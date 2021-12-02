Un ballon d’oxygène pour le nord de l’Espagne

"La BEI soutient plus que jamais les petites entreprises espagnoles."
- La Catalogne représente 19 % du PIB espagnol.
- Comptant plus de 625 000 petites entreprises, la Catalogne arrive en tête à cet égard et accueille 18,4 % des PME espagnoles.
- Les petites entreprises catalanes ont pâti de la récession liée au COVID-19 et ont eu besoin de soutien pour continuer à fonctionner.
- Le prêt de la BEI accélère le déploiement du concours de l’ICF à des conditions favorables pour un plus grand nombre de petites entreprises.
"Grâce à ce prêt, nous avons pu continuer à payer les salaires et à honorer d’autres engagements, malgré la baisse du nombre de projets."
