Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee remportent le prix « Women’s Solutions Reporting » de One World Media, parrainé par la BEI

Le film 101 East – India’s Women Combat Fighters, de Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee, diffusé par Al Jazeera, a remporté le prix « Women’s Solutions Reporting ».

Ce court métrage fait le récit passionnant du combat des lutteuses indiennes pour leurs droits et leur reconnaissance.

L’édition 2024 du prix « Women’s Solutions Reporting » a attiré des reportages d’une qualité exceptionnelle.

Le jury, composé de plus de 60 membres issus de 18 pays, a sélectionné des reportages pour les 15 catégories des prix One World Media, dont le prix « Women’s Solutions Reporting », soutenu par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ces membres du jury, qui figurent parmi les plus éminents journalistes, cinéastes et professionnels des médias, ont visionné plus de 500 reportages.

La BEI a parrainé le prix « Women’s Solutions Reporting ». Il met à l’honneur des reportages sur des filles et des femmes qui sont parvenues à surmonter les difficultés auxquelles elles, et la société en général, sont confrontées, en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé, de résilience face aux incidences des changements climatiques ou de protection de l’environnement.

Nous félicitons chaleureusement Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee pour leur victoire dans le cadre du prix « Women’s Solutions Reporting », qui vient récompenser leur film 101 East – India’s Women Combat Fighters, diffusé par Al Jazeera. Leur reportage de terrain captivant met en scène des femmes qui pratiquent la lutte en Inde, un sport traditionnellement dominé par les hommes. En se hissant au sommet de leur sport, ces femmes ont inspiré une nouvelle génération de filles et contribuent plus largement à changer et à remettre en question les attitudes à l’égard du rôle des femmes dans la société. Ce récit illustre également comment ces femmes portent le combat au-delà du tapis de lutte, en déclenchant le premier mouvement #MeToo dans le sport indien.

Vivienne Francis, directrice de One World Media : « Ce qui est frappant dans ce film lauréat, c’est le courage et la résilience de toutes ces femmes. Les lutteuses osent défier les attentes de la société et faire tomber les barrières. De plus, leur volonté de dénoncer les actes répréhensibles et les injustices, quelles que soient les répercussions possibles, témoigne de leur immense courage. »

Nadia Calvino, présidente de la BEI : « Le Groupe BEI s’est engagé à promouvoir activement l’égalité des chances pour les femmes et les jeunes filles, et à protéger leurs droits et leur bien-être dans le cadre de tous ses projets et opérations. En tant que bras financier de l’Union européenne, nous soutenons les entrepreneuses et encourageons les entreprises dirigées par des femmes au moyen de diverses initiatives et partenariats, car tout le monde y gagne lorsque les femmes ont la possibilité d’améliorer leur vie. L’évolution des mentalités, la lutte contre les préjugés et la protection des droits des femmes sont tout aussi importantes que les finances. Nous sommes fiers de soutenir des films et des reportages qui s’attachent à raconter la poursuite de ces objectifs, comme ceux qui concourent pour le prix "Women’s Solutions Reporting". »

Yasmine Pagni, cheffe de l’unité Politique sociale de la BEI et membre du jury décernant le prix « Women’s Solutions Reporting » : « Des reportages étonnants ont concouru pour ce prix, défiant les stéréotypes sur les femmes dans les pays du Sud global. Ils illustrent le travail accompli par les femmes pour la refonte des rôles sociétaux et la défense de leurs droits. S’il reste du chemin à parcourir vers l’égalité entre les sexes, ces récits apportent de puissantes sources d’inspiration. »

Le reportage de Rudraneil Sengupta et Sreya Banerjee était en lice avec deux autres films : Breaking taboos: Papuan women embrace collective care to end period poverty par Narriswari et Rise of the ‘mother boss’: how female miners are taking control in DRC par Mélanie Gouby.

Le jury du prix « Women’s Solutions Reporting » a été très impressionné par la qualité globale des films soumis. Il a apprécié la variété des styles de narration, qui ont séduit différents publics, et le large éventail de perspectives et de récits inclusifs présentés, en particulier de la part des journalistes locaux.

Informations générales

À propos de One World Media

One World Media est une organisation à but non lucratif établie au Royaume-Uni qui soutient les journalistes et les vidéastes couvrant les pays du Sud global. Depuis plus de trente ans, elle travaille avec des partenaires au Royaume-Uni et dans le monde entier pour renforcer le journalisme international et promouvoir la couverture médiatique de questions mondiales. La mission de One World Media est d’encourager une couverture médiatique forte, dynamique et indépendante des pays du Sud global qui permettent l’autonomisation de leurs citoyennes et citoyens, promeuvent la justice et créent un impact social. Les prix de One World Media sont attribués en fonction de différents critères : pertinence et originalité, richesse et précision du contenu, incidence et portée, ainsi que diversité et qualité.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes. L’objectif est d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes, dans le modèle économique de la BEI. La stratégie et le plan d’action couvrent les activités de prêt, de panachage de ressources et de conseil de la Banque à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

Pour de plus amples informations : les initiatives de la BEI concernant l’égalité entre les sexes.