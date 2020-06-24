© Shutterstock

Il s’agit du premier prêt destiné à l’investissement d’impact de PME serbes

Hautement innovante, l’opération de la BEI vise à soutenir l’emploi, le développement durable et inclusif et la résilience économique

Les fonds seront disponibles pour des entreprises qui s’engagent à renforcer l’impact social positif de leurs activités

La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) ont signé la première tranche de 15 millions d’EUR (sur un montant total de 30 millions d’EUR) d’un prêt innovant destiné à l’investissement d’impact, afin d’aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à améliorer l’impact social de leurs activités dans des domaines tels que l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes et l’inclusion sociale.

Le prêt de la banque de l’UE est complété par une aide non remboursable de 4 millions d’EUR dans le cadre de l’initiative « Résilience économique » de la BEI (l’« IRE »). L’aide non remboursable récompensera les entreprises qui atteignent des objectifs spécifiques promouvant l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes, l’emploi et le développement professionnel des jeunes, ainsi que l’inclusion sociale de groupes mal desservis ou vulnérables (par exemple, les minorités, les personnes handicapées, les réfugiés, etc.) souvent confrontés à des obstacles supplémentaires pour accéder au marché du travail. Dans le cadre du dispositif, la BEI définira avec les entreprises qui emprunteront les fonds octroyés par l’intermédiaire d’UCBS une série d’objectifs en matière d’impact social. Celles qui les rempliront se verront accorder une récompense financière, les encourageant à intégrer et à soutenir des travailleurs issus de groupes vulnérables, à assurer leur formation et à les garder durablement au sein de leurs effectifs.

Il s’agit du premier prêt de la BEI au titre de l’IRE dans les Balkans occidentaux destiné au secteur privé. Il contribue à la réalisation d’objectifs globaux visant à promouvoir une croissance durable et à soutenir la résilience économique. La BEI fournira également un appui technique pour la préparation et la mise en œuvre des projets, facilitant ainsi la réalisation des objectifs visés en matière d’impact social.

À cette occasion, Werner Hoyer, président de la BEI a déclaré : « Nous sommes très heureux d’appuyer l’introduction de mécanismes financiers innovants destinés à accélérer le développement économique en Serbie. Ce prêt marque le début d’une nouvelle approche des prêts aux PME, qui offre des avantages considérables pour le développement social et l’inclusion sur le marché du travail de personnes issues des groupes les plus vulnérables. Il récompense les PME qui souhaitent se développer de manière durable et inclusive et permet à un nombre plus important de personnes de bénéficier du développement économique. Il s’agit d’un nouveau chapitre dans notre soutien de longue date aux PME, à la croissance économique et sociale et à l’intégration régionale et européenne de la Serbie. Il réaffirme aussi notre engagement à aider la Serbie à se développer plus rapidement. »

Jean Pierre Mustier, directeur général d’UniCredit S.p.A. : « Pour réussir, nous devons aussi faire ce qui est bien. Chez UniCredit, toutes nos actions sont inspirées par des valeurs claires, comme l’importance de soutenir nos communautés de manière active. Grâce à notre initiative « Social Impact Banking », nos investissements ont un impact positif sur la société. Signé ce jour, l’accord avec la BEI nous permettra de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises, qui forment le socle de l’économie serbe et soutiendront la croissance future du pays. »

Axée sur le secteur privé, l’opération aura sur le développement une incidence supérieure à celle d’une opération classique. Pour y parvenir, elle associe des fonds issus de l’IRE, le soutien de la Commission européenne et des fonds et l’expertise dans ce domaine apportés par la BEI. L’accord réaffirme l’engagement de la BEI vis-à-vis des Balkans occidentaux, ainsi que son rôle de premier bailleur de fonds au sein de Team Europe. Il constituera pour de futures opérations un modèle guidé par l’ambition de la banque de l’UE en matière d’investissement d’impact.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La BEI est fière d’introduire ce nouveau prêt innovant au bénéfice de la Serbie. Il aidera les entreprises à offrir des possibilités d’emploi à des groupes vulnérables, favorisant ainsi tant l’insertion que le développement durable. Il est crucial de conserver l’emploi et les liquidités pour pouvoir renforcer la croissance dans la phase postérieure à la pandémie de COVID-19. La BEI continuera d’élargir son soutien afin que la Serbie connaisse la reprise la plus rapide possible, sur la voie de son adhésion à part entière à l’Union européenne. Ce prêt incitatif fondé sur les performances est important pour la BEI, car il permet de renforcer l’incidence socio-économique et de récompenser les meilleures pratiques des entreprises du secteur privé, tout en soutenant un changement positif pour la Serbie. »

Feza Tan, directrice générale d’UniCredit Bank Srbija A.D. : « Nous sommes honorés de voir que la Banque européenne d’investissement reconnaît les multiples efforts déployés par UniCredit Bank en faveur de la mise en place d’une société plus juste et inclusive. Être la première banque dans les Balkans occidentaux à signer un contrat de prêt dans le cadre de l’initiative Résilience économique s’accompagne d’une grande responsabilité. Nous voulons être un moteur et un facilitateur du changement en vue d’améliorer notre société. Cette coopération nous permettra de soutenir des entreprises à forte vocation sociale dans leurs efforts pour s’attaquer au problème des catégories difficiles à employer et des catégories vulnérables. De cette manière, nous construirons ensemble une société plus équitable et plus durable. »

Rien qu’au cours des dix dernières années (2009-2019), la BEI a mis 1,87 milliard d’EUR à disposition du secteur privé en Serbie, soutenant ainsi plus de 11 000 entreprises et préservant plus de 320 000 emplois.