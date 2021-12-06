Outils de diagnostic du COVID-19

Lorsque le nouveau coronavirus a frappé, Mobidiag, qui exerce ses activités en Finlande et en France, a porté toute son attention sur l’enjeu de diagnostic le plus urgent au monde : le dépistage du coronavirus.

Mobidiag commercialise un test en Europe pour détecter les anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable des infections par le COVID-19. Ce test a été mis au point par son partenaire chinois, Autobio Diagnostics. Le test sérologique est important, car il permet de détecter si un patient a été infecté dans le passé – et pas seulement s’il l’est actuellement. Comme les études montrent qu’un grand nombre de personnes peuvent avoir été infectées par le coronavirus sans présenter de symptômes, les tests de recherche des anticorps seront essentiels pour comprendre la propagation du virus et formuler des réponses adéquates. Dès lors, Mobidiag met tout en œuvre pour proposer une solution complète de détection du coronavirus grâce à ses outils de test Novodiag et Amplidiag.

« Nous allons bientôt passer du simple diagnostic des patients infectés par le virus à l’identification des personnes qui ont déjà rencontré la maladie et développé une immunité. Ces informations seront essentielles pour prendre des décisions quant au moment où il sera possible de lever en toute sécurité les restrictions actuelles en matière de déplacement et d’isolement », explique Auvo Kaikkonen, spécialiste principal des sciences de la vie à la Banque européenne d’investissement, qui suit l’évolution des recherches chez Mobidiag.

Le secteur des outils de diagnostic n’est qu’un des nombreux domaines de la santé dans lesquels la BEI investit. Qu’il s’agisse de la mise au point de vaccins ou de produits thérapeutiques, la BEI travaille sans relâche pour faire parvenir rapidement les financements aux entreprises les plus prometteuses.