© Freepik

BEI Monde mettra à disposition 36 millions d’EUR au titre de l’initiative Global Gateway pour la construction du parc éolien de Vlašić dans la région de Travnik.

Le nouveau parc éolien devrait accroître l’approvisionnement en énergie et la production d’électricité à partir de ressources renouvelables en Bosnie-Herzégovine.

Ce projet bénéficie également d’une subvention de l’UE de 21 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

BEI Monde, la branche financière de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités à l’extérieur de l’Union européenne, a signé un prêt de 36 millions d’EUR avec l’entreprise publique Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pour la construction d’un parc éolien de 50 MW sur le haut plateau du mont Vlašić, à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Travnik. Ce prêt vient s’ajouter aux 21 millions d’EUR de subventions affectés par l’Union européenne en décembre 2023 par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO).

Répondant aux stratégies nationales en matière d’énergies renouvelables, la centrale comprendra jusqu’à 18 éoliennes, raccordées au réseau électrique national, et devrait produire 115 GWh d’électricité par an. Cette production équivaut à la demande en énergie de 20 000 foyers et permettra d’éviter l’émission de 140 000 tonnes de CO 2 par an. En plus de contribuer aux objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables et de réduire la dépendance au charbon, ce projet appuiera la transition vers une économie sobre en carbone et favorisera le développement durable.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, cet investissement stratégique démontre la détermination de la BEI à renforcer son soutien financier et technique pour relever les défis liés à la transition écologique en Bosnie-Herzégovine et dans la région des Balkans occidentaux. Il soutient les objectifs du pays en matière d’énergie et de climat, tout en favorisant un développement économique résilient qui assure un approvisionnement en énergie stable et génère des emplois. Pour BEI Monde, l’un des principaux bailleurs de fonds de la transition énergétique et de l’action pour le climat, il est important de soutenir tous les pays et toutes les régions et de veiller à ce que cette transition soit juste et durable. »

Compte tenu des engagements pris par la Bosnie-Herzégovine en faveur de la mise en œuvre du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux, le pays a déjà commencé à investir dans la production d’énergies renouvelables, ce qui contribuera à lutter contre les changements climatiques, à garantir la qualité de l’air et à stimuler l’économie nationale.

Srđan Amidžić, ministre des finances de Bosnie-Herzégovine : « Les projets de ce type sont importants, non seulement en raison de l’accélération des changements climatiques, mais aussi de leur impact sur nous tous et toutes. La mise en œuvre de ces projets est cruciale pour l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine et j’espère qu’il y en aura de nombreux autres à venir, en particulier avec nos partenaires qui contribuent au développement et investissent également dans toutes les régions de Bosnie-Herzégovine. Il est aussi important de continuer à débattre de ces sujets et d’autres dans la même veine, et de sensibiliser le public aux sources d’énergie renouvelables. »

Le projet de centrale éolienne de Vlašić, estimé à plus de 91 millions d’EUR, a été défini comme relevant de l’initiative phare n°4 – Énergie renouvelable dans le plan économique et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux. Pour sa construction, l’Union européenne a affecté au total 21 millions d’EUR sous la forme de subventions. En plus des fonds de l’UE, la Bosnie-Herzégovine apporte une contribution de 16,7 millions d’EUR, tandis que la banque de développement KfW accorde un prêt de 16,5 millions d’EUR.

Johann Sattler, ambassadeur de l’UE :« Je me réjouis que l’UE ait pu mettre à disposition 21 millions d’EUR sous la forme de subventions pour la construction du parc éolien sur le mont Vlašić. Avec nos partenaires, nous voulons aider la Bosnie-Herzégovine à tirer parti de son climat et de sa situation géographique favorables et à progresser sur la voie d’une économie sobre en carbone, en réduisant sa dépendance au charbon et en favorisant le développement durable. L’Union européenne est prête à soutenir la Bosnie-Herzégovine dans sa transition énergétique en lui apportant des ressources financières et un savoir-faire grâce au programme en matière d’environnement, au plan économique et d’investissement et au nouveau plan de croissance pour les Balkans occidentaux. La transition énergétique est essentielle pour améliorer la qualité de vie en Bosnie-Herzégovine et accompagner le pays dans son cheminement vers l’UE. »

En outre, la BEI a octroyé quelque 300 000 EUR de subventions d’assistance technique au titre de son initiative Résilience économique pour la mise en œuvre de ce projet phare dans les énergies renouvelables, afin d’appuyer une croissance résiliente et inclusive dans les Balkans occidentaux. Cet investissement devrait être effectué en coopération avec KfW, la banque allemande de développement, dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque, qui permet d’offrir non seulement un financement, mais aussi un savoir-faire.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de plus de 11 milliards d’EUR.

À propos de l’activité de BEI Monde en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a accordé 3,4 milliards d’EUR de financements, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.