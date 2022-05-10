Répondant aux ambitions de la BEI en tant que banque européenne du climat, cette subvention contribuera à accélérer la transition verte et la décarbonation de l’économie locale et des Balkans occidentaux.

Dans le droit fil du programme environnemental de l’UE, le projet contribuera à la sécurité et à la diversité de l’approvisionnement énergétique dans le pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque européenne du climat, va accorder une aide non remboursable de 300 000 EUR à Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pour la réalisation d’une évaluation environnementale du site de Vlašić où sera construit un nouveau parc éolien. Cette assistance technique facilitera la construction d’un parc éolien de 50 MW dans la région de Travnik, lequel appuiera la transition vers des sources énergétiques renouvelables, sûres et durables, ainsi que la décarbonation de l’économie locale et des Balkans occidentaux. Cette deuxième subvention signée pour la Bosnie-Herzégovine au titre de la nouvelle branche BEI Monde démontre la détermination de la Banque à accroître son soutien technique et financier pour répondre aux besoins les plus urgents du pays et favoriser le processus de transition écologique.

Plus précisément, l’aide non remboursable de la BEI contribuera à l’élaboration d’un plan de gestion de la biodiversité décrivant les mesures à prendre conformément aux pratiques les plus exigeantes de l’UE en matière de protection de l’environnement. Ces fonds sont fournis au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI, dans le cadre de la réponse de la Banque et de l’Union européenne aux défis des Balkans occidentaux, au moyen d’un soutien financier pour les infrastructures et le développement du secteur privé. Dans l’esprit de Team Europe, le projet sera mis en œuvre au titre de l’initiative de délégation réciproque (IDR), qui fournit une expertise renforcée pour rendre la préparation et le financement des projets plus efficaces.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Bosnie-Herzégovine : « Cette subvention est un nouvel exemple de notre soutien indéfectible au développement durable de la Bosnie-Herzégovine, qui remonte à plus de 40 ans. L’assistance technique de la BEI permettra d’accélérer la préparation du projet de construction d’un parc éolien à Vlašić et son raccordement au réseau électrique local. Grâce à ces efforts, le pays sera en mesure de renforcer son approvisionnement énergétique, d’augmenter la production d’électricité à partir de sources renouvelables et de réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Le développement des infrastructures générera de nombreux avantages pour les collectivités locales et rapprochera le pays des objectifs du programme environnemental pour les Balkans occidentaux. »

Admir Andelija, directeur général d’Elektroprivreda Bosnie-Herzégovine : « Le projet de construction du parc éolien de Vlašić est l’un des plus importants dans le secteur des sources d’énergie renouvelables que nous entendons réaliser dans la période à venir. Il a pour objectif de contribuer à la production d’électricité sans émissions nocives et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet de production de notre entreprise et pour la Bosnie-Herzégovine dans son ensemble. Ce projet contribue également à l’action pour le climat en réduisant les émissions de CO 2 et donne une impulsion positive au développement économique et social durable en Bosnie-Herzégovine. »

La BEI a déjà accordé quelque 655 000 EUR d’aides non remboursables au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Les fonds sont utilisés pour financer l’étude de faisabilité relative à la construction du parc éolien de Vlašić, y compris la mise en œuvre de mesures initiales, l’analyse des vents, les recherches géographiques, l’étude des solutions à émissions de carbone nulles et celle relative à l’impact social et environnemental, ainsi que la préparation du dossier d’appel d’offres. Depuis le début de la crise du COVID-19 en février 2020, la BEI a débloqué 658 millions d’EUR de prêts en faveur de la Bosnie-Herzégovine et six subventions pour soutenir le développement durable du pays.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, la BEI y a investi plus de 3,2 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE poursuit cet objectif en mobilisant des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne.