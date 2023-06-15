Ce prix récompense la contribution innovante de l’opération à une croissance inclusive et durable

Le prêt incitatif d’impact accordé par BEI Monde à Intesa Sanpaolo Banka BiH vise à promouvoir l’égalité entre les sexes et l’emploi des jeunes ainsi qu’à créer des possibilités économiques inclusives pour les groupes vulnérables

Avec Intesa Sanpaolo Banka BiH, BEI Monde a reçu aujourd’hui un prix Uxolo prestigieux pour une ligne de crédit innovante en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ayant un impact social à long terme. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée lors de la conférence 2023 sur le Financement du développement et de l’investissement d’impact d’Uxolo et TXF organisée à Lisbonne. Le jury a sélectionné les lauréats parmi les candidatures du monde entier soumises en 2022, sur la base de leur mérite en matière d’innovation, de leur impact et des solutions pionnières proposées sur les marchés émergents.

Le prêt incitatif d’impact, élaboré initialement par la BEI en 2020, vise à encourager l’emploi des jeunes, l’égalité entre les sexes et les pratiques socialement inclusives au sein des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce financement innovant associe des fonds de la BEI et un mécanisme de récompense pour les entreprises qui atteignent des objectifs spécifiques visant à améliorer les possibilités d’emploi, d’évolution de carrière et d’accès à des postes de direction pour les femmes, les jeunes et les groupes sociaux vulnérables.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Nous tenons à remercier le jury et nos partenaires d’Intesa Sanpaolo Banka BiH pour avoir su reconnaître l’importance de ce produit financier bénéfique sur le plan social. Ce prix est une preuve supplémentaire de notre volonté d’assurer une croissance juste et durable qui favorise l’égalité des chances pour tous et toutes. Grâce à ce type de financement innovant, que nous avons lancé pour la première fois dans les Balkans occidentaux, nous avons l’intention de lutter contre les inégalités sur le marché du travail et de soutenir les aspirations des entreprises en matière de responsabilité sociale. En tant que banque de l’UE, nous nous engageons à effectuer des financements et à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. »

Marco Trevisan, PDG d’Intesa Sanpaolo Banka BiH : « Chez Intesa Sanpaolo Banka BiH, nous sommes convaincus de la capacité des financements à encourager un changement positif et nous sommes fiers de travailler aux côtés de BEI Monde pour atteindre ces objectifs. Avec cette ligne de crédit, nous voulons donner aux entrepreneurs les moyens d’agir et de contribuer à la mise en place d’un environnement commercial plus inclusif et plus équitable. Ce prix nous incite à poursuivre nos efforts visant à soutenir le développement et la prospérité de la Bosnie-Herzégovine, à promouvoir la responsabilité sociale et à faire avancer le bien-être de notre société. »

Le prix décerné par Uxolo salue le travail crucial de toutes les parties prenantes du financement du développement, quelle que soit leur taille, dans le monde entier. Il reconnaît l’importance des petites opérations qui peuvent avoir plus d’impact lorsqu’elles jouent un rôle de pionnier pour de nouveaux marchés ou lorsqu’elles révolutionnent la façon dont les projets de développement classiques ont été financés. Il récompense ceux qui font preuve d’innovation, sur le plan tant de l’ingénierie financière que de l’atténuation des risques et de la diversification du bouquet classique de financement du développement, ainsi que des solutions pratiques aux problèmes de développement dans le monde réel.

Sam McManus, directeur d’Uxolo Development Finance : « Nous avons été extrêmement heureux de sélectionner la ligne de crédit BEI Monde/Intesa Sanpaolo Banka BiH pour le prix “Impact-Linked Deal of the Year” 2022 d’Uxolo. En mettant en œuvre une approche innovante sur une ligne de crédit classique, cet accord a permis d’accroître considérablement son impact et de promouvoir directement l’inclusion sociale dans les domaines du genre et de la jeunesse, ainsi que de soutenir le renforcement de la résilience économique et de la croissance durable en Bosnie-Herzégovine. Mêler ainsi impact et mécanismes financiers bien connus est un moyen sûr d’accélérer notre progression dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Cet accord est parvenu à atteindre les ODD 5, 10 et 8. »

Les prix « Deals of the Year » 2022 d’Uxolo ont récompensé aussi bien des émissions obligataires emblématiques consacrées à la conservation que des mécanismes complexes de financements mixtes, ainsi que des subventions et garanties novatrices et efficaces.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde

Le Groupe BEI soutient des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’UE et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’Intesa Sanpaolo Banka BiH

Intesa Sanpaolo Banka BiH est une banque commerciale et l’un des principaux établissements bancaires de Bosnie-Herzégovine, où elle exerce ses activités depuis longtemps. La banque fournit tous types de services bancaires en monnaie locale et étrangère, dont une large gamme de prestations destinées aux entreprises et aux particuliers. Opérant via cinq succursales régionales et 44 agences, elle possède un vaste réseau de distributeurs automatiques et de terminaux de point de vente. Elle est présente sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et District de Brčko). Intesa Sanpaolo Banka BiH est membre du groupe PBZ, qui fait également partie du groupe Intesa Sanpaolo, l’un des plus grands groupes bancaires d’Europe.