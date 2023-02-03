Activités liées à la fonction de conformité

Le contrôle de l'intégrité des opérations et des contreparties

Les services chargés du contrôle de la conformité procèdent à l'audit préalable des contreparties et opérations de la BEI, y compris les activités de suivi et de contrôle en cours, pour s'assurer que la Banque ne facilite pas, à son insu, la corruption, la fraude, la collusion, la coercition, le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale, les pratiques fiscales dommageables ou le financement du terrorisme.

À cette fin, les marchés et contrats de la Banque doivent être soumis à des politiques et mesures appropriées portant, notamment, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et d'autres pratiques dommageables. Le Groupe BEI a actualisé ses politiques et adopté, en 2019, la version révisée de la Politique du Groupe BEI vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives et relative à la bonne gouvernance fiscale (« politique JNC du Groupe BEI »).

La politique rigoureuse de la BEI relative à ces pratiques contribue aux efforts déployés à l'échelle internationale pour promouvoir l'intégrité sur les marchés financiers et à atténuer l'exposition de la Banque aux risques de nature juridique et de réputation.

Dans le cadre de leur mission de préservation de l'intégrité, les services chargés de la conformité collaborent avec l'inspection générale qui assume une fonction de contrôle indépendante et mène des enquêtes internes et externes relatives à des allégations de fraude, de corruption ou d'autres pratiques illicites dans les opérations ou activités de la BEI. Lorsque des irrégularités, qui peuvent révéler des activités illicites, sont décelées (à la suite d'un audit préalable ou dans le cadre du suivi permanent), les services chargés de la conformité se concertent avec l'inspection générale qui décide de l'opportunité d'entamer une enquête.