Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Les prix One World Media

Les prix One World Media distinguent la meilleure couverture médiatique des pays du Sud. Les prix décernés viennent récompenser les œuvres de journalistes et vidéastes du monde entier traitant de sujets trop peu couverts qui brisent les stéréotypes, font émerger un autre discours et créent des ponts entre les cultures. La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est associée avec One World Media pour soutenir le prix « Women’s Solutions Reporting ».

Le prix « Women’s Solutions Reporting » récompense l’excellence dans la couverture médiatique de sujets présentant des solutions mises en œuvre par des femmes dans l’hémisphère sud. Ce prix met à l’honneur des récits inspirants consacrés à des filles et des femmes qui sont parvenues à surmonter des difficultés auxquelles elles, et la société en général, sont confrontées, par exemple celles liées à l’inclusion financière et économique des femmes, aux solutions aux effets de la crise climatique, et à l’élargissement de l’accès à l’éducation, aux soins de santé ou à la démocratie.

Nominees announced for the 2026 One World Media Women’s Solutions Reporting Award  

Nos opérations

Découvrez comment la BEI soutient l’égalité entre les femmes et les hommes

À la une

Ouvrir le champ des possibles

Mettre en avant des femmes et des filles qui façonnent notre monde et donnent des moyens d’action aux autres

Ouvrir le champ des possibles

Mettre en avant des femmes et des filles qui façonnent notre monde et donnent des moyens d’action aux autres

Le pouvoir des récits

Comment les histoires qui présentent des solutions mises en œuvre par des femmes peuvent contribuer à un monde plus inclusif.

2026 Women’s Solutions Reporting Award

Finalistes

La procédure de sélection

Peuvent concourir à ce prix les médias de tous types (radiodiffusion et télédiffusion, numérique, audio, vidéo et presse écrite), qui présentent des reportages mettant en valeur les femmes et les filles qui parviennent à relever des défis auxquels sont confrontées les femmes et la société dans son ensemble, grâce à des solutions qui contribuent à :

Renforcer l’inclusion économique et financière des femmes

Lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement

Améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation

Autonomiser les femmes et les filles

Procédure de sélection –

  • One World Media choisit les 10 candidats présélectionnés.
  • Le jury composé de quatre membres désigne le lauréat et les deux autres finalistes.
  • L’annonce des résultats a lieu lors de la cérémonie de remise des prix.

Les anciens lauréats

EIB

Majed Neisi, Emma Ailes and the BBC 100 Women team for Songs from Inside broadcast by BBC World Service. The documentary’s unique combination of powerful audio and creative animation gave voice to women political prisoners in Teheran’s Evin prison.

Read more  
EIB

Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee pour leur film 101 East – India’s Women Combat Fighters, diffusé par Al Jazeera. Leur reportage de terrain captivant met en scène des femmes qui pratiquent la lutte en Inde, un sport traditionnellement dominé par les hommes.

Read more  
EIB

Sanket Jain est l’auteur de « How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women » (Comment les soignants indiens se servent de WhatsApp pour sauver les femmes enceintes) | publié dans MIT Technology Review. Son récit percutant a contribué à la lutte contre la désinformation dans le domaine médical, qui peut se révéler dangereuse, et contre le taux élevé de mortalité maternelle en Inde.

Read more  
Shutterstock

Khorloo Khukhnokhoi est l’autrice de l’article Female Students Revolt Against ‘Virginity Tests’ (Les lycéennes se révoltent contre le « test de virginité ») publié dans le Global Press Journal. Son récit percutant a contribué à protéger les droits des jeunes filles en Mongolie.

One World Media

« The Energy to stay » (De l’énergie pour rester), un article multimédia produit par la journaliste Carlotta Dotto et diffusé sur la chaîne Al Jazeera, raconte la captivante histoire d’un groupe de femmes qui ont su transformer les pratiques agricoles de leur communauté : en utilisant l’énergie solaire et des techniques d’irrigation durables, elles luttent contre la pauvreté et l’émigration des hommes, qui quittent leurs villages à la périphérie du Sahara pour s’installer dans les villes.

Le mot des jurés de la BEI

À voir les lauréats de ce prix, on peut se rappeler que ce n’est pas l’endroit d’où nous venons qui détermine jusqu’où nous pouvons aller.
Shiva Dustdar

Directrice et doyenne de l’Institut BEI

Nous pouvons faire beaucoup en écoutant les histoires sur ces femmes et en agissant.
Marjut Falkstedt

Directrice générale du Fonds européen d’investissement

Grâce aux histoires récompensées par le prix, davantage de femmes seront encouragées à croire qu’elles peuvent prendre leur destin en main.
Yasmine Pagni

Cheffe de l’unité Politique sociale de la BEI

Actualités

Communiqués de presse
Autres actualités