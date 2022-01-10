Un processus coûteux et complexe

Les programmes de fabrication de vaccins sont coûteux et complexes, même pour une organisation de pointe comme l’Institut Pasteur de Dakar, qui a plus de 80 ans d’expérience dans la mise au point de vaccins et qui est actuellement le seul établissement d’Afrique à produire un vaccin homologué par l’OMS.

Afin d’accélérer la mise en place du nouveau centre de production, la banque de l’UE, la Commission européenne, la France et l’Allemagne, qui travaillent ensemble en tant qu’Équipe Europe, ont fourni des subventions, une assistance technique et une formation. La Belgique, autre membre de l’équipe, collabore avec le Sénégal sur un projet visant à faire du pays un pôle régional pour les produits pharmaceutiques. Le gouvernement wallon soutient également une entreprise belge de biotechnologie qui aidera l’Institut en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologie. D’autres partenaires internationaux, dont les États-Unis et le Groupe de la Banque mondiale, participent aussi et continueront à soutenir le projet pendant sa phase de développement, dont le coût total pourrait atteindre 100 à 200 millions d’euros.

