Bosnie-Herzégovine : le bureau de représentation de la BEI à Sarajevo fête cinq années d’activité réussies

Le bureau local de la BEI a aidé la Bosnie-Herzégovine à obtenir le soutien financier et technique proposé dans le cadre de l’initiative Équipe Europe.

En travaillant en étroite collaboration avec la délégation de l’UE, la BEI a pu signer plus de 900 millions d’euros de financements pour de nouveaux projets durables depuis 2019, appuyant la connectivité, l’action pour le climat et l’adhésion du pays à l’UE.

La représentation de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Bosnie-Herzégovine fête son cinquième anniversaire. Avec plus de 900 millions d’euros alloués à de nouveaux investissements depuis 2019, la BEI a fourni des financements à des conditions avantageuses en faveur de projets dans l’ensemble du pays, souvent combinés à des subventions de l’Union européenne acheminées par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO). La majeure partie des fonds a été allouée au secteur des transports (590 millions d’euros), ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (155 millions d’euros) au moyen de lignes de crédit à des conditions favorables ; viennent ensuite les investissements dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des soins de santé et de l’éducation. S’agissant d’assistance technique, la Banque a octroyé quelque 3 millions d’euros sous forme de subventions au titre de son initiative « Résilience économique », tandis que des services de conseil ont été fournis à hauteur de 10,5 millions d’euros au titre du CIBO. Ces fonds ont servi à faciliter la préparation et la mise en œuvre de projets.

Au cours des cinq dernières années, BEI Monde a travaillé en étroite collaboration avec la délégation de l’UE en Bosnie-Herzégovine et les institutions européennes à Bruxelles pour apporter un soutien financier et technique à des projets clés conduisant à un développement économique plus rapide et à de meilleures conditions de vie. Ces projets comprennent la construction de nouveaux tronçons le long du corridor Vc, pour lesquels la BEI a déjà investi plus d’un milliard d’euros, auxquels s’ajoutent plus de 300 millions d’euros de subventions. La Banque a signé plus de 40 millions d’euros de subventions à l’investissement dans le cadre du programme de l’Union européenne pour l’eau et l’assainissement (WATSAN), notamment au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) ou provenant de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement. Dans le secteur de l’eau, la BEI a fourni une aide financière pour la reconstruction des infrastructures de protection contre les inondations et la mise en œuvre de mesures de prévention.

Parmi les projets signés par la Banque en 2023 figuraient un prêt de 75 millions d’euros pour la rénovation de centres de soins de santé et la construction d’un nouveau campus médical sur le site de la clinique universitaire de Banja Luka, ainsi que 36 millions d’euros pour la construction du parc éolien de Vlašić. Enfin, des initiatives de l’UE telles que le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, les aides à la relance après la pandémie de COVID-19, le train de mesures de soutien à l’énergie de 2022 et, plus récemment, le plan de croissance, ont permis à la Bosnie-Herzégovine d’avancer sur la voie de la réalisation de ses objectifs en matière de connectivité, de protection de l’environnement et de transition écologique.

Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « En collaboration avec nos partenaires locaux et de l’Équipe Europe, nous avons obtenu des améliorations tangibles dans la vie quotidienne et ouvert de nouvelles possibilités de développement que le pays a été en mesure de saisir. Grâce à notre soutien financier et technique, les habitants du pays bénéficient déjà de meilleurs services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Cette année, de nouveaux tramways ultramodernes sont arrivés à Sarajevo ; cela faisait 40 ans qu’ils n’avaient pas été remplacés. Et sur l’axe majeur de transport que constitue le corridor Vc, actuellement en construction, les usagers de la route profiteront de trajets plus courts et d’une sécurité accrue ».

« Lorsque la BEI a ouvert son bureau de représentation à Sarajevo en 2019, elle avait pour objectif de renforcer ses partenariats sur le terrain et d’accroître son soutien consultatif à ses partenaires locaux. Non sans fierté, je peux affirmer à juste titre que les équipes de la BEI des Balkans occidentaux et du Luxembourg ont été en mesure d’aider la Bosnie-et-Herzégovine à tirer parti des possibilités offertes par l’UE », a déclaré Sandrine Friscia, représentante de la BEI en Bosnie-et-Herzégovine, dont le mandat a expiré le 1er septembre.

Miha Švent, auparavant conseiller à la division Financement du secteur public et des infrastructures de la BEI, occupera le poste de représentant de la Banque en Bosnie-Herzégovine dans les mois à venir.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de plus de 11 milliards d’EUR.

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE intervient en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a accordé 3,4 milliards d’EUR de financements, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.