Recherches sur le climat en milieu marin et côtier

Il est tout à fait approprié que la petite île grecque d’Anticythère, au large de la pointe ouest de la Crète, accueille le nouveau centre de recherche atmosphérique et géophysique, car l’île renvoie aux scientifiques grecs de l’Antiquité.

Jusqu’à présent, l’île était surtout connue comme le lieu de la découverte de la « machine d’Anticythère » dans l’épave d’un navire ancien. Cet appareil sophistiqué à engrenages, vieux de plus de 2 100 ans, était un ordinateur analogique, capable de calculer le mouvement des planètes et des étoiles ainsi que les éclipses à venir et les dates des prochains Jeux olympiques.

Toutefois, au-delà de tout cela, Anticythère a été choisie pour y installer la station ultramoderne de recherche atmosphérique et géophysique, car elle remplit plusieurs critères scientifiques :

compte tenu de son éloignement géographique et de son nombre très limité de résidents permanents, l’intervention humaine et la pollution atmosphérique y sont au plus bas ;

il s’agit d’un carrefour important où circulent des masses d’air transportant la poussière du désert du Sahara, la pollution atmosphérique des grandes zones urbaines et les cendres volcaniques de l’Etna ;

ses conditions atmosphériques rendent possibles des mesures fiables et représentatives des aérosols atmosphériques et des niveaux naturels de gaz à effet de serre.

L’observatoire sera construit de manière durable et produira sa propre énergie grâce à des panneaux solaires, afin de protéger l’environnement, mais aussi pour ne pas entraver la sensibilité de ses équipements.

Cette station de recherche vient également combler un vide dans la région méditerranéenne, qui, bien qu’étant l’une des zones les plus touchées par les changements climatiques, est celle qui possède le moins d’infrastructures scientifiques pour produire des données.