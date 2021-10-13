ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
A loan facility with Intesa Sanpaolo Banka Bosnia and Herzegovina focused on supporting local businesses who commit to generating greater socio-economic impact and sustainable growth.
The project supports small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and social enterprises who commit to generating positive socio-economic impact and contribute to strengthening economic resilience and sustainable growth in Bosnia and Herzegovina. The operation aims to enhance the prospects of more resilient and inclusive growth by creating sustainable employment opportunities and encouraging social inclusion, particularly for young people and women. Improved economic resilience of Bosnia and Herzegovina would make both the local and hosted communities less vulnerable to shocks and crises as well as address some of the potential drivers of migration.
The proposed operation is an intermediated loan to Intesa Sanpaolo Bank Bosnia and Herzegovina to provide support to local SMEs, Mid-Caps and social enterprises who commit to generate positive social impact in the country.
The facility will promote sustainable private sector-led growth and socially inclusive practices among local businesses, while supporting job creation and entrepreneurship. It will improve access to finance for local businesses suffering from a large funding gap, and support companies that increase the
employment of groups poorly integrated in the labour market (women, young people and socially disadvantaged groups) and/or adopt policies/practices aimed at promoting social and professional integration of such groups.
By enhancing access to finance, the project will contribute towards EU's Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III) priorities and the development of the private sector. It is also aligned with Economic Resilience Initiative objectives, namely boosting employment opportunities for host and
refugee communities and strengthening support for the creation of decent jobs. Furthermore, it addresses priorities outlined in the Small Business Act, the Charter for Small Enterprises in the Western Balkans, the Team Europe initiative as well as SDG 5 (Gender Euality), SDG 8 (Decent work and economic growth) and SDG 10 (Reduced inequalities).
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.