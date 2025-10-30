Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Ces partenariats leur permettent de collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.