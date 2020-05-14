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WINDFARM VLASIC

Signature(s)

Montant
36 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 36 000 000 €
Énergie : 36 000 000 €
Date(s) de signature
19/10/2023 : 36 000 000 €
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01/07/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARM VLASIC
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 19/10/2023
20190843
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDFARM VLASIC
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD - SARAJEVO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 36 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction and operation of a 50 MW wind farm on the Vlasic mountain in the region of Travnik, Bosnia and Herzegovina (BIH) and the connection to the nearby national grid.

The aim is to provide a sustainable and secure supply of energy, as well as investing in renewable sources, therefore to contribute to the long-term economic growth and development in the region. The operation supports the EIB's mandate objectives for the Candidate countries, by promoting renewable energy, tackling climate change and improving the security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The wind farm has undergone an EIA according to the local legislation, and has received relevant environmental permits. Compliance of the project and its authorization procedure with the EIB E&S standards and principles of the relevant EU Directives will be verified during the appraisal.

The promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. In particular, the Bank will require that calls for international tenders be published in the EU Official Journal, as necessary. The EIB will enter into a delegation agreement with the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) for the project within the context of a Mutual Reliance Initiative, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARM VLASIC
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126189687
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190843
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDFARM VLASIC
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126908241
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190843
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARM VLASIC - Ornithological study
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126186914
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190843
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARM VLASIC - Environment and Social Action Plan
Date de publication
27 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151411975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190843
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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