Des journalistes et vidéastes du monde entier sont invités à envoyer leurs meilleurs reportages.

Le prix « Women’s Solutions Reporting » est ouvert aux candidatures jusqu’au 8 février 2024.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à nouveau à One World Media (OWM) pour mettre en lumière des sujets du monde entier ne bénéficiant pas d’une couverture médiatique suffisante sur des questions qui font tomber les stéréotypes, font émerger d’autres discours et favorisent la compréhension et le dialogue entre les cultures.

En collaboration avec One World Media, la BEI se réjouit de parrainer un prix visant à récompenser l’excellence dans la couverture médiatique de sujets mettant en avant des solutions mises en œuvre par et pour des femmes en réponse aux défis actuels. Ce prix est ouvert aux médias de tous types (radio et télédiffusion, numérique, audio, vidéo ou presse écrite) qui explorent les solutions apportées par des femmes dans les pays du Sud global. Les reportages peuvent présenter des filles et des femmes qui parviennent à relever des défis auxquels est confronté l’ensemble des femmes et de la société : des solutions qui renforcent l’inclusion financière et économique, la protection de l’environnement et la lutte contre les effets des changements climatiques, l’accès à l’éducation et à la santé, ou, plus généralement, l’autonomisation des femmes et des filles.

One World Media est une organisation à but non lucratif fondée il y a plus de 30 ans par un groupe de journalistes ayant pris conscience que les reportages internationaux étaient alors peu nombreux et renforçaient souvent les stéréotypes. Depuis lors, One World Media incite les journalistes et les vidéastes du monde entier à présenter des sujets qui nous informent et nous rassemblent tous et toutes.

Vivienne Francis, directrice de One World Media : « À l’heure où les droits et libertés des femmes et des filles continuent d’être menacés dans le monde, chez One World Media nous sommes fiers de récompenser et de soutenir des reportages qui accordent à ces questions toute l’attention qu’elles méritent. Ces sujets rappellent que le journalisme a le pouvoir de transformer des vies et d’amorcer des changements sociaux. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’égalité entre les sexes : « La BEI s’attaque aux inégalités systémiques entre les sexes grâce à ses investissements qui soutiennent les droits des filles et des femmes, appuient des projets augmentant les possibilités offertes aux femmes et financent des entrepreneuses et des entreprises dirigées par des femmes. Notre travail en lien avec le Défi 2X, par exemple, qui vise à mobiliser à grande échelle des investissements soucieux de l’égalité entre les sexes, illustre à quel point tout le monde y gagne lorsque les femmes et les filles ont la possibilité d’améliorer leur vie. Et des sujets inspirants comme ceux en lice pour le prix “Women’s Solutions Reporting” y contribuent en montrant la voie à suivre. »

Yasmine Pagni, cheffe de l’unité Politique sociale de la BEI, qui sera membre du jury décernant le prix Women’s Solutions Reporting : « Il est crucial d’entendre parler des femmes et des filles qui façonnent notre monde, en particulier celles qui contribuent à l’amélioration de l’inclusion financière et économique de leurs congénères, à la lutte contre les changements climatiques et à l’élargissement de l’accès à l’éducation et à la santé, tout en donnant des moyens d’action aux femmes. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’égalité entre les sexes partout dans le monde, j’espère que les sujets en lice pour décrocher le prix cette année inspireront de nombreuses autres initiatives fructueuses et nous guideront à l’avenir. »

L’édition 2024 des prix One World Media est ouverte aux candidatures jusqu’au 8 février 2024.

À propos de One World Media

One World Media est une organisation à but non lucratif établie au Royaume-Uni qui soutient les journalistes et les vidéastes couvrant les pays du Sud global. Depuis plus de trente ans, elle travaille avec des partenaires au Royaume-Uni et dans le monde pour renforcer le journalisme international et promouvoir la couverture médiatique de questions mondiales. Les prix One World Media sont attribués en fonction de différents critères : pertinence, originalité et créativité, richesse et précision du contenu, incidence et portée, ainsi que diversité et qualité.

À propos de la Banque européenne d’investissement

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

