MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH

Recherches sur le climat en milieu marin et côtier

Situé à Anticythère, une petite île presque inhabitée entre la Crète et le Péloponnèse, l’observatoire collectera des données sur l’atmosphère et le climat. Il s’agira d’une station de recherche dotée de laboratoires et de logements pour les scientifiques et techniciens résidents et visiteurs.

Statut
Première signature
Signé
08/07/2020
Montant
EUR 57 500 000
Pays
Grèce
Secteur(s)
Services
Signature(s)

Montant
57 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 57 500 000 €
Services : 57 500 000 €
Date(s) de signature
8/07/2020 : 16 500 000 €
8/07/2020 : 41 000 000 €
Fiche technique
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Fiche récapitulative
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2020
Statut
Référence
Signé | 08/07/2020
20180743
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 58 million
EUR 78 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project concerns investments that will improve our understanding of the sources and impact of climate change and is expected to identify ways to mitigate and adapt to it, including economically, which is a priority on the European political and research agenda.

The new vessel will complement vessels of other countries in terms of coverage of the East Mediterranean Sea, the Black Sea and the Red Sea, which are quickly reachable from Greece. The geophysical observatory PANGEA will provide harmonized, reliable, and documented open access observational data of climate, energy and geophysical parameters. The project has two components: a) the marine component concerns the replacement of the existing oceanographic vessel R/V AEGAEO by a new, ocean-going, multi-purpose, state-of-the-art equipped research vessel b) the atmospheric component refers to the establishment of the Panhellenic Geographical Observatory of Antikythera (PANGEA), a national research infrastructure for climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project covers research facilities of a kind that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB ank's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. In addition, the proposed location for the new atmospheric research infrastructure is the island of Antikythera and is located within two Natura 2000 sites. One site is a Special Conservation Area (SAC) and the other is a Special Protection Area (SPA) for birds species. The Bank's services will verify during the appraisal the project's compliance with the Habitats and Birds Directive (92/43/EEC and 2009/147/EC) and the obtaining of other relevant environmental authorisations for both project components as required. The project will contain new construction of public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.

The Promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Fiche récapitulative
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Fiche technique
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92762126
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180743
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche récapitulative
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Fiche technique
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH

Comment et pourquoi

Endiguer la fuite des cerveaux

Pourquoi

  • Combler l’absence d’une station de recherche atmosphérique et géophysique entièrement équipée dans le sud de l’Europe, capable de produire des données précises pour les modèles climatiques.
  • Remédier au manque de financements à l’appui de projets scientifiques en Grèce.
  • Aider à endiguer la fuite des cerveaux qui prive la Grèce de scientifiques hautement qualifiés.

Comment

  • L’observatoire géophysique et atmosphérique fournira des données harmonisées, fiables et en libre accès sur des paramètres climatiques, énergétiques et géophysiques.
  • Les deux projets aident les scientifiques à observer et à prévoir les changements climatiques à l’échelle mondiale, notamment en surveillant l’activité sismique.
  • Construction innovante du navire de recherche : d’une longueur de 70 mètres et d’une largeur de 16 mètres, il sera équipé de grands laboratoires polyvalents et de ponts ouverts spacieux.
  • Collecte de données sur la température et la salinité marines, échantillonnage de sédiments issus des fonds marins.
  • Suivi de la pollution marine en surface, dans des colonnes d’eau et sur les fonds marins, notamment de la salubrité des habitats côtiers et en pleine mer, ainsi que de leurs écosystèmes.
  • Exploration des parties les plus profondes de la Méditerranée, y compris les volcans sous-marins actifs, qui pourraient être à l’origine de découvertes et d’innovations biotechnologiques.

Grèce Grèce Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Informations vitales pour la prévision des catastrophes naturelles

  • Aider les autorités de la protection civile grecque à prévoir les catastrophes naturelles et, dans la mesure du possible, à éviter leurs graves conséquences.
  • Améliorer la préservation de la biodiversité grâce à l’observation de l’évolution de l’écosystème : par exemple, en étudiant des espèces invasives provenant d’eaux tropicales qui se multiplient sous l’effet de la montée de la température des eaux marines.
  • Soutenir la collaboration paneuropéenne et internationale : les données et les installations seront accessibles aux missions scientifiques étrangères, afin de mener des expériences ou d’autres projets.
  • Favoriser des retombées positives sur la société, notamment l’inversion du déclin démographique d’Anticythère et l’amélioration du transport maritime côtier dans cette région frontalière.
L’observatoire constitue un grand bond en avant dans la mesure des paramètres atmosphériques et dans la construction de modèles climatiques pour le sud-est de la Méditerranée.
Manolis Plionis

Président, Observatoire national d’Athènes

L’observatoire sera construit de manière écologique, afin de préserver l’environnement.
Observatoire moderne sur un site antique

Le nouveau navire de recherche océanographique mesurera 70 mètres de long et 16 mètres de large.

Il est tout à fait approprié que la petite île grecque d’Anticythère, au large de la pointe ouest de la Crète, accueille le nouveau centre de recherche atmosphérique et géophysique, car l’île renvoie aux scientifiques grecs de l’Antiquité.

Jusqu’à présent, l’île était surtout connue comme le lieu de la découverte de la « machine d’Anticythère » dans l’épave d’un navire ancien. Cet appareil sophistiqué à engrenages, vieux de plus de 2 100 ans, était un ordinateur analogique, capable de calculer le mouvement des planètes et des étoiles ainsi que les éclipses à venir et les dates des prochains Jeux olympiques.

Toutefois, au-delà de tout cela, Anticythère a été choisie pour y installer la station ultramoderne de recherche atmosphérique et géophysique, car elle remplit plusieurs critères scientifiques :

  • compte tenu de son éloignement géographique et de son nombre très limité de résidents permanents, l’intervention humaine et la pollution atmosphérique y sont au plus bas ;
  • il s’agit d’un carrefour important où circulent des masses d’air transportant la poussière du désert du Sahara, la pollution atmosphérique des grandes zones urbaines et les cendres volcaniques de l’Etna ;
  • ses conditions atmosphériques rendent possibles des mesures fiables et représentatives des aérosols atmosphériques et des niveaux naturels de gaz à effet de serre.

L’observatoire sera construit de manière durable et produira sa propre énergie grâce à des panneaux solaires, afin de protéger l’environnement, mais aussi pour ne pas entraver la sensibilité de ses équipements.

Cette station de recherche vient également combler un vide dans la région méditerranéenne, qui, bien qu’étant l’une des zones les plus touchées par les changements climatiques, est celle qui possède le moins d’infrastructures scientifiques pour produire des données.

Hellenic Centre for Marine Research
Nous n’avons pas financé d’opération comparable en Europe. Il s’agit d’une infrastructure de pointe dans ce domaine. Il est satisfaisant de constater que l’investissement peut aussi avoir des retombées sociales en permettant de garder les chercheurs en Grèce.
Anthony Friedman

Ingénieur, Banque européenne d’investissement

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas la biodiversité de l’écosystème des grands fonds marins.
Tanya Zervoudaki

Chercheuse, Centre hellénique de recherche marine

Le nouveau navire de recherche océanographique du Centre hellénique de recherche marine (HCMR), construit pour être économe en carburant, sera capable d’effectuer des missions en Méditerranée, en mer Noire, en mer Rouge et peut-être même dans l’océan Atlantique.

Il transportera un véhicule télécommandé qui peut observer, mesurer et prélever des échantillons à de grandes profondeurs, ainsi que des échosondeurs multifaisceaux de pointe qui peuvent fournir de précieuses informations sur la morphologie des fonds marins et de nombreux instruments scientifiques high-tech à l’appui de recherches innovantes en eaux profondes et peu profondes.

Tanya Zervoudaki, chercheuse au HCMR, affirme que le nouveau bateau donnera au Centre et à d’autres scientifiques des outils essentiels pour mener des recherches.

La grande taille du navire apportera davantage de stabilité pour certaines manipulations délicates en laboratoire comme l’extraction d’ADN, explique Tanya Zervoudaki. Cela étant dit, sa capacité à faire de nouvelles découvertes est tout aussi importante. « À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas la biodiversité de l’écosystème des grands fonds marins », précise-t-elle. « Peut-être pouvons-nous trouver de nouvelles espèces, voire des enzymes ou des bactéries susceptibles de nous aider dans différents domaines, tels que la santé humaine ou l’adaptation d’autres organismes. »

Le financement des projets scientifiques est rare, surtout en cette période d’austérité que connaît la Grèce depuis la crise financière.

CENTRE HELLÉNIQUE DE RECHERCHE MARINE

29 juillet 2019

Athènes mise sur les infrastructures vertes et la biodiversité

À Athènes, un projet d’adaptation aux effets des changements climatiques, fondé sur la nature et financé par une nouvelle initiative de l’UE, prévoit la plantation d’arbres et l’installation de nichoirs dans une mer de béton et d’asphalte afin d’améliorer le cadre de vie.
Programme urbain Aménagement urbain Environnement NCFF - Mécanisme de financement du capital naturel Grèce Union européenne Climat Climat et environnement Infrastructures sociales
8 novembre 2021

Suivi des évolutions climatiques sur une île grecque isolée

Un nouveau centre de recherche sur les changements climatiques en Méditerranée, sur l’île grecque d’Anticythère, recueillera des données précieuses pour la modélisation des impacts des changements climatiques dans la région.
Climat Énergies renouvelables Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
Fiche technique
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Fiche récapitulative
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH

Thumbnail: BEI 360° | Embarquez pour une expédition climatique en mer Égée
BEI 360° | Embarquez pour une expédition climatique en mer Égée
Learn more
Thumbnail: BEI 360° | Découvrez l’île grecque lointaine au service de la climatologie
BEI 360° | Découvrez l’île grecque lointaine au service de la climatologie
Learn more

The project has two components with the beneficiaries of this project being two of Greece's leading research centres, the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) and the National Observatory of Athens (NOA). With regard to HCMR, the project concerns the design and build of a new oceanographic vessel in replacement of an existing vessel that has reached the end of its useful economic life and for the NOA, the project concerns the establishment of the national research infrastructure Panhellenic Geographical Observatory of Antikythira (PANGEA), an atmospheric data collection and research station to be located on a remote island, Antikythira. Both components will be national research infrastructure for climate change.
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
©HCMR
The project has two components with the beneficiaries of this project being two of Greece's leading research centres, the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) and the National Observatory of Athens (NOA). With regard to HCMR, the project concerns the design and build of a new oceanographic vessel in replacement of an existing vessel that has reached the end of its useful economic life and for the NOA, the project concerns the establishment of the national research infrastructure Panhellenic Geographical Observatory of Antikythira (PANGEA), an atmospheric data collection and research station to be located on a remote island, Antikythira. Both components will be national research infrastructure for climate change.
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
©HCMR
The project has two components with the beneficiaries of this project being two of Greece's leading research centres, the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) and the National Observatory of Athens (NOA). With regard to HCMR, the project concerns the design and build of a new oceanographic vessel in replacement of an existing vessel that has reached the end of its useful economic life and for the NOA, the project concerns the establishment of the national research infrastructure Panhellenic Geographical Observatory of Antikythira (PANGEA), an atmospheric data collection and research station to be located on a remote island, Antikythira. Both components will be national research infrastructure for climate change.
MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH
©HCMR

