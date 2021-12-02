Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
INSTITUT CATALA DE FINANCES PG II

Un ballon d’oxygène pour le nord de l’Espagne

Soutien aux PME et aux ETI touchées par la crise liée au COVID-19, principalement dans la région espagnole de Catalogne. L’Institut Català de Finances (ICF) est la banque publique catalane qui dessert les petites entreprises et les petits entrepreneurs.

Statut
Première signature
Signé
22/07/1998
Montant
EUR 17 867 565,6
Pays
Espagne
Secteur(s)
Lignes de crédit
INSTITUT CATALA DE FINANCES PG II

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Un soutien indispensable

Pourquoi

  • La Catalogne représente 19 % du PIB espagnol. 
  • Comptant plus de 625 000 petites entreprises, la Catalogne arrive en tête à cet égard et accueille 18,4 % des PME espagnoles.
  • Les petites entreprises catalanes ont pâti de la récession liée au COVID-19 et ont eu besoin de soutien pour continuer à fonctionner.

Comment

  • Le prêt de la BEI accélère le déploiement du concours de l’ICF à des conditions favorables pour un plus grand nombre de petites entreprises.

Secteurs et pays

Espagne

Impact

Des investissements pour relancer l’économie

  • Un milliard d’euros mis à disposition pour aider les petites entreprises à traverser la crise.
  • 2 000 entreprises susceptibles de bénéficier de prêts.
  • 50 000 personnes sont en mesure de conserver leur emploi, de payer leurs factures et de survivre pendant la récession due au coronavirus.
"La BEI soutient plus que jamais les petites entreprises espagnoles."
Alex Saz-Carranza

Chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement

50 000

personnes

conservent leur emploi, paient leurs factures et survivent pendant la récession due au coronavirus

Regarder la vidéo

2:03

custom-preview

Récit

Faire face à la récession

"Prêt BEI de 250 millions d’euros à l’ICF"
 
"Aide en faveur de 48 000 personnes"

La pandémie de COVID-19 a porté un coup particulièrement redoutable aux entreprises tributaires du tourisme et des voyages. Pour bon nombre d’entre elles, les financements soutenus par la Banque européenne d’investissement ont été un ballon d’oxygène.

« Nous devrons travailler dur pendant les prochaines années et surveiller de près nos dépenses », déclare Rafael Ruiz, directeur financier de Barcelona Technical Center, une entreprise d’ingénierie située à Martorell, au nord-ouest de Barcelone, qui compte 148 salariés et conçoit des produits pour les secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire.

L’entreprise de Rafael Ruiz a contracté un prêt de 950 000 euros auprès de l’Institut Català de Finances (ICF), la banque publique catalane qui dessert les petites entreprises et les petits entrepreneurs.

Shutterstock
"Grâce à ce prêt, nous avons pu continuer à payer les salaires et à honorer d’autres engagements, malgré la baisse du nombre de projets."
Rafael Ruiz

Directeur financier de Barcelona Technical Center

Soutien à la plateforme pour les entreprises

"L’avenir est très incertain mais, grâce à ce prêt, nous sommes désormais en mesure de gérer cette incertitude et de compenser la baisse d’activité pendant la pandémie."
Luis Alonso

Directeur financier d’Atrápalo

La BEI accorde des prêts à des institutions financières qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals. Notre soutien améliore l’accès au financement et les conditions de prêt pour les PME et les ETI.

En s’associant à l’ICF, la BEI est en mesure d’acheminer des fonds vers des entreprises qui n’auraient généralement pas eu accès à ses conditions favorables, car trop petites ou trop risquées.

Voici les avantages de nos prêts intermédiés pour les petites entreprises :

  • Tarification attrayante : notre tarification reflète les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
  • Longues durées : nos conditions de financement tiennent compte de la durée de vie économique de chaque projet.
  • Effet de signal : les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide le projet à attirer de nouveaux investisseurs.
Atrápalo

Le financement supplémentaire est arrivé juste à temps pour des entreprises comme Atrápalo, une agence de voyages en ligne qui est basée à Barcelone et emploie 220 personnes. Atrápalo a contracté un prêt de 500 000 euros auprès de la banque publique catalane afin de pouvoir payer son personnel et de parer à toute éventualité.

Êtes-vous une PME ou une ETI à la recherche d’un financement ?

Elle bénéficie ainsi du savoir-faire de ses partenaires, de leur connaissance du terrain et de leur proximité par rapport aux projets.

Découvrez qui sont nos intermédiaires financiers dans votre pays.

 

Sur le même sujet

2 décembre 2021

Pour se développer, on a souvent besoin d’un plus petit que soi

Deux entreprises innovantes se remettent sur pied et aident d’autres petites entités, avec l’appui du Fonds de garantie européen
Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Transports Venture debt Italie Autriche Espagne Allemagne Pologne France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
8 mars 2016

Le FEIS et les petites entreprises : lorsque le Rhin alimente ses affluents

Comment le vaste plan d'investissement de l'Europe atteint les petites entreprises
PME InvestEU Impact du FEIS Allemagne Bulgarie Tchéquie Union européenne
