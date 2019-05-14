Les fonds serviront à accélérer le développement et la commercialisation de solutions de diagnostic in vitro pour les maladies infectieuses

Deuxième opération entre la BEI et Mobidiag depuis le premier prêt de 2016

Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire en phase commerciale participant à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens, annonce aujourd’hui la signature d’un prêt de 25 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Le prêt de la BEI sera financé par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d'Investissement pour l'Europe, dans le cadre de l'initiative du mécanisme de financement de la croissance européenne. Ce nouveau prêt d’une durée de quatre ans permettra à Mobidiag de faire progresser ses activités de recherche et développement et de faciliter la validation et la commercialisation des tests de diagnostic moléculaire sur les plateformes propriétaires Amplidiag® et Novodiag®.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré : « Ce prêt de la BEI est une validation supplémentaire des progrès réalisés par Mobidiag, qui devient un acteur de premier plan sur le marché du diagnostic moléculaire, grâce à ses solutions innovantes différenciées adoptées par les principaux laboratoires européens. Après de nombreux travaux de recherche et développement et de validation clinique, nous sommes fiers que notre technologie de pointe soit maintenant disponible sur le marché international. Ce prêt nous permettra d’accélérer le développement de la plateforme Mobidiag à un niveau supérieur et de créer une valeur significative dans les années à venir en constituant un portefeuille complet de tests de diagnostic pouvant être utilisés sur nos instruments. Nous sommes ravis d’avoir le soutien de la BEI et nous nous réjouissons quant aux perspectives de notre nouvelle collaboration avec eux. »

Lors de la signature, Alexander Stubb, Vice-Président de la BEI, a déclaré: « Il est actuellement essentiel de renforcer la capacité d'innovation d'une entreprise européenne du secteur des sciences de la vie et de préserver le savoir-faire sectoriel pertinent en Europe. La BEI était connue sous le nom de banque d’infrastructure, mais ces dernières années, elle a fait un grand pas en avant dans le soutien aux entreprises innovantes, notamment en Finlande. Notre soutien a aidé Mobidiag à poursuivre sa croissance et nous sommes heureux de renouveler notre engagement envers cette belle entreprise. »

Vice-Président de la Commission Européenne Jyrki Katainen, responsable des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité a ajouté: « La recherche et le développement de nouvelles méthodes d’éradication des maladies infectieuses est un travail d’une importance majeure, mais qui engendre aussi un coût très élevé. Avec le soutien de la garantie FEIS, la BEI peut prêter à Mobidiag le financement nécessaire à la réalisation de ses ambitions et faire du monde un endroit plus sûr et plus sain pour vivre. »

Depuis 2016, la BEI a contribué de manière significative à la croissance de Mobidiag en accordant un prêt de 15 millions d’euros, dont la dernière tranche a été obtenue en novembre 2018. Ce prêt a permis à Mobidiag de franchir avec succès un certain nombre d’étapes clés dans le développement, la validation et le lancement ultérieur de la solution de diagnostic innovante et propriétaire Novodiag®. Avec ce nouveau prêt de 25 millions d’euros, Mobidiag continuera à poursuivre sa croissance à travers l’extension de son portefeuille de produits.