inventaire des données factuelles

Les avantages et les inconvénients à garder à l’esprit lors d’un examen systématique

Quel est l’intérêt de recourir à un examen systématique ?

Il existe souvent une grande quantité de données factuelles. De surcroît, les résultats des données factuelles peuvent parfois sembler contradictoires, soit en raison de la qualité de la recherche, soit parce que les résultats sont influencés par les circonstances dans lesquelles la recherche a été menée. Du fait qu’ils rassemblent, évaluent puis synthétisent les données factuelles, les examens systématiques en facilitent l’utilisation.

Ils sont par conséquent particulièrement utiles aux décideurs qui ont peu de temps devant eux et qui veulent comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et dans quelles circonstances. Mais les examens systématiques sont tout aussi utiles aux évaluateurs et aux chercheurs qui peuvent distinguer les domaines où il existe déjà des données factuelles solides en grande quantité et les domaines où des lacunes subsistent.

Dans le cadre d’un examen systématique :

le champ d’application et les méthodes sont définis d’emblée dans un protocole d’étude, qui définit des critères d’inclusion clairs (transparence) ;

la recherche est exhaustive et comprend des études publiées et non publiées, toutes langues confondues (recherche non biaisée) ;

une évaluation critique de la qualité des études incluses est effectuée afin d’en évaluer la fiabilité (recherche rigoureuse) ;

l’extraction et l’organisation des données sont systématiques et reproductibles (transparence).

Qu’est-ce qu’un inventaire des (lacunes dans les) données factuelles ?

L’inventaire des lacunes dans les données factuelles est un outil conçu pour donner un aperçu des données factuelles disponibles sur un sujet.

De l’utilité de commencer par un inventaire des données factuelles

Au lieu de convenir d’un sujet et d’une question de recherche pour notre examen systématique, puis de recueillir les données factuelles disponibles et de synthétiser les résultats, nous avons commencé l’examen par une cartographie des données factuelles. Cette approche a l’avantage de dresser un inventaire de toutes les données factuelles disponibles, ce qui peut contribuer à déterminer les futures priorités de recherche et éviter les doubles emplois.