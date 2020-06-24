- Il s’agit du premier prêt destiné à l’investissement d’impact de PME serbes
- Hautement innovante, l’opération de la BEI vise à soutenir l’emploi, le développement durable et inclusif et la résilience économique
- Les fonds seront disponibles pour des entreprises qui s’engagent à renforcer l’impact social positif de leurs activités
La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) ont signé la première tranche de 15 millions d’EUR (sur un montant total de 30 millions d’EUR) d’un prêt innovant destiné à l’investissement d’impact, afin d’aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à améliorer l’impact social de leurs activités dans des domaines tels que l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes et l’inclusion sociale.
Le prêt de la banque de l’UE est complété par une aide non remboursable de 4 millions d’EUR dans le cadre de l’initiative « Résilience économique » de la BEI (l’« IRE »). L’aide non remboursable récompensera les entreprises qui atteignent des objectifs spécifiques promouvant l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes, l’emploi et le développement professionnel des jeunes, ainsi que l’inclusion sociale de groupes mal desservis ou vulnérables (par exemple, les minorités, les personnes handicapées, les réfugiés, etc.) souvent confrontés à des obstacles supplémentaires pour accéder au marché du travail. Dans le cadre du dispositif, la BEI définira avec les entreprises qui emprunteront les fonds octroyés par l’intermédiaire d’UCBS une série d’objectifs en matière d’impact social. Celles qui les rempliront se verront accorder une récompense financière, les encourageant à intégrer et à soutenir des travailleurs issus de groupes vulnérables, à assurer leur formation et à les garder durablement au sein de leurs effectifs.
Il s’agit du premier prêt de la BEI au titre de l’IRE dans les Balkans occidentaux destiné au secteur privé. Il contribue à la réalisation d’objectifs globaux visant à promouvoir une croissance durable et à soutenir la résilience économique. La BEI fournira également un appui technique pour la préparation et la mise en œuvre des projets, facilitant ainsi la réalisation des objectifs visés en matière d’impact social.
À cette occasion, Werner Hoyer, président de la BEI a déclaré : « Nous sommes très heureux d’appuyer l’introduction de mécanismes financiers innovants destinés à accélérer le développement économique en Serbie. Ce prêt marque le début d’une nouvelle approche des prêts aux PME, qui offre des avantages considérables pour le développement social et l’inclusion sur le marché du travail de personnes issues des groupes les plus vulnérables. Il récompense les PME qui souhaitent se développer de manière durable et inclusive et permet à un nombre plus important de personnes de bénéficier du développement économique. Il s’agit d’un nouveau chapitre dans notre soutien de longue date aux PME, à la croissance économique et sociale et à l’intégration régionale et européenne de la Serbie. Il réaffirme aussi notre engagement à aider la Serbie à se développer plus rapidement. »
Jean Pierre Mustier, directeur général d’UniCredit S.p.A. : « Pour réussir, nous devons aussi faire ce qui est bien. Chez UniCredit, toutes nos actions sont inspirées par des valeurs claires, comme l’importance de soutenir nos communautés de manière active. Grâce à notre initiative « Social Impact Banking », nos investissements ont un impact positif sur la société. Signé ce jour, l’accord avec la BEI nous permettra de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises, qui forment le socle de l’économie serbe et soutiendront la croissance future du pays. »
Axée sur le secteur privé, l’opération aura sur le développement une incidence supérieure à celle d’une opération classique. Pour y parvenir, elle associe des fonds issus de l’IRE, le soutien de la Commission européenne et des fonds et l’expertise dans ce domaine apportés par la BEI. L’accord réaffirme l’engagement de la BEI vis-à-vis des Balkans occidentaux, ainsi que son rôle de premier bailleur de fonds au sein de Team Europe. Il constituera pour de futures opérations un modèle guidé par l’ambition de la banque de l’UE en matière d’investissement d’impact.
Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La BEI est fière d’introduire ce nouveau prêt innovant au bénéfice de la Serbie. Il aidera les entreprises à offrir des possibilités d’emploi à des groupes vulnérables, favorisant ainsi tant l’insertion que le développement durable. Il est crucial de conserver l’emploi et les liquidités pour pouvoir renforcer la croissance dans la phase postérieure à la pandémie de COVID-19. La BEI continuera d’élargir son soutien afin que la Serbie connaisse la reprise la plus rapide possible, sur la voie de son adhésion à part entière à l’Union européenne. Ce prêt incitatif fondé sur les performances est important pour la BEI, car il permet de renforcer l’incidence socio-économique et de récompenser les meilleures pratiques des entreprises du secteur privé, tout en soutenant un changement positif pour la Serbie. »
Feza Tan, directrice générale d’UniCredit Bank Srbija A.D. : « Nous sommes honorés de voir que la Banque européenne d’investissement reconnaît les multiples efforts déployés par UniCredit Bank en faveur de la mise en place d’une société plus juste et inclusive. Être la première banque dans les Balkans occidentaux à signer un contrat de prêt dans le cadre de l’initiative Résilience économique s’accompagne d’une grande responsabilité. Nous voulons être un moteur et un facilitateur du changement en vue d’améliorer notre société. Cette coopération nous permettra de soutenir des entreprises à forte vocation sociale dans leurs efforts pour s’attaquer au problème des catégories difficiles à employer et des catégories vulnérables. De cette manière, nous construirons ensemble une société plus équitable et plus durable. »
Rien qu’au cours des dix dernières années (2009-2019), la BEI a mis 1,87 milliard d’EUR à disposition du secteur privé en Serbie, soutenant ainsi plus de 11 000 entreprises et préservant plus de 320 000 emplois.
Note aux responsables de publication
À propos d’UniCredit
UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne, simple et prospère, qui compte une entité pleinement intégrée dédiée à la banque d’entreprise et d’investissement, et fournit à sa vaste clientèle un réseau unique en Europe occidentale, centrale et orientale. UniCredit offre à ses clients son expertise à la fois locale et internationale, leur donnant par l’intermédiaire de son réseau bancaire européen un accès sans précédent à des banques de premier plan sur ses 13 principaux marchés : Italie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Hongrie, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Un réseau international de succursales et de bureaux de représentation permet à UniCredit de desservir des clients dans 18 autres pays à travers le monde.
À propos de l’activité de la BEI en Serbie
La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a mis à disposition plus de 6 milliards d’EUR en faveur des PME et de la revitalisation des infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et des services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Serbie
À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux
La Banque européenne d’investissement est l’un des premiers bailleurs de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2008, elle a financé des projets pour un montant total de 8,5 milliards d’EUR dans la région. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation ou les PME. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux
Initiative Résilience économique
L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’UE. Pour en savoir plus
À propos de Team Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux
Dans le cadre de la stratégie #TeamEurope, la réponse globale de l’UE à la crise due à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur sanitaire. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations