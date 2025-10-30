Informations générales
La France est un partenaire donateur de la BEI depuis 2005. Le pays fournit une aide au développement à l’appui des pays du voisinage méridional de l’UE au titre du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) et soutient des projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI). Par ses contributions au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), la France fournit également une assistance technique à l’appui de projets dans les pays du Partenariat oriental. La France est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi qu'au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.