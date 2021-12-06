Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
MOBIDIAG (EGFF)

Outils de diagnostic du COVID-19

Soutien à l’entreprise innovante de technologies médicales Mobidiag qui met au point et produit des tests et des dispositifs de diagnostic des maladies infectieuses, dont le COVID-19.

Statut
Première signature
Signé
14/05/2019
Montant
EUR 25 000 000
Pays
Finlande
Secteur(s)
Services
Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 25 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
14/05/2019 : 12 500 000 €
14/05/2019 : 12 500 000 €
MOBIDIAG (EGFF)
Dépister, vacciner, traiter

Date de publication
11 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 14/05/2019
20190062
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOBIDIAG (EGFF)
MOBIDIAG OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 66 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project consists of the financing of Mobidiag, an innovative medtech company based in Finland. This financing will help Mobidiag to develop new diagnostic tests for infectious diseases.

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Tester et dépister

Pourquoi

  • La pandémie de coronavirus a fait naître le besoin de solutions de test rapides, fiables et à grande échelle, qui soient utilisables même par des personnes sans formation en diagnostic.
  • Aujourd’hui comme demain, le secteur du diagnostic sera essentiel dans la lutte contre les pandémies telles que celle du coronavirus.

Comment

  • Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et rentables pour la détection des bactéries, parasites, virus et pathogènes résistants aux antibiotiques les plus pertinents d’un point de vue clinique.
  • Le financement de la BEI soutient la mise au point de deux appareils de test pour le diagnostic moléculaire rapide d’une infection par le coronavirus : Novodiag et Amplidiag.
  • Reposant sur les technologies de PCR quantitative et de biopuces bien établies, ces appareils allient haute qualité et coût abordable et offrent une solution complète de diagnostic moléculaire rapide d’une infection par le coronavirus.

Secteurs et pays

Finlande Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Solution complète de détection d’une infection par le COVID-19

  • Mobidiag rend le diagnostic in vitro rapide, précis et accessible afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes de santé et d’aider à prévenir la propagation des résistances aux antibiotiques. 
  • Novodiag, une « plateforme en accès libre », permet même à des personnes non formées d’utiliser simplement une pipette pour déposer un échantillon dans une cartouche, d’insérer la cartouche dans l’appareil et d’appuyer sur un bouton pour lancer le test.
  • Amplidiag, un appareil de plus grande taille, sert au dépistage à haut débit en laboratoire.
"La situation liée au nouveau coronavirus est très grave. Toutes les entreprises de notre secteur doivent agir rapidement. Nous avons besoin d’outils de diagnostic rapide pour détecter le nouveau coronavirus et nous participons à ce combat."
Tuomas Tenkanen

Directeur de Mobidiag

"Le premier prêt de la BEI, d’un montant de 15 millions d’euros, a été signé en 2016 au titre du volet Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin."

Regarder la vidéo

1:06

custom-preview

Récit

En première ligne dans la lutte contre le COVID-19

"La seconde opération, sous la forme d’un apport de quasi-fonds propres de 25 millions d’euros, a été signée en 2019 avec l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques."

Lorsque le nouveau coronavirus a frappé, Mobidiag, qui exerce ses activités en Finlande et en France, a porté toute son attention sur l’enjeu de diagnostic le plus urgent au monde : le dépistage du coronavirus.

Mobidiag commercialise un test en Europe pour détecter les anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable des infections par le COVID-19. Ce test a été mis au point par son partenaire chinois, Autobio Diagnostics. Le test sérologique est important, car il permet de détecter si un patient a été infecté dans le passé – et pas seulement s’il l’est actuellement. Comme les études montrent qu’un grand nombre de personnes peuvent avoir été infectées par le coronavirus sans présenter de symptômes, les tests de recherche des anticorps seront essentiels pour comprendre la propagation du virus et formuler des réponses adéquates. Dès lors, Mobidiag met tout en œuvre pour proposer une solution complète de détection du coronavirus grâce à ses outils de test Novodiag et Amplidiag.

« Nous allons bientôt passer du simple diagnostic des patients infectés par le virus à l’identification des personnes qui ont déjà rencontré la maladie et développé une immunité. Ces informations seront essentielles pour prendre des décisions quant au moment où il sera possible de lever en toute sécurité les restrictions actuelles en matière de déplacement et d’isolement », explique Auvo Kaikkonen, spécialiste principal des sciences de la vie à la Banque européenne d’investissement, qui suit l’évolution des recherches chez Mobidiag.    

Le secteur des outils de diagnostic n’est qu’un des nombreux domaines de la santé dans lesquels la BEI investit. Qu’il s’agisse de la mise au point de vaccins ou de produits thérapeutiques, la BEI travaille sans relâche pour faire parvenir rapidement les financements aux entreprises les plus prometteuses.
"En soutenant la mise en place de plateformes et d’installations de test in vitro, nous avons pu fournir un service crucial en Europe en ces temps difficiles."
Auvo Kaikkonen

Spécialiste principal des sciences de la vie à la BEI

Sur le même sujet

6 décembre 2021

Solutions pour la santé : la prochaine pandémie

Avant même que la pandémie ne soit enrayée, il est temps pour les États, les scientifiques, les systèmes de santé et les institutions financières et de développement de tirer les enseignements du coronavirus et d’établir de nouvelles normes en matière de préparation aux pandémies.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Infrastructures sociales
2 décembre 2021

Le secteur des solutions de santé pris en défaut par une pandémie

Dans le contexte actuel, il est indispensable d’avoir les infrastructures nécessaires pour développer rapidement de nouveaux dispositifs de diagnostic. Si la réponse à la pandémie de COVID-19 a permis de créer des conditions propices pour y parvenir, il faut continuer à financer l’innovation afin d’être prêts à affronter le prochain grand virus.
PME Santé et sciences de la vie Covid-19 Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
