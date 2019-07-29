Recherches sur le climat en milieu marin et côtier

L’observatoire constitue un grand bond en avant dans la mesure des paramètres atmosphériques et dans la construction de modèles climatiques pour le sud-est de la Méditerranée.
Fiche récapitulative
The project concerns investments that will improve our understanding of the sources and impact of climate change and is expected to identify ways to mitigate and adapt to it, including economically, which is a priority on the European political and research agenda.
The new vessel will complement vessels of other countries in terms of coverage of the East Mediterranean Sea, the Black Sea and the Red Sea, which are quickly reachable from Greece. The geophysical observatory PANGEA will provide harmonized, reliable, and documented open access observational data of climate, energy and geophysical parameters. The project has two components: a) the marine component concerns the replacement of the existing oceanographic vessel R/V AEGAEO by a new, ocean-going, multi-purpose, state-of-the-art equipped research vessel b) the atmospheric component refers to the establishment of the Panhellenic Geographical Observatory of Antikythera (PANGEA), a national research infrastructure for climate change.
The project covers research facilities of a kind that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB ank's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. In addition, the proposed location for the new atmospheric research infrastructure is the island of Antikythera and is located within two Natura 2000 sites. One site is a Special Conservation Area (SAC) and the other is a Special Protection Area (SPA) for birds species. The Bank's services will verify during the appraisal the project's compliance with the Habitats and Birds Directive (92/43/EEC and 2009/147/EC) and the obtaining of other relevant environmental authorisations for both project components as required. The project will contain new construction of public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.
The Promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Au cœur du projet
Comment et pourquoi
Endiguer la fuite des cerveaux
Pourquoi
- Combler l’absence d’une station de recherche atmosphérique et géophysique entièrement équipée dans le sud de l’Europe, capable de produire des données précises pour les modèles climatiques.
- Remédier au manque de financements à l’appui de projets scientifiques en Grèce.
- Aider à endiguer la fuite des cerveaux qui prive la Grèce de scientifiques hautement qualifiés.
Comment
- L’observatoire géophysique et atmosphérique fournira des données harmonisées, fiables et en libre accès sur des paramètres climatiques, énergétiques et géophysiques.
- Les deux projets aident les scientifiques à observer et à prévoir les changements climatiques à l’échelle mondiale, notamment en surveillant l’activité sismique.
- Construction innovante du navire de recherche : d’une longueur de 70 mètres et d’une largeur de 16 mètres, il sera équipé de grands laboratoires polyvalents et de ponts ouverts spacieux.
- Collecte de données sur la température et la salinité marines, échantillonnage de sédiments issus des fonds marins.
- Suivi de la pollution marine en surface, dans des colonnes d’eau et sur les fonds marins, notamment de la salubrité des habitats côtiers et en pleine mer, ainsi que de leurs écosystèmes.
- Exploration des parties les plus profondes de la Méditerranée, y compris les volcans sous-marins actifs, qui pourraient être à l’origine de découvertes et d’innovations biotechnologiques.
Nous n’avons pas financé d’opération comparable en Europe. Il s’agit d’une infrastructure de pointe dans ce domaine. Il est satisfaisant de constater que l’investissement peut aussi avoir des retombées sociales en permettant de garder les chercheurs en Grèce.
