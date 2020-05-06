La contribution de la banque de l’UE relève d’un train de mesures de 3,3 milliards d’EUR de l’UE destiné à soutenir les Balkans occidentaux

Pour un appui à long terme, la BEI constitue une réserve de projets d’un montant de 2,3 milliards d’EUR

Une aide immédiate apportée aux systèmes de santé régionaux et aux PME

Le Groupe Banque européenne d’investissement soutiendra à hauteur de 1,7 milliard d’EUR la relance économique et sociale des Balkans occidentaux après la pandémie de COVID-19. Cette enveloppe relève du plan de soutien financier de 3,3 milliards d’EUR pour la région annoncé le 29 avril par la Commission européenne et fait suite aux efforts déployés par l’équipe d’Europe (« Team Europe ») pour soutenir les Balkans occidentaux.

Les secteurs nationaux de la santé et les petites et moyennes entreprises de la région seront les bénéficiaires immédiats des mesures de soutien de l’UE, qui ont également pour but de renforcer les secteurs bancaires nationaux, de fournir une assistance technique à la mise en œuvre de projets de développement et de stimuler des investissements indispensables.

Afin d’atténuer les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie, la BEI mettra à disposition de nouveaux financements et accélérera les signatures et les décaissements des prêts approuvés en faveur de clients dans les Balkans occidentaux relevant du secteur public ou du secteur privé, un montant d’environ 600 millions d’EUR ayant été réservé pour ce dernier.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Malgré les immenses défis posés par la crise de COVID-19 au sein même de l’Union européenne, celle-ci n’a jamais cessé de montrer son soutien aux pays partenaires et son engagement en faveur de la coopération et de la coordination à l'échelle internationale. Les besoins considérables de la région ne peuvent être satisfaits que grâce à un effort collectif et la BEI se réjouit à la perspective de contribuer au cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et, à l'avenir, au plan de relance de l’économie et de l’investissement. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement : « Dans notre réaction face à la pandémie de COVID-19, nous avons traité les Balkans occidentaux en partenaires privilégiés et futurs États membres. Nous nous sommes engagés, en collaboration avec la BEI, à appliquer un important train de mesures financières destiné à soutenir les besoins immédiats et la relance économique, et nous mettons désormais tout en œuvre pour faciliter l’utilisation accélérée de ces fonds dans la région. Nous sommes très attachés à une mise en place rapide, qui est essentielle. Nos travaux se poursuivront par les préparatifs d’un plan économique et d’investissement exhaustif, qui accompagnera la reprise des Balkans occidentaux sur le long terme, stimulera les économies et soutiendra les réformes en tant que de besoin. »

Parmi les mesures d’urgence de la BEI en faveur des Balkans occidentaux, figurent :

l’approbation de nouveaux financements spécifiques selon des modalités assouplies et des conditions d’admissibilité élargies, à l’appui du secteur des soins de santé et des PME et ETI touchées par la pandémie ;

l’accélération des décaissements et de la signature d’opérations existantes ;

la réaffectation de mécanismes existants au profit des soins de santé et du secteur privé ;

des majorations des financements BEI disponibles au titre de « financements complémentaires COVID-19 » ;

l’élargissement des conditions d’admissibilité aux projets des secteurs publics des soins de santé et de la protection civile conformément aux stratégies établies au niveau national pour la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence.

Le niveau de soutien requis par la région est immense et nécessite la coopération de tous les acteurs, des pays de la région, des institutions de l’UE, des institutions financières européennes et internationales ainsi que des États membres de l’UE. Le Groupe BEI s’engage à poursuivre sa bonne coopération avec tous ses partenaires des Balkans occidentaux, notamment par l’intermédiaire de plateformes telles que le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

Engagement à long terme en faveur des Balkans occidentaux

Outre ces aides immédiates, la BEI continue de constituer une réserve de projets, actuellement estimée à 2,3 milliards d’EUR, afin de soutenir le développement durable à long terme de la région, sur la base de sa capacité à offrir des financements à long terme et une assistance technique, à des prix abordables, dans les Balkans occidentaux. Entre 2008 et 2019, le Groupe BEI a investi plus de 8 milliards d’EUR dans les économies de la région tous secteurs confondus, ce qui en fait le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux.

Conformément à la politique de l’UE et aux priorités nationales, la BEI soutiendra des projets facilitant la transition de la région vers une production énergétique respectueuse de l’environnement, la mutation numérique, l’amélioration de la connectivité, la création d’emplois, l’emploi des jeunes, la protection de l’environnement et la résilience face aux catastrophes naturelles, tout en favorisant la coopération régionale et l’intégration économique.

Soutien à la modernisation des soins de santé

Dans le secteur de la santé, la banque de l’UE met principalement l’accent sur la modernisation, la restructuration et l’amélioration de la santé publique dans les Balkans occidentaux, avec des projets promouvant l’équité en matière d’accès et l’amélioration de la qualité des soins pour les patients.

La BEI se tient prête à fournir des financements et une assistance technique aux systèmes de soins de santé dans les Balkans occidentaux afin de remédier à d’éventuelles insuffisances ou dépendances et d’améliorer les infrastructures hospitalières afin d'en faire des systèmes nationaux de soins de santé plus intégrés et plus résilients.

La Banque a constitué une solide réserve de projets dans ce secteur, qui s’appuie sur des investissements antérieurs dont plusieurs ont été mis en œuvre avec le soutien d’aides non remboursables de l’UE. Ainsi, 200 millions d’EUR ont été investis en Serbie pour soutenir la modernisation, le réaménagement et l’agrandissement d’hôpitaux à Belgrade, Kragujevac, Nis et Novi Sad. Un deuxième montant de 200 millions d’EUR a été investi dans la recherche-développement du secteur public serbe, visant notamment la modernisation des installations et des infrastructures de recherche médicale. En Bosnie-Herzégovine, la Banque a soutenu un investissement de 115 millions d’EUR dans la reconstruction de l’établissement hospitalier de Banja Luka et la construction d’un nouvel hôpital à Bijeljina. Aujourd’hui, certains de ces établissements constituent un élément cardinal de la réponse de leur pays à la pandémie de COVID-19.

En parallèle, la banque de l’UE apporte une assistance technique aux partenaires dans la région, sur la base de ses ressources propres et d’aides non remboursables de l’UE (par exemple, le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux), aux fins de la réforme des secteurs des soins de santé conformément aux meilleures normes et pratiques de l’UE, et de la création et de la poursuite du renforcement de leurs capacités.

Investir dans l’emploi et le développement durable des Balkans occidentaux

Les petites et moyennes entreprises emploient entre 60 % et 80 % de la population active dans les Balkans occidentaux. Elles y sont donc la clé de la croissance économique, de l’innovation, de l’intégration sociale et de la création d’emplois.

La BEI répondra aux défis auxquels sont confrontées les PME de la région en raison de la pandémie de COVID-19. Le Groupe renforcera ses financements via l’intégralité de sa gamme de produits et de services accessibles aux PME (prêts, garanties et services de conseil). L’objectif consiste à s’attaquer aux difficultés que les PME rencontrent dans l’immédiat et à préserver leur capacité à entreprendre des investissements à l’avenir et à surmonter la crise actuelle. Une partie de ce soutien sera fourni dans le cadre du mécanisme appuyé par l’UE en faveur de l’innovation et du développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (EDIF).

À ce jour, les prêts de la BEI aux PME et aux ETI dans la région représentent près de la moitié du total des prêts qui y ont été consentis. Les financements de la BEI sont acheminés par l’intermédiaire d’institutions financières locales qui les rétrocèdent ensuite à des petites et moyennes entreprises. Rien qu'au cours des dix dernières années, ces financements ont bénéficié à quelque 28 400 PME et soutenu plus de 200 000 emplois au niveau régional.