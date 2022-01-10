Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
COVID-19 VACCINE MANUFACTURING (SENEGAL)

Un coup de pouce à la fabrication de vaccins contre le COVID‑19 et l’accès [...]

Un centre de production de vaccins contre le COVID-19 au Sénégal s’inscrit dans un plan visant à renforcer la santé à l’échelle régionale et à réduire la dépendance du continent africain aux importations de vaccins.

Statut
Première signature
Signé
08/07/2021
Montant
EUR 4 750 000
Pays
Secteur(s)
Industrie
Plus d'info

Signature(s)

Montant (.*)
4 750 000 €
Secteur(s)
Industrie : 4 750 000 €
Date(s) de signature
8/07/2021 : 4 750 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 4 750 000 € fourni par EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND
COVID-19 VACCINE MANUFACTURING (SENEGAL)
Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Produits de santé et vaccins accessibles produits en Afrique

Pourquoi

  • Trois milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, dont moins de 2 % en Afrique.
  • La construction de nouveaux centres de production sur le continent est essentielle, car l’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins.
  • La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’accroître la vaccination en Afrique

Comment

  • L’usine de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar devrait entrer en service d’ici la fin de 2022 et fabriquer jusqu’à 25 millions de doses par mois d’un vaccin homologué contre le COVID-19.
  • Accroître les investissements dans le secteur de la santé en Afrique et stimuler la production et l’accessibilité des produits et technologies de santé
  • Soutenir le transfert de technologie et la création de pôles de production de vaccins dans d’autres régions d’Afrique

Secteurs et pays

Sénégal Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Une enveloppe d’un milliard d’euros pour l’Afrique

Le soutien de la Banque européenne d’investissement à l’Institut Pasteur de Dakar s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe d’investissements d’un milliard d’euros dans les vaccins, les médicaments et les technologies de santé en Afrique, décidée lors du Sommet mondial du G20 sur la santé qui s’est tenu à Rome en mai 2021.

"La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’accroître la vaccination en Afrique"
Dr Amadou Sall

Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar

custom-preview

Récit

Une production locale de vaccins contre le COVID-19 sur le territoire africain

"Si l’on veut endiguer la transmission ou limiter la gravité de la maladie, nous devons vacciner davantage de personnes."
Dr Amadou Sall

Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, qui entend accroître la capacité de l’Afrique à produire des vaccins

Pour augmenter ses taux de vaccination, l’Afrique doit obtenir plus de doses. La construction de nouveaux centres de production sur le continent est essentielle, car l’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins. Le nouveau site de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar est un maillon essentiel de la stratégie vaccinale de l’Union africaine et des centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

 « Non seulement cela renforce le système de santé, mais ce projet particulier permettra aussi de créer des emplois, de développer des capacités en matière de savoir-faire et de main-d’œuvre, tout en apportant de nouvelles technologies », explique Amadou Sall.
"Il est très important que nous ayons cette solidarité entre les pays africains et européens, car elle contribue à la construction d’un écosystème international à l’appui de la sécurité sanitaire mondiale."
Amadou Sall

Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar

"L’Afrique dépend entièrement des autres pays pour produire des vaccins et les mettre à la disposition de sa population."
Ramon Ynaraja

Représentant de la Banque européenne d’investissement au Sénégal

Un processus coûteux et complexe

Les programmes de fabrication de vaccins sont coûteux et complexes, même pour une organisation de pointe comme l’Institut Pasteur de Dakar, qui a plus de 80 ans d’expérience dans la mise au point de vaccins et qui est actuellement le seul établissement d’Afrique à produire un vaccin homologué par l’OMS.

Afin d’accélérer la mise en place du nouveau centre de production, la banque de l’UE, la Commission européenne, la France et l’Allemagne, qui travaillent ensemble en tant qu’Équipe Europe, ont fourni des subventions, une assistance technique et une formation. La Belgique, autre membre de l’équipe, collabore avec le Sénégal sur un projet visant à faire du pays un pôle régional pour les produits pharmaceutiques. Le gouvernement wallon soutient également une entreprise belge de biotechnologie qui aidera l’Institut en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologie. D’autres partenaires internationaux, dont les États-Unis et le Groupe de la Banque mondiale, participent aussi et continueront à soutenir le projet pendant sa phase de développement, dont le coût total pourrait atteindre 100 à 200 millions d’euros.

En savoir plus sur les moyens déployés en matière de recherche et d’innovation médicales liées au coronavirus :

Un investissement dans la sécurité sanitaire mondiale

L’appui apporté par l’Europe en Afrique est également une question sanitaire à l’échelle mondiale, en s’assurant que tous les pays puissent faire face à la pandémie.

« Nombre de pays africains, même ceux qui disposent des fonds nécessaires, n’ont tout simplement pas accès aux vaccins sur le marché. C’est pourquoi ce site au Sénégal, qui couvrira l’ensemble de la chaîne de production, est si important pour le continent », explique Ramon Ynaraja, le représentant de la Banque européenne d’investissement au Sénégal.

Sur le même sujet

10 janvier 2022

Solutions pour la santé : à la recherche des pilules magiques

Les vaccins font l’objet de toutes les attentions, mais les traitements destinés aux personnes malades du COVID-19 sont tout aussi importants pour mettre fin à cette pandémie.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
10 janvier 2022

Solutions pour la santé : pourquoi les idées risquées sont bonnes en cas de crise

Pour sortir de cette pandémie et éviter de futurs problèmes, nous devons prendre davantage de risques et donner plus de place à l’innovation dans la recherche en matière de vaccins anti-COVID-19 et de sciences de la vie.
Santé et sciences de la vie Infrastructures sociales
28 juillet 2021

Un vaccin contre le COVID-19 à part entière pour l’Afrique

L’Europe soutient la production de vaccins contre le COVID-19 en Afrique en investissant dans l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal
Santé et sciences de la vie Allemagne Sénégal Belgique France Union européenne Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Infrastructures sociales
26 février 2020

Quelle est l’incidence d’un investissement d’impact ?

Une étude appuyée par la banque de l’UE examine comment un investissement d’impact contribue à l’amélioration des services de santé maternelle proposés aux Sénégalaises
PME Santé et sciences de la vie Sénégal Afrique subsaharienne PME Développement - international Infrastructures sociales
