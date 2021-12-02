Un ballon d’oxygène pour le nord de l’Espagne

La pandémie de COVID-19 a porté un coup particulièrement redoutable aux entreprises tributaires du tourisme et des voyages. Pour bon nombre d’entre elles, les financements soutenus par la Banque européenne d’investissement ont été un ballon d’oxygène.

« Nous devrons travailler dur pendant les prochaines années et surveiller de près nos dépenses », déclare Rafael Ruiz, directeur financier de Barcelona Technical Center, une entreprise d’ingénierie située à Martorell, au nord-ouest de Barcelone, qui compte 148 salariés et conçoit des produits pour les secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire.

L’entreprise de Rafael Ruiz a contracté un prêt de 950 000 euros auprès de l’Institut Català de Finances (ICF), la banque publique catalane qui dessert les petites entreprises et les petits entrepreneurs.