Le prêt de 20 millions d'EUR accordé par la BEI à Sahanala, une entreprise sociale qui travaille dans l’agriculture et la pêche à Madagascar, vise à accroître la production alimentaire durable destinée au marché intérieur et à l'exportation.

L'initiative permettra de réduire la dépendance à l'égard des importations de maïs et de riz pour répondre à la demande locale.

L'opération de la BEI – la première pour le secteur agricole à Madagascar depuis 2005 – soutiendra un investissement global de 40 millions d'EUR réalisé par Sahanala.

Les petits exploitants agricoles, les pêcheurs et la population malgache dans son ensemble vont bénéficier d'une initiative de l’entreprise Sahanala d'un montant de 40 millions d'EUR, soutenue par un investissement de 20 millions d'EUR de la Banque européenne d'investissement (BEI), signé aujourd'hui à Antananarivo.

Le prêt soutiendra deux projets :

Le projet dans la zone ouest de Madagascar, Maintirano, soutiendra la mécanisation de l'agriculture en parallèle avec les pratiques traditionnelles. Le projet vise aussi l'implantation d'un complexe industriel pour la transformation de maïs, de riz, d’huile alimentaire et d’aliments pour animaux destinés au marché intérieur. Tout cela dans l'objectif d'améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs ;

Le projet dans le nord de Madagascar, plus précisément à Vohémar, vise à garantir la pêche responsable et l'implantation d'une usine de surgélation moderne dotée d'équipements de réfrigération. Il permettra aux petits pêcheurs d’accéder au marché intérieur mais aussi international. S’ajoutent à cela des unités de froid pour la production de glace dans les différents centres de collecte.

Grâce à ces projets, Sahanala vise à soutenir le développement économique et à améliorer les conditions de vies de ses producteurs actionnaires et des communautés et familles qui y sont liées, notamment par la création de plus de 1 500 emplois. Ils apporteront aux agriculteurs et aux pêcheurs un savoir-faire technique et économique qui leur permettra d'accéder plus facilement aux marchés à des prix équitables, tout en renforçant leur capacité à répondre à la demande croissante de la population malgache en aliments de base nutritifs. Sahanala s’engage à former les producteurs au respect des normes environnementales strictes et à protéger la biodiversité et les ressources naturelles afin de garantir un développement responsable. Sahanala sera l’entreprise pionnière à Madagascar s’agissant de l’exportation des produits de la mer certifiés par le Marine Stewardship Council (MSC). L’entreprise s’engage également à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes. Elle encourage les femmes à assumer des responsabilités de gestion et leur offre un accès à la formation, aux services financiers et à l’information.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement, qui a signé l'accord lors d'une visite officielle à Madagascar : « Ce projet contribuera à la sécurité alimentaire de Madagascar et à l'amélioration des moyens de subsistance dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche durables. En tant que banque européenne du climat, la BEI est heureuse de soutenir les efforts déployés par Sahanala pour garantir des pratiques durables, améliorer la biodiversité et renforcer la résilience aux changements climatiques, autant d'objectifs clés de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne. »

Serge Rajaobelina, président du conseil d'administration de Sahanala, a déclaré : « De par sa raison d’être, Sahanala et ses partenaires donnent le pouvoir aux paysans malgaches d’améliorer durablement leurs conditions de vie en valorisant de façon juste leurs produits et leurs savoirs et en les engageant à agir pour le développement local et l’environnement. Sahanala est détenue par les paysans qui sont décisionnaires des orientations stratégiques de la société. Chaque projet, comme ceux-ci, découle de leur solidarité et permet d’investir aujourd’hui dans leurs filières émergentes. Notre mission est claire : celui d’apporter le développement économique aux communautés à travers une démarche responsable et équitable. »

Harifidy Ramilison, ministre de l’agriculture et de l’élevage du gouvernement de Madagascar, présent lors de la signature de cette convention, a commenté : « Le secteur public a justement besoin d’appuyer ce genre de projets, car nous savons que l’autosuffisance alimentaire, Velirano N°9 de SEM le Président de la République Malgache Andry Rajoelina, et le développement du milieu rural sont des prérogatives et des priorités pour l’État. Nous sommes fiers d’apporter encore une fois notre pierre à l’édifice pour le développement de Madagascar. »

Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de l’Union européenne à Madagascar, a déclaré se réjouir de la signature de ce prêt qui, elle l’espère, est le premier d’une longue série d’appuis conjoints BEI / Coopération européenne au secteur privé agro-alimentaire qui devrait dynamiser ce secteur. En particulier là où la coopération européenne concentre ses activités dans le secteur rural.

L'agriculture et le secteur de la transformation des produits agricoles emploient environ 80 % de la population active à Madagascar. Ces dernières années, le secteur a été touché par la sécheresse et les maladies du bétail, en plus de l'impact sévère de la crise de COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur l'économie malgache dans son ensemble. Cette situation a conduit en 2021-2022 à une famine qui a touché des centaines de milliers de personnes, notamment dans le sud du pays où elles dépendent de l'agriculture de subsistance.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement est la plus importante institution de financement multilatérale au monde et l’un des premiers bailleurs de fonds pour les financements climatiques. Depuis 1970, elle a prêté au total 904 millions d’EUR à l’appui d’investissements à long terme à Madagascar pour l’infrastructure clé ainsi que pour le secteur privé.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La BEI s'est engagée à soutenir l'autonomisation économique des femmes par le biais de ses projets dans le monde entier et en 2019 a été la première banque multilatérale de développement à approuver les critères du 2X Challenge. Le 2X Challenge est une initiative multilatérale lancée par le G7 en juin 2018 avec l'objectif ambitieux de déployer et mobiliser des capitaux sans précédent pour soutenir des projets qui autonomisent les femmes en tant qu'entrepreneures, chefs d'entreprise, employées et consommatrices de produits et services qui renforcent leur participation économique.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne visant à stimuler les liaisons intelligentes, propres et sécurisées dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche à travers le monde. Grâce à une « approche Team Europe », Global Gateway rassemble l'UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement pour mobiliser le secteur privé afin de tirer parti des investissements pour un impact transformationnel. Il vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements. Global Gateway est entièrement aligné sur l'Agenda 2030 des Nations Unies et ses objectifs de développement durable, ainsi que sur l'Accord de Paris.