Description
The EIB Group Compliance Activity Report for 2025 describes the EIB Group Compliance Functions’ organisational set-up, activities, ongoing work to further strengthen the policy framework and the management of the risks under their remit, and includes the foreseen priorities for 2026.
All editions of this publication
- Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI sur la conformité
- Rapport d’activité 2023 du Groupe BEI sur la conformité
- Rapport d’activité 2022 du Groupe BEI sur la conformité
- Rapport d’activité 2021 de la Banque européenne d’investissement sur la conformité
- Rapport d’activité 2020 de la Banque européenne d’investissement sur la conformité
- Rapport d’activité 2017 du Bureau de conformité
- Rapport d’activité 2016 du Bureau de conformité
- Rapport d’activité 2015 du Bureau de conformité
- Rapport d’activité 2014 du Bureau de conformité de la BEI