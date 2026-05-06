Les prix One World Media

À voir les lauréats de ce prix, on peut se rappeler que ce n’est pas l’endroit d’où nous venons qui détermine jusqu’où nous pouvons aller.
2026 Women’s Solutions Reporting Award
- My Father’s Hair | Arte | Antoine Védeilhé, Abhijeet Pandey, Thomas Pham-Hung, Mahak Gupta, Thomas Blanc, Germain Baslé
- One Month In Ramallah | Al Jazeera English | Sawsan Qaoud
- Sex, Power, Money: South Africa’s Slay Queens | Channel 4 News | Stefania Buonajuti, Symeon Brown, Sine Nogude, Talah Kaddourah, Hareem Khan, Andy Lee
- Special Mention: Healing Haiti’s Children | Al Jazeera English | Rosie Collyer
La procédure de sélection
Peuvent concourir à ce prix les médias de tous types (radiodiffusion et télédiffusion, numérique, audio, vidéo et presse écrite), qui présentent des reportages mettant en valeur les femmes et les filles qui parviennent à relever des défis auxquels sont confrontées les femmes et la société dans son ensemble, grâce à des solutions qui contribuent à :
Renforcer l’inclusion économique et financière des femmes
Lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement
Améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation
Autonomiser les femmes et les filles
Procédure de sélection –
- One World Media choisit les 10 candidats présélectionnés.
- Le jury composé de quatre membres désigne le lauréat et les deux autres finalistes.
- L’annonce des résultats a lieu lors de la cérémonie de remise des prix.
Les anciens lauréats
Majed Neisi, Emma Ailes and the BBC 100 Women team for Songs from Inside broadcast by BBC World Service. The documentary’s unique combination of powerful audio and creative animation gave voice to women political prisoners in Teheran’s Evin prison.
Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee pour leur film 101 East – India’s Women Combat Fighters, diffusé par Al Jazeera. Leur reportage de terrain captivant met en scène des femmes qui pratiquent la lutte en Inde, un sport traditionnellement dominé par les hommes.
Sanket Jain est l’auteur de « How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women » (Comment les soignants indiens se servent de WhatsApp pour sauver les femmes enceintes) | publié dans MIT Technology Review. Son récit percutant a contribué à la lutte contre la désinformation dans le domaine médical, qui peut se révéler dangereuse, et contre le taux élevé de mortalité maternelle en Inde.
Khorloo Khukhnokhoi est l’autrice de l’article Female Students Revolt Against ‘Virginity Tests’ (Les lycéennes se révoltent contre le « test de virginité ») publié dans le Global Press Journal. Son récit percutant a contribué à protéger les droits des jeunes filles en Mongolie.
« The Energy to stay » (De l’énergie pour rester), un article multimédia produit par la journaliste Carlotta Dotto et diffusé sur la chaîne Al Jazeera, raconte la captivante histoire d’un groupe de femmes qui ont su transformer les pratiques agricoles de leur communauté : en utilisant l’énergie solaire et des techniques d’irrigation durables, elles luttent contre la pauvreté et l’émigration des hommes, qui quittent leurs villages à la périphérie du Sahara pour s’installer dans les villes.
Le mot des jurés de la BEI
Nous pouvons faire beaucoup en écoutant les histoires sur ces femmes et en agissant.
Grâce aux histoires récompensées par le prix, davantage de femmes seront encouragées à croire qu’elles peuvent prendre leur destin en main.
Actualités
- Nominees announced for the 2026 One World Media Women’s Solutions Reporting Award
- « Songs from Inside » remporte le prix « Women’s Solutions Reporting » de One World Media, parrainé par la BEI
- Promouvoir les droits des femmes : le prix « Women’s Solutions Reporting » met en avant des femmes et des filles qui font évoluer notre monde et ouvrent la voie aux autres
- One World Media dévoile la liste des candidats sélectionnés pour l’édition 2025 du prix « Women’s Solutions Reporting »
- One World Media Awards 2025 : la présélection dévoilée
- EIB and One World Media strengthen partnership championing women-led solutions
- Les femmes qui transforment le monde
- Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee remportent le prix « Women’s Solutions Reporting » de One World Media, parrainé par la BEI
- One World Media dévoile la liste des candidats sélectionnés pour l’édition 2024 du prix « Women’s Solutions Reporting »
- One World Media Awards 2024 : la présélection dévoilée
- Lancement de l’édition 2024 des prix One World Media : la BEI met en lumière les femmes et les filles qui transforment le monde