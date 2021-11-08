Outre l’Arctique et l’Antarctique, la région de la Méditerranée est l’une des plus touchées par les changements climatiques. Dans l’ensemble, la région se réchauffe 20 % plus rapidement que la moyenne mondiale.

Jusqu’à présent, il n’existait toutefois pas de station de recherche atmosphérique entièrement équipée, en Europe du Sud-Est, pour recueillir les données nécessaires à la création de modèles aidant à prédire et à planifier les conséquences de la crise climatique dans la région.

Pour Manolis Plionis, le directeur de l’Observatoire national d’Athènes, le temps presse. L’été dernier, les vagues de chaleur extrême et les graves incendies de forêt qui ont affecté la Grèce n’ont fait que souligner cette urgence.

« Nous ne disposons pas de données, et nous en avons besoin pour exploiter les modèles climatiques », explique-t-il. « L’objectif est d’avoir des données détaillées sur toute une palette de thèmes, dont les gaz à effet de serre, les aérosols présents dans l’atmosphère, voire la poussière du Sahara, ainsi que sur l’interaction avec l’énergie solaire, afin de présenter une image plus claire de ce qui se passe. »

Un financement de l’UE en faveur du centre méditerranéen de recherche sur le climat

Grâce au financement de la Banque européenne d’investissement et de l’État grec, l’Observatoire construit ce que Manolis Plionis appelle « une super station de recherche » sur l’île isolée d’Anticythère, au large de la côte ouest de la Crète. Les trois instituts de l’Observatoire – sciences de l’environnement, géophysique, astronomie et astrophysique – seront représentés au sein du nouveau centre, baptisé PANGEA, pour « observatoire panhellénique de géophysique d’Anticythère ».

Pour installer ce nouveau centre, l’Observatoire a choisi Anticythère, connue pour la découverte dans ses eaux, en 1900, d’un calculateur astronomique antique, « la machine d’Anticythère » ; en effet, la petite île répond à plusieurs critères :