On entend souvent dire que les petites entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % de l’ensemble des entreprises de l’Union européenne et emploient plus de 100 millions de personnes. Toutefois, ces PME ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19. Entre 70 % et 80 % d’entre elles ont connu une forte baisse de leur chiffre d’affaires en 2020.

« Du jour au lendemain, les ventes sont tombées à zéro et nos voyageurs cherchaient soit à reporter leur circuit, soit à l’annuler », explique Travis Pittman, cofondateur et directeur général de TourRadar. Société technologique spécialisée dans les voyages, elle exploite une plateforme en ligne permettant de réserver des circuits de plusieurs jours dans plus de 190 pays. La plateforme réunit plus de 2 500 fournisseurs, dont de nombreux petits voyagistes qui peinent à commercialiser et à vendre leurs circuits aux touristes internationaux. Mais selon Travis Pittman, les restrictions s’appliquant aux voyages internationaux ont contraint la plupart de ces voyagistes à « hiberner ». « Ils ont dû congédier un grand nombre de leurs employés, dont des guides locaux et du personnel d’appui. »