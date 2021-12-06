Outils de diagnostic du COVID-19

"La situation liée au nouveau coronavirus est très grave. Toutes les entreprises de notre secteur doivent agir rapidement. Nous avons besoin d’outils de diagnostic rapide pour détecter le nouveau coronavirus et nous participons à ce combat."
The project consists of the financing of Mobidiag, an innovative medtech company based in Finland. This financing will help Mobidiag to develop new diagnostic tests for infectious diseases.
The proposed transaction will support research and development (R&D) investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.
The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
- La pandémie de coronavirus a fait naître le besoin de solutions de test rapides, fiables et à grande échelle, qui soient utilisables même par des personnes sans formation en diagnostic.
- Aujourd’hui comme demain, le secteur du diagnostic sera essentiel dans la lutte contre les pandémies telles que celle du coronavirus.
Comment
- Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et rentables pour la détection des bactéries, parasites, virus et pathogènes résistants aux antibiotiques les plus pertinents d’un point de vue clinique.
- Le financement de la BEI soutient la mise au point de deux appareils de test pour le diagnostic moléculaire rapide d’une infection par le coronavirus : Novodiag et Amplidiag.
- Reposant sur les technologies de PCR quantitative et de biopuces bien établies, ces appareils allient haute qualité et coût abordable et offrent une solution complète de diagnostic moléculaire rapide d’une infection par le coronavirus.
"En soutenant la mise en place de plateformes et d’installations de test in vitro, nous avons pu fournir un service crucial en Europe en ces temps difficiles."
Solutions pour la santé : la prochaine pandémie
Le secteur des solutions de santé pris en défaut par une pandémie
