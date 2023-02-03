Activités liées à la fonction de conformité

Le contrôle de l'intégrité des opérations et des contreparties
Les services chargés du contrôle de la conformité procèdent à l'audit préalable des contreparties et opérations de la BEI, y compris les activités de suivi et de contrôle en cours, pour s'assurer que la Banque ne facilite pas, à son insu, la corruption, la fraude, la collusion, la coercition, le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale, les pratiques fiscales dommageables ou le financement du terrorisme.
À cette fin, les marchés et contrats de la Banque doivent être soumis à des politiques et mesures appropriées portant, notamment, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et d'autres pratiques dommageables. Le Groupe BEI a actualisé ses politiques et adopté, en 2019, la version révisée de la Politique du Groupe BEI vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives et relative à la bonne gouvernance fiscale (« politique JNC du Groupe BEI »).
La politique rigoureuse de la BEI relative à ces pratiques contribue aux efforts déployés à l'échelle internationale pour promouvoir l'intégrité sur les marchés financiers et à atténuer l'exposition de la Banque aux risques de nature juridique et de réputation.
Dans le cadre de leur mission de préservation de l'intégrité, les services chargés de la conformité collaborent avec l'inspection générale qui assume une fonction de contrôle indépendante et mène des enquêtes internes et externes relatives à des allégations de fraude, de corruption ou d'autres pratiques illicites dans les opérations ou activités de la BEI. Lorsque des irrégularités, qui peuvent révéler des activités illicites, sont décelées (à la suite d'un audit préalable ou dans le cadre du suivi permanent), les services chargés de la conformité se concertent avec l'inspection générale qui décide de l'opportunité d'entamer une enquête.
Contrôle de l'intégrité du personnel et des instances dirigeantes
L'intégrité implique l'adhésion aux principes établis dans les « Codes de conduite ». Ils définissent le comportement déontologique que l'on attend des membres du personnel de la BEI, de ses sous-traitants, consultants et instances dirigeantes. Cela inclut un degré élevé de déontologie personnelle et professionnelle, de loyauté, d'honnêteté et d'impartialité, ainsi que d'engagement à l'égard des objectifs de la Banque.
Code de conduite du personnel du Groupe BEI
Le Code de conduite du personnel du Groupe BEI s’applique aux membres du personnel de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, ainsi qu’à toute autre personne travaillant pour le Groupe BEI, y compris les consultants et autres prestataires de services, pour autant que leurs accords contractuels avec le Groupe BEI le stipulent.
Code de conduite des membres du Comité de direction (2019)
Le présent Code de conduite s'applique aux membres du Comité de direction de la Banque européenne d'investissement. Il précise les règles applicables aux questions d'éthique et de comportement professionnels.
Code de conduite pour les membres du Conseil d’administration
Le Code de conduite pour les membres du Conseil d’administration fixe les règles internes et les modalités pratiques en matière d’éthique professionnelle applicables aux membres du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Il énumère les valeurs et principes fondamentaux de l’éthique professionnelle de la BEI et définit les normes en matière de comportement et conduite professionnels attendus des membres du Conseil d’administration.
Code de conduite pour les membres du Comité de vérification de la BEI
Les règles de conduite énoncées dans ce code découlent des principes qui sont inscrits dans les Statuts de la Banque, dans son Règlement intérieur et dans les autres textes qui régissent son activité, ainsi que d'autres principes généraux pertinents. Elles ont été inspirées des Codes de conduite du Comité de Direction ainsi que de celui du personnel.
Conformité des procédures de passation des marchés
Le Guide de la BEI pour la passation des marchés est basé sur les principes fondamentaux de l'UE en matière de passation des marchés publics (non-discrimination, traitement équitable, transparence et proportionnalité) et garantit une concurrence loyale entre les candidats qualifiés. Les contrôles portent sur la conformité des procédures de passation des marchés avec les règles que la Banque s'est elle-même fixées dans le Guide de la BEI pour la passation des marchés.
Autres activités liées au contrôle de la conformité
Pour remplir sa mission, la fonction de conformité veille à coopérer avec d'autres institutions et organes de l'UE, des institutions financières internationales, des agences nationales de développement et des organisations de normalisation internationales.
Politique de signalement
La politique de signalement du Groupe BEI contribue à protéger l'intégrité de la Banque en renforçant sa transparence et en appuyant la lutte contre les pratiques qui pourraient nuire à ses activités et à sa réputation.
Étant donné qu’elle établit des procédures de signalement claires, qu’elle garantit une protection maximale de l’auteur d’un signalement effectué de bonne foi et qu’elle condamne toute mesure de rétorsion ou de représailles, cette politique de signalement permet à toute personne concernée de remplir son devoir de signalement de tout acte répréhensible ou irrégularité.
