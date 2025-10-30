Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
>@Nicholas Lapite/EIB

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Ces partenariats leur permettent de collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.

30 octobre 2025

Un rêve né de quelques gouttes

Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
3 avril 2025

La caroube pour doper les exportations marocaines

Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.
24 octobre 2024

« Nous nous serrons les coudes »

La relance permet la mise en œuvre de services urgents afin d’assurer la sécurité énergétique pour l’hiver et la continuité des activités sur fond de guerre