Premier prêt de la BEI destiné à l’investissement d’impact en Bosnie-Herzégovine et deuxième opération de ce type dans les Balkans occidentaux

Il s’agit du premier prêt signé dans les Balkans occidentaux par la nouvelle branche de la BEI, BEI Monde, dont la vocation est d’appuyer des opérations de financement d’impact à l’extérieur de l’Union européenne.

Ce prêt vise à ouvrir des perspectives économiques pour les femmes, les jeunes et les groupes de population vulnérables par l’accès à des financements et la création d’emplois, soutenant ainsi plus avant le développement inclusif et la résilience économique en Bosnie-Herzégovine.

Sous l’égide de sa nouvelle branche BEI Monde, la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, vient de signer un prêt de 20 millions d’EUR avec Intesa Sanpaolo Banka BiH visant à favoriser l’emploi des jeunes, l’égalité entre les sexes et l’adoption de pratiques socialement inclusives dans les PME et les ETI. Intesa Sanpaolo BiH rétrocédera, sous forme de prêts, ces fonds à des entreprises locales s’engageant à améliorer l’impact social de leurs activités et à créer des possibilités d’emploi et d’accès à des postes de direction sur le long terme pour les femmes, les jeunes et les segments de la population confrontés à des barrières plus élevées à l’entrée sur le marché du travail.

Ce prêt innovant comprend un mécanisme de récompense basé sur le résultat pour les entreprises qui atteignent des objectifs spécifiques favorisant les possibilités d’emploi, d’accès à des postes de direction et de développement professionnel pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables (p. ex. les personnes en situation de handicap, les réfugiés, etc.). Dans le cadre de ce dispositif d’incitation, des objectifs d’impact social sur mesure seront fixés avec chaque entreprise bénéficiant d’un financement de la BEI. Une récompense financière proportionnée au niveau d’impact social généré sera distribuée à celles qui atteindront ces objectifs.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Ce nouveau financement est une preuve supplémentaire du soutien sans faille de la BEI à la reprise économique et à la croissance durable du pays sur la voie de l’intégration à l’UE. Nous sommes ravis d’unir une nouvelle fois nos forces à celles d’Intesa Sanpaolo Banka, notre partenaire de longue date, non seulement pour accroître l’accès au financement des PME et des ETI de Bosnie-Herzégovine, mais également pour le faire en stimulant les possibilités d’accès à des emplois de qualité et à des postes de direction pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. Sous l’égide de l’Équipe Europe et de sa nouvelle branche BEI Monde, la BEI se réjouit d’œuvrer à la transformation de l’économie en faveur d’un avenir plus inclusif, plus respectueux de l’environnement et plus durable. »

Marco Elio Rottigni, chef de la division Filiales internationales d’Intesa Sanpaolo : « Notre groupe aspire à devenir la première banque mondiale en matière d’impact social. À ce titre, nous agissons pour apporter des contributions sociales tangibles au bénéfice des communautés dans les domaines de l’inclusion sociale, ainsi que de la transition écologique, de la culture, de l’éducation et de l’innovation. Grâce à notre coopération de grande ampleur et de longue date avec la Banque européenne d’investissement, nous nous félicitons d’être les premiers dans le pays à proposer ce type de financement par le biais de notre filiale Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina. »

Marco Trevisan, PDG d’Intesa Sanpaolo Banka BiH : « C’est un immense plaisir de poursuivre notre coopération avec la BEI. Nous signons ce jour une ligne de crédit révolutionnaire qui permettra l’inclusion sociale des PME, des ETI et des entreprises sociales locales. Notre banque sera la toute première en Bosnie-Herzégovine à introduire ce nouveau dispositif visant à soutenir les besoins de nos clients. Nous sommes convaincus qu’ils en profiteront largement. »

Le mécanisme de récompense sera financé via une aide non remboursable de 3,3 millions d’EUR accordée au titre du Fonds pour l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI, destiné à stimuler la création d’emplois et la croissance durable et inclusive du secteur privé. Un programme complet d’assistance technique sera mis sur pied pour appuyer la mise en œuvre du projet et la réalisation des objectifs d’impact social convenus avec les PME et les ETI de Bosnie-Herzégovine.

Cette coopération sera la sixième entre la BEI et Intesa Sanpaolo BiH à l’appui du secteur privé de Bosnie-Herzégovine ; plus de 238 millions d’EUR ont été décaissés jusqu’à présent, au profit de 339 entreprises. À ce jour, la BEI a prêté 860 millions d’EUR au secteur privé en Bosnie-Herzégovine, contribuant au maintien de près de 100 000 emplois.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a investi 3,1 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8,6 milliards d’EUR.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’initiative Résilience économique (IRE)

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’UE.

À propos d’Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Intesa Sanpaolo Bank d.d. BiH est une banque commerciale et l’une des principales banques de Bosnie-Herzégovine où elle exerce ses activités depuis longtemps. La banque fournit tous types de services bancaires en monnaie locale et en devises et propose un large éventail de services destinés aux entreprises et aux particuliers. Elle exerce au travers de cinq succursales régionales et quarante-sept agences et possède un vaste réseau de distributeurs automatiques et de terminaux PDV. Elle est présente sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, à savoir dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (ses succursales étant majoritairement concentrées sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, où Intesa Sanpaolo Bank BiH se classe à la troisième place par le total de l’actif), en République serbe de Bosnie et dans le District de Brčko. Intesa Sanpaolo Bank BiH conserve également une position de chef de file sur le marché de Bosnie-Herzégovine selon l’indice européen de satisfaction client. Les niveaux de satisfaction les plus élevés sont enregistrés en ce qui concerne l’image de l’entreprise, le service après-vente, les relations avec les salariés ainsi que l’organisation des succursales et sociétés affiliées.

Intesa Sanpaolo Bank d.d. BiH est membre du groupe PBZ qui fait également partie du groupe Intesa Sanpaolo, l’un des plus grands groupes bancaires d’Europe.

À propos d’Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo est le principal groupe bancaire d’Italie. Il œuvre au service des familles, des entreprises et de l’économie réelle, et possède une forte présence internationale. Du fait de son modèle économique distinctif, Intesa Sanpaolo est un chef de file européen dans les segments de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, avec une orientation fortement axée sur le numérique et les technologies financières. En tant que banque efficace et résiliente, Intesa Sanpaolo bénéficie de ses propres fabriques de produits dans les domaines de la gestion d’actifs et de l’assurance. Le solide engagement du Groupe en faveur des thématiques ESG prévoit notamment l’octroi, d’ici 2025, de 115 milliards d’EUR sous forme de prêts pour l’investissement d’impact à destination des communautés et en faveur de la transition écologique, ainsi que de 500 millions d’EUR sous forme de contributions destinées à soutenir les populations qui sont le plus dans le besoin, ce qui fait d’Intesa Sanpaolo un chef de file mondial en matière d’impact social. Intesa Sanpaolo s’est engagée à parvenir à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2030 pour ce qui est de ses propres émissions et d’ici 2050 pour ce qui est de ses portefeuilles de prêts et d’investissements. En tant que mécène engagé en faveur de la culture italienne, Intesa Sanpaolo a créé son propre réseau de musées. Baptisé Gallerie d’Italia, celui-ci héberge le patrimoine artistique de la banque et accueille de prestigieux projets culturels.