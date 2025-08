Dans le cadre du programme « Greening Financial Systems », BEI Monde fournira un soutien consultatif au secteur financier et à la Banque nationale de Macédoine du Nord.

L’assistance technique renforcera les capacités d’évaluation, de prise en compte et de divulgation des risques liés au climat.

Les services de conseil visent à contribuer à la transition écologique de la Macédoine du Nord et à la décarbonation de son économie.

BEI Monde, la branche financière de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités à l’extérieur de l’Union européenne, a signé un accord de coopération avec la Banque nationale de Macédoine du Nord dans le cadre du programme « Greening Financial Systems » (GFS). Cet accord permettra d’apporter des services de conseil à la Banque nationale afin d’améliorer ses pratiques en matière de réglementation et de surveillance de la gestion des risques climatiques, ainsi que d’accroître la capacité du secteur financier du pays à rendre des comptes. Ces activités aideront les banques locales à comprendre l’exposition aux risques climatiques des entreprises en Macédoine du Nord et à soutenir leurs pratiques en matière de durabilité.

Le programme GFS vise à soutenir la transition vers des systèmes financiers neutres en carbone et résilients face aux changements climatiques, propices à la mobilisation de financements à l’appui de l’action climatique et à la promotion des investissements verts dans les petites entreprises. Il est financé par l’État allemand par l’intermédiaire du fonds de l’initiative internationale pour le climat (le fonds IKI) de la BEI et mis en œuvre en collaboration avec le Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), une alliance mondiale de pays et d’institutions visant à encourager l’action climatique. Membre depuis 2022, la Macédoine du Nord s’est engagée à réduire de 82 % d’ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux niveaux de 1990.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations en Macédoine du Nord : « Dans le cadre de l’Équipe Europe, nous sommes ravis de contribuer activement aux objectifs de transition écologique et de durabilité de la Macédoine du Nord. Cet accord avec la Banque nationale s’appuie sur une excellente collaboration instaurée ces dernières années. Il vient compléter d’autres activités de la BEI en Macédoine du Nord, comme la ligne de crédit « verte » signée en 2023 avec la Banque de développement de Macédoine du Nord (DBNM), ainsi que des projets dans les transports durables, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux. Ces activités revêtent une grande importance pour la Macédoine du Nord, qui cherche à intégrer la famille de l’UE et à aligner ses activités sur l’accord de Paris et le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux. »

Anita Angelovska Bežoska, gouverneure de la Banque nationale de Macédoine du Nord, a souligné que, depuis 2020, la Banque nationale a pris des mesures et mené des actions pour encourager le financement de la transformation écologique de l’économie de la Macédoine du Nord :

« Les mesures et les activités entreprises à ce jour par la Banque nationale afin d’encourager la finance verte, ainsi que les mesures à venir, figurent dans le premier plan d’action à moyen terme sur les changements climatiques de la Banque nationale. Récemment, la Banque nationale a adopté des lignes directrices sur la gestion des risques liés au climat destinés aux banques afin de renforcer la résilience du système bancaire face aux risques climatiques. Les premières analyses de l’évaluation de l’exposition du système bancaire aux risques climatiques liés à la transition et aux risques climatiques physiques, qui reposent sur les données disponibles pertinentes, sont particulièrement importantes et devraient être étendues à l’avenir, ainsi que la préparation d’un examen des indicateurs de croissance verte. »

Le programme GFS viendra compléter l’assistance technique apportée par la BEI à la DBNM et aux banques commerciales pour appuyer la mise en œuvre de la ligne de crédit verte de la BEI de 100 millions d’EUR en faveur des entreprises macédoniennes. Ce programme d’appui à l’action pour le climat, qui vient d’être lancé, a vocation à renforcer les capacités du secteur financier et des petites entreprises dans le domaine de la finance verte. La combinaison du soutien financier et technique de BEI Monde vise à contribuer à la décarbonation du secteur privé en améliorant l’accès des petites entreprises au financement de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Petra Drexler, ambassadrice d’Allemagne en Macédoine du Nord : « À l’heure actuelle, trois caractéristiques décrivent particulièrement bien les relations germano-macédoniennes : résolument européennes, économiquement viables et axées sur le climat. Le programme GFS en est la parfaite illustration. Le secteur financier joue un rôle déterminant afin de nous rapprocher d’une économie mondiale durable, résiliente et protectrice à l’égard des ressources. Sans investissements dans la résilience climatique, il n’y aura pas d’économies durables à l’avenir. En conséquence, l’action pour le climat est un pilier fondamental de la politique étrangère allemande. Je remercie la Banque européenne d’investissement et la Banque nationale de Macédoine du Nord d’avoir été nos partenaires dans cette initiative. »

S.E. David Geer, chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord : « Les institutions financières et les régulateurs peuvent jouer un rôle important dans les actions de lutte contre les changements climatiques. En fournissant une assistance technique sur mesure à la Banque nationale de Macédoine du Nord et aux banques commerciales locales, ce programme aidera à mettre en œuvre des prêts et des investissements écologiques efficaces en Macédoine du Nord, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques du pays. »

BEI Monde participera également à la déclaration sur la plateforme d’investissement pour une transition juste pour la Macédoine du Nord, qui vise à garantir le déploiement dans le pays de 1,7 GW de nouvelles capacités de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2030. En outre, la Macédoine du Nord sera l’un des pays pilotes où la BEI mettra en œuvre sa nouvelle approche pour une transition juste, visant à accroître le financement et les services de conseil à l’appui de la décarbonation au niveau mondial.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient en Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites entreprises. Elle y a investi 1,6 milliard d’EUR à l’appui des petites entreprises et de projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Elle met ses compétences techniques et financières à la disposition de ses partenaires locaux grâce à des conseils et une assistance technique sur mesure. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.

À propos du programme d’assistance technique « Greening Financial Systems »

Le programme Greening Financial Systems de la BEI consacré à l’écologisation des systèmes financiers est financé dans le cadre du fonds de l’initiative internationale pour le climat (IKI, pour Internationale Klimaschutzinitiative) au nom du ministère fédéral allemand de l’économie et de la lutte contre les changements climatiques. Le programme représente une contribution conjointe du ministère allemand et de la BEI aux travaux du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et en particulier à l’initiative « Readiness Support for Greening Central Banks » (soutien à l’écologisation des banques centrales).