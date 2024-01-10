J’ai grandi en pensant que je pouvais devenir ce que je voulais. Et ma carrière m’a en grande partie permis de le croire aussi. Après avoir obtenu un master en génie civil, j’ai travaillé dans le secteur des transports, sur de grands projets de construction où j’étais parfois la seule femme. J’ai donc appris très tôt à m’affirmer et j’ai réalisé à quel point j’avais besoin de défendre les femmes et nos droits sur le lieu de travail. Lorsque, il y a quelques années, j’ai travaillé sur des projets de construction de routes au Cameroun pour la Commission européenne, j’ai lancé, avec des collègues et des ONG locales, des conversations et des projets afin de lutter contre la violence sexiste en faisant mieux connaître ce sujet, qui était un peu tabou à l’époque.

Plus tard, en tant qu’ingénieure spécialiste des transports à la Banque européenne d’investissement, je me suis attachée à faire en sorte que les solutions de transport soient sûres et offrent les mêmes possibilités pour les hommes et les femmes.

En savoir plus sur le prix pour des reportages sur des femmes inspirantes dans le Sud global

Dans ma fonction actuelle de cheffe de l’unité Politique sociale à la Banque européenne d’investissement, je suis bien placée pour jouer un rôle important, permettant de changer la donne. Avec mon équipe, nous œuvrons à optimiser l’impact social positif de tous les projets et investissements de la Banque, en plaçant les individus, les droits humains et l’inclusion sociale au centre de nos efforts. Chaque jour, je mets toute mon énergie dans un travail qui me tient à cœur et qui est conforme à mes valeurs.

Dans ce cadre, nous avons élaboré une stratégie et un plan d’action pour l’égalité entre les sexes, par exemple, pour veiller à ce que nos investissements protègent les femmes, augmentent l’égalité entre les femmes et les hommes, ouvrent des débouchés aux femmes et fournissent un soutien financier aux entrepreneuses. Nous participons également au Défi 2X et avons adopté ses critères, qui définissent des normes mondiales visant l’autonomisation des femmes par l’investissement.

Chaque année, les projets financés par la Banque européenne d’investissement qui contribuent à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation économique des femmes ne cessent d’augmenter. En 2023, j’ai été particulièrement fière d’une initiative dans le secteur de la bioéconomie à Madagascar qui vise à accroître la production alimentaire durable destinée au marché intérieur et à l’exportation. La mixité de la direction et de la main-d’œuvre de l’entreprise sociale à l’origine de cette initiative, ses activités de renforcement des capacités des agricultrices et son programme de détection et d’atténuation des risques de violence et de harcèlement à caractère sexiste auront une incidence positive considérable dans ce secteur d’activité important du pays.

Le pouvoir des récits

Nous voulons que ce travail soit une source d’inspiration. Je suis fermement convaincue que les récits au sujet de femmes peuvent ouvrir des perspectives à nombre d’autres femmes.

C’est pourquoi je suis particulièrement ravie que la Banque européenne d’investissement soutienne, pour la troisième année consécutive, le prix « Women’s Solutions Reporting » aux côtés de One World Media. Il est crucial de montrer des femmes et des filles qui façonnent notre monde, en particulier celles qui contribuent à l’amélioration de l’inclusion financière et économique des femmes, à la lutte contre les changements climatiques et à l’élargissement de l’accès à l’éducation et à la santé, tout en donnant des moyens d’action aux autres femmes.

Prendre, dès à présent, des mesures pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes pourrait entraîner une hausse du produit intérieur brut mondial de 13 000 milliards de dollars d’ici à 2030. L’égalité entre les sexes débouche sur un développement économique plus rapide, un revenu par habitant plus élevé, des entreprises plus efficaces et plus efficientes, une gestion plus durable des ressources naturelles, la cohésion sociale, la paix et, d’une manière générale, des sociétés plus stables.

Même s’il reste beaucoup à faire pour atteindre l’égalité entre les sexes dans le monde, j’espère que les récits choisis dans le cadre de l’édition 2024 du prix « Women’s Solutions Reporting » inspireront des initiatives mondiales comparables et nous feront avancer dans la bonne direction. Ils encourageront également plus de femmes à croire, comme moi, qu’elles peuvent devenir ce qu’elles veulent. Cette idée est puissante parce qu’elle nous pousse à dépasser les limites que nous nous fixons parfois nous-mêmes et, assurément, celles que la société impose aux femmes.

J’ai hâte d’annoncer les lauréats en juin.