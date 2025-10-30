Informations générales
Le Luxembourg est un partenaire donateur de longue date de la BEI. Depuis 2004, il a contribué à la création ou au financement de neuf fonds fiduciaires. Les contributions versées par le Luxembourg permettent de promouvoir l’action pour le climat, le développement durable et les investissements dans les infrastructures dans le voisinage de l’UE, en Ukraine et dans les pays en développement du monde entier. Les fonds fiduciaires appuient des projets dans des domaines tels que l’inclusion financière, les énergies renouvelables, les transports, la résilience urbaine et la croissance inclusive.