"La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’accroître la vaccination en Afrique"
Signature(s)
À la une
Au cœur du projet
Comment et pourquoi
Produits de santé et vaccins accessibles produits en Afrique
Pourquoi
- Trois milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, dont moins de 2 % en Afrique.
- La construction de nouveaux centres de production sur le continent est essentielle, car l’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins.
- La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’accroître la vaccination en Afrique
Comment
- L’usine de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar devrait entrer en service d’ici la fin de 2022 et fabriquer jusqu’à 25 millions de doses par mois d’un vaccin homologué contre le COVID-19.
- Accroître les investissements dans le secteur de la santé en Afrique et stimuler la production et l’accessibilité des produits et technologies de santé
- Soutenir le transfert de technologie et la création de pôles de production de vaccins dans d’autres régions d’Afrique
"Il est très important que nous ayons cette solidarité entre les pays africains et européens, car elle contribue à la construction d’un écosystème international à l’appui de la sécurité sanitaire mondiale."
Sur le même sujet
Solutions pour la santé : à la recherche des pilules magiques
Solutions pour la santé : pourquoi les idées risquées sont bonnes en cas de crise
Un vaccin contre le COVID-19 à part entière pour l’Afrique
Quelle est l’incidence d’un investissement d’impact ?
Projets et articles associés
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail
En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.